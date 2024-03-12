У другій половині 2024 року запрацюють нові правила в’їзду до країн Євросоюзу

Країни Євросоюзу планують перехід на Entry/Exit System (EES) до кінця цього року. У Єврокомісії обіцяють, що новий порядок не означатиме автоматичної відмови у в’їзді за відсутності у туриста біометричного паспорта.

Робота EES передбачає реєстрацію туристів при кожному перетині кордону Євросоюзу у будь-який бік. У системі зберігатимуться персональні дані, цілі та дати поїздки, а також низка інших відомостей. При першому в’їзді мандрівника після початку роботи системи до неї потраплять його біометричні дані. Туриста сфотографують на кордоні та візьмуть відбитки пальців. Отримані дані збережуть у системі протягом трьох років. Офіційно для в’їзду до ЄС також буде потрібний паспорт із біометричними даними — чіпом. Проте власникам «звичайного» паспорта, з терміном дії 5 років, обіцяють не відмовляти у в’їзді автоматично.

У Єврокомісії уточнили, що за наявності у туриста дійсної шенгенської візи та документа, що підтверджує особу, з правом перетину кордону, тобто виконанні всіх умов Шенгенського прикордонного кодексу, біометричний паспорт йому не буде потрібний.

Сама процедура переходу кордону також зміниться. На першому етапі туристу доведеться самостійно реєструвати свої дані у системі. Другий етап нагадуватиме нинішній порядок і завершуватиметься отриманням штампу про в’їзд від співробітника прикордонної служби.

Щодо можливої відмови, то в кожному конкретному випадку все вирішуватиметься індивідуально. У Єврокомісії пояснили, що якщо мандрівник не захоче надати біометричні дані та отримає відмову, в EES з’явиться відповідний запис, який буде видно всім учасникам системи. Однак жодних довгострокових наслідків для туриста у цьому випадку не передбачено.

Точних дат переходу країн Євросоюзу до EES поки не називаються. За інформацією деяких ЗМІ, це може статися 6 жовтня. Не приєдналася до EES офіційно лише Ірландія.