В Туреччині відкрили купальний сезон, але поки що тільки у вихідні

У турецькій Анталії вже майже літня погода. Багато відпочивальників не лише у місті, а й на пляжі. Деякі вже купаються, хоча вода для Туреччини поки не сказати, щоби парне молоко, +19…+20 °C.

Як зазначають жителі Анталії, минула зима була дуже теплою, а зараз погода, як у 2018 році, коли встановлювалися температурні рекорди. Вдень у тіні +24 °C. Найближчими днями, судячи із прогнозу синоптиків, похолодає, але не критично: на 1–2 °C. Днями взагалі стовпчик термометра досягав 31-градусної позначки. “Дуже жарко. Люди купаються в морі з видом на сніг. Ми не очікували на таку погоду», – діляться відпочивальники.

Особливо багато тих, що загоряють і купаються у вихідні, тестують воду переважно місцеві. Перший великий потік туристів очікується з 6 по 14 квітня – під час канікул після закінчення священного місяця Рамадан. У ці дні всі готелі Анталії заповнять відпочивальники з Туреччини, Ірану та інших мусульманських країн.

Інфраструктура в Анталії практично готова до прийому відпочивальників. Лежаки та парасольки вже стоять на пляжах, орендованих готелями. Закінчуються роботи на громадських пляжах. Останні штрихи наносять на найдовшому пляжі Анталії – Коньяалти, що простягся на 7 км.

Можливо, єдина неприємність – медузи. Причому трапляються досить великі, розміром із середню піцу.