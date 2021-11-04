Туреччина оприлюднила дані щодо коронавірусу в Анталії

Міністерство охорони здоров’я Туреччини опублікувало карту захворюваності на коронавірус, що відображає щотижневу кількість захворюваності в провінції. Згідно з новими даними, на тлі загального зростання захворюваності в країні головна курортна провінція Анталія стала однією з 7 провінцій, де влада зафіксувала найнижчу кількість випадків захворювань на коронавірус.

Як зазначив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, причина покращення ситуації в регіонах – наростаючі темпи вакцинації. За даними відомства, показник вакцинації проти вірусу корони першою дозою вакцини становив 89.31%, показник вакцинації другою дозою – 78.55%, а загальна кількість мешканців, які отримали першу, другу та третю дозу антиковидного препарату, становила 116 млн 486 тис 2 . Уточнюється, що курортне місто Анталія показало певну стабільність у вакцинації, показники досягли 76-відсоткового рівня вакцинації.

Так, згідно з інформаційною платформою Міністерства Covid-19 Анталія знаходилася в синій категорії з показником вакцинації 76.7%. За кількістю щотижневих випадків на 100 тисяч у період з 16 по 22 жовтня 2021 року Анталія досягла 52.27 випадків і стала однією з 7 провінцій із найменшою кількістю випадків. З іншого боку, раніше кількість випадків у місті трималася на рівні 38.85. Загалом по країні санітарна влада реєструє приріст захворюваності, проте курортна Анталія залишається серед провінцій з найменшою кількістю хворих на ковід.

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