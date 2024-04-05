Всі розділи
ГоловнаТуреччинаВ Туреччині відкрили купальний сезон, але поки що тільки у вихідні
ТуреччинаТуризм

В Туреччині відкрили купальний сезон, але поки що тільки у вихідні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Анталії відкрили купальний сезон, але поки що тільки у вихідні
Photo by Atıf Zafrak on Unsplash

У турецькій Анталії вже майже літня погода. Багато відпочивальників не лише у місті, а й на пляжі. Деякі вже купаються, хоча вода для Туреччини поки не сказати, щоби парне молоко, +19…+20 °C.

Як зазначають жителі Анталії, минула зима була дуже теплою, а зараз погода, як у 2018 році, коли встановлювалися температурні рекорди. Вдень у тіні +24 °C. Найближчими днями, судячи із прогнозу синоптиків, похолодає, але не критично: на 1–2 °C. Днями взагалі стовпчик термометра досягав 31-градусної позначки. “Дуже жарко. Люди купаються в морі з видом на сніг. Ми не очікували на таку погоду», – діляться відпочивальники.

Особливо багато тих, що загоряють і купаються у вихідні, тестують воду переважно місцеві. Перший великий потік туристів очікується з 6 по 14 квітня – під час канікул після закінчення священного місяця Рамадан. У ці дні всі готелі Анталії заповнять відпочивальники з Туреччини, Ірану та інших мусульманських країн.

Інфраструктура в Анталії практично готова до прийому відпочивальників. Лежаки та парасольки вже стоять на пляжах, орендованих готелями. Закінчуються роботи на громадських пляжах. Останні штрихи наносять на найдовшому пляжі Анталії – Коньяалти, що простягся на 7 км.

Можливо, єдина неприємність – медузи. Причому трапляються досить великі, розміром із середню піцу.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Відразу два торнадо обрушилися на узбережжя Анталії (Відео)

Туреччина
У вівторок, 5 березня, на узбережжі Анталії обрушився потужний...

У Туреччині рибалки зловили на вудку одну з найбільших прибережних акул у світі

Туреччина
Незвичайний випадок стався в Анталії: рибалки з човна спіймали...

Два найкращі пляжі Європи знаходяться в Туреччині

Туреччина
Сервіс для мандрівників Tripadvisor провів дослідження та представив список...

У турецькій Анталії сталася сильна повінь

Туреччина
Сильні зливи спричинили повені на найпопулярнішому курорті Туреччини —...

Туреччина робить ставку на багатих туристів та побудує 295 готелів категорії 4 та 5 зірок

Готелі
За 2024/2025 рік у Туреччині збудують та здадуть в...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму