Європейський Союз кардинально змінює правила в’їзду та виїзду

З другої половини 2024 року правила в’їзду до Шенгенської зони змінюються. Йдеться про набуття чинності Системою в’їзду/виїзду (EES). Автоматична ІТ-система в’їзду/виїзду (EES), яка реєструватиме пасажирів із країн, що не входять до ЄС, щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони європейських країн. Основне правило, актуальне і для російських туристів, яким незважаючи на санкції, навіщось треба буде до Європи — без нового, біометричного паспорта в’їзд до ЄС буде закритий.

При цьому офіційної та точної дати початку EES поки що немає. Проте масштабний проект почне працювати вже 2024 року, запевняють на сайті Єврокомісії та порталі «Нові вимоги для поїздок до Європи». Як тільки EES запрацює, система буде записувати деталі проїзних документів, особисті дані, а також інформацію про мету, місце та час в’їзду/виїзду кожного мандрівника, який не входить до ЄС.

При першому в’їзді до Шенгенської зони туристу буде необхідно сфотографуватися та відсканувати відбитки пальців (біометричні дані). Ця інформація зберігатиметься у базі даних протягом трьох років, а потім автоматично видаляється.

Якщо мандрівник відмовиться надати свої біометричні дані, йому буде відмовлено у в’їзді до європейських країн з використанням платформи системи в’їзду/виїзду, тому й потрібний біометричний паспорт.

У ЄС впевнені, що як тільки система в’їзду/виїзду з Європейського Союзу набуде чинності, мандрівники зможуть отримати інформацію від співробітників паспортного контролю про максимальний термін перебування, що залишився, дозволений за їхньою візою. І якщо турист залишається довшим, ніж дозволяє його віза, залежно від національного законодавства, що діє у відповідній європейській країні, порушник може бути депортований, підданий адміністративному штрафу або штрафу або йому заборонено в’їзд до ЄС у майбутньому.