Чехія планує повністю заборонити видачу шенгенських віз росіянам

Парламент Чехії запропонував припинити видачу шенгенських віз громадянам Росії на рівні Євросоюзу. Країна зараз обіймає посаду голови у Раді ЄС, і її представники збираються запропонувати такий захід на зустрічі керівників МЗС 31 серпня.

Глави комітетів із закордонних справ верхньої та нижньої палат парламенту Марек Женішек та Павло Фішер заявили, що Євросоюзу потрібно запровадити повну заборону на оформлення росіянам дозволів на в’їзд.

Тиждень тому подібну пропозицію висунув керівник чеського Міністерства закордонних справ Ян Липавський. “Жителям Росії слід розуміти, що така войовнича політика має наслідки”, – зазначив він. Чиновник пояснив, що Чехія як країна-голова у Раді Євросоюзу запропонує запровадити цю санкцію на неофіційній зустрічі глав МЗС держав – членів ЄС, яка відбудеться 31 серпня у Празі.

Однозначну підтримку обмеження видачі туристичних віз наразі висловили представники Фінляндії, Естонії, Данії. Уряди Греції та Кіпру висловилися проти санкцій щодо дозволів на в’їзд.

Чехія стала першою країною ЄС, яка призупинила оформлення віз громадянам Росії. Заборона діє у країні з лютого 2022 до квітня 2023 року.