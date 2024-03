Відразу два торнадо обрушилися на узбережжя Анталії (Відео)

У вівторок, 5 березня, на узбережжі Анталії обрушився потужний ураган та торнадо. Стихія зруйнувала безліч сільськогосподарських теплиць. ЗМІ повідомляють про шістьох загиблих, передає Sabah.

Повідомляється, що внаслідок торнадо постраждали райони Демре, Кумлуджа, Манагват та Фініке.

🇹🇷Numerous tornadoes accompanied by tropical downpours in the city of #Antalya In the #Kumluca region, the center of greenhouse agriculture was severely damaged. #ClimateCrisis #Tornado #Turkey #Turkish #Türkiye pic.twitter.com/81mooX8m4W

Тут було повалено дерева, постраждали теплиці, апельсинові гаї та будівлі підприємств.

Другий торнадо зірвав сонячні панелі з дахів, один із них упав на припаркований автомобіль, у якому знаходилася дитина.

#Turkey. A #Tornado swept through the coastal town of #Kumluja, located in Turkey’s #Antalya province, on March 5, 2024.

— Andrey (@Andrej78069591) March 6, 2024