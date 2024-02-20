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ЄС запустить систему в’їзду ETIAS не раніше 2025 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ЄС запустить систему в'їзду ETIAS не раніше 2025 року
Photo by Farah Almazouni on Unsplash

Нову пропускну систему для відвідування країн ЄС, так звану «Систему авторизації в’їзду до Європи» (ETIAS), буде запущено не в 2024 році, як планувалося раніше, а в середині 2025 року.

За інформацією ЄС, за допомогою цієї системи близько 1.4 млрд осіб із понад 60 країн з правом безвізового в’їзду до ЄС мають оформляти дозвіл на в’їзд до 30 європейських країн для короткострокового перебування.

До переліку країн, в які доведеться в’їжджати по ETIAS, включені також Болгарія, Румунія та Кіпр.

З дозволом на в’їзд, отриманим через систему ETIAS, можна буде знаходитись у будь-якій країні ЄС до 90 днів протягом кожного півроку.

Незважаючи на наявність ETIAS, іноземцям необхідно проходити прикордонний контроль з перевіркою документів.

Очікується, що електронний дозвіл ETIAS видаватиметься на три роки або до дати закінчення терміну дії закордонного паспорта.

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