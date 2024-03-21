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Болгарія скасувала спрощений прикордонний контроль із Кіпром

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Болгарія скасувала спрощений прикордонний контроль із Кіпром
Photo by Anton Atanasov on Unsplash

Болгарський уряд офіційно скасував спрощений прикордонний контроль між Болгарією та Кіпром.

Нагадаємо, з 31 березня 2024 року Болгарія частково приєднується до Шенгенської зони, а Кіпр не входить до Шенгену.

Таким чином, з 31 березня в’їхати до Болгарії власникам національних короткострокових віз, довгострокових віз, а також ВНЖ, виданих Республікою Кіпр, буде неможливо.

У той же час влада Болгарії визнає дію короткострокових національних віз, довгострокових національних віз та видів на проживання, виданих раніше владою Хорватії (входить до Шенгену з 1 січня 2023 року) та Румунії (частково увійде до Шенгену з 31 березня 2024 року).

У разі Хорватії визнаються національні візи та ВНЖ, видані до 31 грудня 2022 року. У випадку Румунії — національні візи та ВНП, видані до 31 березня 2024 року. В’їхати в Болгарію за такими документами можна до закінчення терміну дії.

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