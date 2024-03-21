Болгарія скасувала спрощений прикордонний контроль із Кіпром

Болгарський уряд офіційно скасував спрощений прикордонний контроль між Болгарією та Кіпром.

Нагадаємо, з 31 березня 2024 року Болгарія частково приєднується до Шенгенської зони, а Кіпр не входить до Шенгену.

Таким чином, з 31 березня в’їхати до Болгарії власникам національних короткострокових віз, довгострокових віз, а також ВНЖ, виданих Республікою Кіпр, буде неможливо.

У той же час влада Болгарії визнає дію короткострокових національних віз, довгострокових національних віз та видів на проживання, виданих раніше владою Хорватії (входить до Шенгену з 1 січня 2023 року) та Румунії (частково увійде до Шенгену з 31 березня 2024 року).

У разі Хорватії визнаються національні візи та ВНЖ, видані до 31 грудня 2022 року. У випадку Румунії — національні візи та ВНП, видані до 31 березня 2024 року. В’їхати в Болгарію за такими документами можна до закінчення терміну дії.