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Естонія закриває кордони для громадян Росії із шенгенською візою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Естонія закриває кордони для громадян Росії із шенгенською візою

Громадяни Росії, які мають видану республікою шенгенську візу, не будуть допущені на територію Естонії, заявив міністр закордонних справ республіки Ермас Рейнсалу.

“За тиждень будуть введені санкції щодо шенгенських віз, що видаються Естонією. До власників віз [з Росії] будуть застосовані обмеження, їм буде заборонено в’їзд до Естонії”, – цитує міністра закордонних справ портал ERR.

Естонія закриває кордони для громадян Росії із шенгенською візою

Він додав, що із цього правила буде зроблено кілька винятків. Зокрема, санкції не стосуватимуться співробітників дипломатичних місій в Естонії та членів їх сімей, а також осіб, які здійснюють міжнародні перевезення або мають право на вільне пересування відповідно до законодавства ЄС.

Крім того, обмеження не поширюватимуться на осіб, в’їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, на близьких родичів громадян Республіки або на власників постійного посвідки на проживання в Естонії. Раніше в Естонії заявили: Пора припинити туризм з Росії: В Естонії закликали країни ЄС припинити видавати туристичні візи росіянам

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