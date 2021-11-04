Турция обнародовала данные по коронавирусу в Анталии

Министерство здравоохранения Турции опубликовало карту заболеваемости коронавирусом, отражающую еженедельное количество заболеваемости в провинции. Согласно новым данным, на фоне общего роста заболеваемости в стране главная курортная провинция Анталия стала одной из 7 провинций, где власти зафиксировали самое низкое количество случаев заболеваний коронавирусом.

Как отметил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, причина улучшения ситуации в регионах – нарастающие темпы вакцинации. По данным ведомства, показатель вакцинации против вируса короны первой дозой вакцины составил 89.31%, показатель вакцинации второй дозой – 78.55%, а общее количество жителей, получивших первую, вторую и третью дозу антиковидного препарата, составило 116 млн 486 тыс 2. Уточняется, что курортный город Анталия показал определенную стабильность в вакцинации, показатели достигли 76-процентного уровня вакцинации.

Так, согласно информационной платформе Министерства Covid-19, Анталия находилась в синей категории с показателем вакцинации 76.7%. По количеству еженедельных случаев на 100 тысяч в период с 16 по 22 октября 2021 Анталия достигла 52.27 случаев и стала одной из 7 провинций с наименьшим количеством случаев. С другой стороны, количество случаев в городе держалось на уровне 38.85. В целом по стране санитарные власти регистрируют прирост заболеваемости, однако курортная Анталия остается среди провинций с наименьшим количеством больных ководом.

Ранее «DIP» писал, что Власти Турции подсчитали, сколько им удалось заработать с каждого туриста. Подробности читайте в материале «Турция объявила, сколько она заработала денег с каждого туриста в 2021 году».