Туреччина оголосила, скільки вона заробила грошей з кожного туриста у 2021 році

Влада Туреччини підрахувала, скільки їм вдалося заробити з кожного туриста, у тому числі з українця – сума виявилася вищою, ніж у минулі роки. Про це міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой розповів газеті Dünya.

Відповідаючи на питання про перспективи доходів від туризму цього року, турецький міністр Ерсой відповів буквально таке: «Ми завершимо цей рік 25 мільйонами туристів та $22 мільярдами доходу від туризму. Незважаючи на пандемію, що продовжується, ми зафіксували зростання туризму на 70-80% порівняно з 2020 роком. Іспанія залишилася лише на рівні 10%. У світовому туризмі ми перевершили Іспанію та піднялися у цьому рейтингу на 5-те місце».

«Дохід від одного туриста раніше складав близько $630. Зараз ми наближаємося до рівнів $800-900», – оптимістично резюмував чиновник. Таким чином, зростання прибутку з кожного туриста в середньому склало 27-43%.