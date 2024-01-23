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На пляжах Туреччини виявлено вже дев’ять тіл за тиждень

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На пляжах Туреччини виявлено вже дев'ять тіл за тиждень

Як повідомляє газета Hürriyet, кількість людських тіл, виявлених на пляжах провінції Анталія в Туреччині, досягла дев’яти.

Так, на пляжах провінції Анталія виявили ще кілька тіл. Зокрема, сьогодні співробітники п’ятизіркового готелю в районі Кемераґзи виявлено труп на готельному пляжі. Два тіла море винесло на пляж готелю в районі Кадріє, вони знаходилися за 500 м один від одного.

Також сьогодні вранці було виявлено тіло жінки на березі моря у турецькій провінції Мугла.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого тижня на пляжах курортної турецької провінції Анталія виявили п’ять тіл. Усі останки направлені на судмедекспертизу для встановлення особи та обставин смерті.

Місцева влада припускає, що мова може йти про затонулий човен з мігрантами. Поліція встановила, що одяг та взуття деяких загиблих було зроблено в Сирії.

До того ж 11 грудня 2023 року посольство Лівану в Анкарі повідомило про затонуле судно з 90 мігрантами, яке прямувало на Кіпр. Зважаючи на напрям вітру, є велика ймовірність того, що після аварії тіла прибило до берегів Туреччини.

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