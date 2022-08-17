Фінляндія видаватиме на 90% менше віз туристам із РФ

Як повідомляє Yle, Фінляндія видаватиме на 80 або навіть 90% менше віз туристам з Росії, у пріоритеті будуть інші категорії заявників. Про це заявив глава МЗС країни Пекка Хаавісто.

Вже у серпні Фінляндія скоротить кількість виданих віз росіянам до 1/10 від поточного числа. Так, зараз щодня подається близько 1 000 візових заяв, але незабаром їх прийматимуть лише по 100–200 на день.

Нова модель видачі віз громадянам РФ має на увазі, що у пріоритеті будуть ті, хто звертається за візою за сімейними обставинами, навчання або роботи.

Нагадаємо, раніше в МЗС Фінляндії запропонували видавати туристичні візи лише у понеділок. У відомстві наголосили, що найважливіше виробити загальноєвропейську позицію щодо віз.