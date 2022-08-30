Всі розділи
ГоловнаРосіяРосійські туристи біжать до Європи: Сотні розкішних автомобілів росіян заполонили аеропорт Гельсінкі
РосіяТуризмФінляндія

Російські туристи біжать до Європи: Сотні розкішних автомобілів росіян заполонили аеропорт Гельсінкі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
Російські туристи біжать до Європи: Сотні розкішних автомобілів росіян забили аеропорт Гельсінкі

Десятки, якщо не сотні, розкішних автомобілів з російськими номерами щодня займають місця для паркування в аеропорту Гельсінкі. Більшість їхніх власників прибувають до столиці Фінляндії лише для того, щоб пересісти на літак та відлетіти до інших країн Європи.

Фінляндія, як і раніше, залишається одним із ключових транзитних маршрутів для російських туристів, які бажають подорожувати в європейському напрямку. У зв’язку з цим у Європі зростає незадоволення візовою політикою Фінляндії. ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків після війни в Україні, змушуючи будь-якого росіянина, який бажає вирушити до Європи, перетинати кордон або використовувати об’їзні маршрути з використанням незахідних авіакомпаній.

Також по темі: Візовий центр Фінляндії офіційно оголосив про нові правила для росіян

Оскільки в середині липня минув термін дії російських обмежень у боротьбі з COVID, кількість російських туристів, які використовують Фінляндію як транзитний пункт для доступу до Європи, різко зросла. Згідно з дослідженням, проведеним фінською прикордонною службою в серпні, близько 2/3 росіян перетинають східний кордон Фінляндії з шенгенською візою, виданою не Фінляндією, а іншою країною – Угорщиною, Іспанією, Італією, Австрією, Грецією, Іспанією.

«Багато хто побачив у цьому обхід санкційного режиму. На даний момент в аеропорту Гельсінкі багато туристів із Росії», — сказав міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, говорячи про транзитний туризм.

Європа закликає Фінляндію посилити правила в’їзду для туристів з Росії, які використовують Гельсінкі як транзитний пункт. Північна країна має намір порушити це питання на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Чехії. Минулого тижня Фінляндія заявила, що з 1 вересня у 10 разів обмежить кількість туристичних віз, які видаються громадянам Росії. Причина — невдоволення вільним пересуванням росіян на тлі бойових дій.

Також буде цікаво: На фінському кордоні у росіян почали конфісковувати готівку

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму