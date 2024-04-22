Британці за 25 хвилин випили весь алкоголь у літаку до Туреччини

“Ми були не готові до того, скільки вони п’ють!” – Так заявили екіпажі турецької авіакомпанії. За їхніми словами, туристи випили увесь алкоголь упродовж 25 хвилин після зльоту. Турецька авіакомпанія SunExpress поскаржилася на британських туристів, що літають у Даламан, Мармарис, Анталію та інші турецькі курорти.

Як пише Daily Star, керівництво авіакомпанії заявило, що за перший британський рейс пасажири випили стільки спиртних напоїв, що на борту їх просто не залишилося. Як заявив глава авіакомпанії Макс Ковнацкі, британські туристи, дуже м’яко кажучи, «гедоністичніші», ніж наші європейські побратими, і витрачають набагато більше грошей.

«На одному рейсі, призначеному для любителів гольфу, алкоголь випив повністю. Цього ніколи не траплялося на жодному рейсі з інших країн за межами Британії. Ми розпродали пиво та вино через 25 хвилин після вильоту; ми не робили цього на жодному іншому ринку», – розповів він.