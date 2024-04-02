Дві нові країни вступлять до Шенгенської зони

Ще дві європейські країни вступили до Шенгенської зони. Йдеться про Румунію та Болгарію, передає Deutsche Welle.

Румунія і Болгарія, що входять до Євросоюзу, приєдналися до безвізового простору Шенгенської зони, проте лише частково. Скасовано прикордонний контроль в аеропортах, а також у морських портах.

Тепер мандрівники можуть переміщатися між цими двома країнами та іншими державами-членами ЄС без необхідності проходити візовий та паспортний контроль під час подорожі морем або повітрям.

Проте прикордонний контроль на сухопутних кордонах Румунії та Болгарії поки що буде збережено. Оскільки через вето, накладене Австрією, наземні маршрути не включені до зони через побоювання, що це дозволить мігрантам із країн, що не входять до Євросоюзу, легше проникати в інші держави.

“Це великий успіх для обох країн. І це історичний момент для Шенгенської зони — найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, більш єдину Європу для всіх наших громадян”, – заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Обидві країни сподіваються стати повноправними членами Шенгенської зони до кінця цього року. Вони є єдиними двома державами-членами ЄС, які не користуються всіма перевагами Шенгенської зони. Навіть Хорватія, яка приєдналася до блоку після Румунії та Болгарії, була повністю прийнята до Шенгенської зони у січні 2023 року.

До Шенгенської зони входять 25 інших країн-членів ЄС, а також держави, що не входять до Євросоюзу: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.