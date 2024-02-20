ЄС запустить систему в’їзду ETIAS не раніше 2025 року

Нову пропускну систему для відвідування країн ЄС, так звану «Систему авторизації в’їзду до Європи» (ETIAS), буде запущено не в 2024 році, як планувалося раніше, а в середині 2025 року.

За інформацією ЄС, за допомогою цієї системи близько 1.4 млрд осіб із понад 60 країн з правом безвізового в’їзду до ЄС мають оформляти дозвіл на в’їзд до 30 європейських країн для короткострокового перебування.

До переліку країн, в які доведеться в’їжджати по ETIAS, включені також Болгарія, Румунія та Кіпр.

З дозволом на в’їзд, отриманим через систему ETIAS, можна буде знаходитись у будь-якій країні ЄС до 90 днів протягом кожного півроку.

Незважаючи на наявність ETIAS, іноземцям необхідно проходити прикордонний контроль з перевіркою документів.

Очікується, що електронний дозвіл ETIAS видаватиметься на три роки або до дати закінчення терміну дії закордонного паспорта.