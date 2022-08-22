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Швеція планує обмежити видачу віз росіянам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Швеція планує обмежити видачу віз росіянам

Міністр міграції Швеції Андрес Ігеман повідомив, що уряд країни вважав за краще ввести обмеження щодо оформлення в’їзних документів громадянам Росії, при цьому не зупиняючи повністю їх видачу. Чиновник розповів про свою позицію кореспондентові Шведського радіо. “Я думаю, що тотальну зупинку було б важко здійснити, це було б неправильно”, – зазначив він. Реальне було б запровадити тимчасові персональні ліміти.

Міністр повідомив, що санкції Євросоюзу мають насамперед впливати на керівництво та економічну еліту Росії, а не на звичайних громадян країни. «Якщо ми запровадимо заборону на оформлення в’їзних дозволів, це буде рівнозначно тому, що до Європи не зможуть приїхати дисиденти чи дослідники, – сказав Ігеман. – А такий обмін із Росією нам потрібен».

Чиновник зазначив, що Швеція, Естонія та Фінляндія збираються обмежити отримання документів на в’їзд росіян, наприклад, скасувавши спрощену процедуру їхнього оформлення.

Заборону на видачу громадянам РФ шенгенських віз на рівні Євросоюзу мають намір розглянути керівники МЗС країн – членів ЄС на зустрічі, яка відбудеться 31 серпня у Празі. З такою пропозицією планує звернутись Чехія. Підтримку ідеї обмеження оформлення туристичних віз росіянам поки що висловили представники Фінляндії, Естонії, Данії. Уряди Греції, Кіпру та Португалії виступили проти санкцій.

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