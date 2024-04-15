В Туреччині почалися арешти через смерть туристів

В Анталії почалися арешти через смерть туристів: як пишуть турецькі ЗМІ, в рамках розслідування аварії на канатній дорозі в Анталії (подробиці у матеріалі “З’явилося відео страшної трагедії в Туреччині: у кабінки канатної дороги з туристами відвалилося дно, є загиблі“), було затримано 14 осіб, з них п’ятьох осіб заарештували, а вісім залишено під судовим контролем. Одна людина звільнена. Про це прозвітував міністр юстиції Йилмаз Тунч. Цікаво, що серед заарештованих Месут Коджагез, обраний мером Кепеза на місцевих виборах, він же гендиректор компанії ANET, до якої належить канатна дорога. І справі намагаються надати політичного контексту.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю 12 квітня у Коньяалти в Анталії, сталося страшне НП з туристами, які каталися на канатній дорозі. В одній із кабінок відірвалося дно, внаслідок чого 8 людей впали на землю, з них 1 турист загинув. Про канатну дорогу відомо, що вона працює з 2017 року, проходила щорічне планове технічне обслуговування. При цьому очевидці розповіли про те, що почули звук вибуху за мить до аварії.

Усіх заарештованих звинуватили у «заподіянні смерті та тілесних ушкоджень через необережність». При цьому згаданий Месут Коджагез, який дав свідчення в суді, повідомив, що залишив посаду голови ради директорів компанії і пішов з посади генерального менеджера 28 листопада 2023 року, саме у зв’язку з поданням заявки на висування кандидатури на посаду мера. Він підкреслив, що за час його роботи компанія не мала проблем з канатною дорогою близько шести з половиною років. Також він додав, що не мав інформації про капітальний ремонт і щорічне технічне обслуговування, яке проводилося до аварії, і що канатна дорога була введена в експлуатацію в період правління до нього генерального директора.

Втім, у турецьких ЗМІ сопартійці заарештованого мера — він належить до найстарішої опозиційної партії НРП (Народно-республіканська партія) заявляють, що арешт мера упереджений і «це рішення є не юридичним, а політичним». Вони заявляють, що мера хочуть зробити «цапом-відбувайлом», у тому числі й за приналежність до опозиції. І за розслідуванням справи обіцяють «уважно стежити».