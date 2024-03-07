Відразу два торнадо обрушилися на узбережжя Анталії (Відео)

У вівторок, 5 березня, на узбережжі Анталії обрушився потужний ураган та торнадо. Стихія зруйнувала безліч сільськогосподарських теплиць. ЗМІ повідомляють про шістьох загиблих, передає Sabah.

Повідомляється, що внаслідок торнадо постраждали райони Демре, Кумлуджа, Манагват та Фініке.

Тут було повалено дерева, постраждали теплиці, апельсинові гаї та будівлі підприємств.

Другий торнадо зірвав сонячні панелі з дахів, один із них упав на припаркований автомобіль, у якому знаходилася дитина.

#Turkey. A #Tornado swept through the coastal town of #Kumluja, located in Turkey’s #Antalya province, on March 5, 2024.

🌪️Watch now the International online forum. Global crisis. The Responsibility.

🌪️International online forum “Global crisis. There is a way out” pic.twitter.com/Mx0Da8OVuA — Andrey (@Andrej78069591) March 6, 2024

Також стихією забрало дах управління лісового господарства. Впавши, вона перекрила проїжджу частину.