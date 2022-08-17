Всі розділи
ГоловнаВізиФінляндія видаватиме на 90% менше віз туристам із РФ
ВізиРосіяТуризм

Фінляндія видаватиме на 90% менше віз туристам із РФ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
Фінляндія видаватиме на 90% менше віз туристам із РФ

Як повідомляє Yle, Фінляндія видаватиме на 80 або навіть 90% менше віз туристам з Росії, у пріоритеті будуть інші категорії заявників. Про це заявив глава МЗС країни Пекка Хаавісто.

Вже у серпні Фінляндія скоротить кількість виданих віз росіянам до 1/10 від поточного числа. Так, зараз щодня подається близько 1 000 візових заяв, але незабаром їх прийматимуть лише по 100–200 на день.

Нова модель видачі віз громадянам РФ має на увазі, що у пріоритеті будуть ті, хто звертається за візою за сімейними обставинами, навчання або роботи.

Нагадаємо, раніше в МЗС Фінляндії запропонували видавати туристичні візи лише у понеділок. У відомстві наголосили, що найважливіше виробити загальноєвропейську позицію щодо віз.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму