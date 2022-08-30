Російські туристи біжать до Європи: Сотні розкішних автомобілів росіян заполонили аеропорт Гельсінкі

Десятки, якщо не сотні, розкішних автомобілів з російськими номерами щодня займають місця для паркування в аеропорту Гельсінкі. Більшість їхніх власників прибувають до столиці Фінляндії лише для того, щоб пересісти на літак та відлетіти до інших країн Європи.

Фінляндія, як і раніше, залишається одним із ключових транзитних маршрутів для російських туристів, які бажають подорожувати в європейському напрямку. У зв’язку з цим у Європі зростає незадоволення візовою політикою Фінляндії. ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків після війни в Україні, змушуючи будь-якого росіянина, який бажає вирушити до Європи, перетинати кордон або використовувати об’їзні маршрути з використанням незахідних авіакомпаній.

Також по темі: Візовий центр Фінляндії офіційно оголосив про нові правила для росіян

Оскільки в середині липня минув термін дії російських обмежень у боротьбі з COVID, кількість російських туристів, які використовують Фінляндію як транзитний пункт для доступу до Європи, різко зросла. Згідно з дослідженням, проведеним фінською прикордонною службою в серпні, близько 2/3 росіян перетинають східний кордон Фінляндії з шенгенською візою, виданою не Фінляндією, а іншою країною – Угорщиною, Іспанією, Італією, Австрією, Грецією, Іспанією.

«Багато хто побачив у цьому обхід санкційного режиму. На даний момент в аеропорту Гельсінкі багато туристів із Росії», — сказав міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, говорячи про транзитний туризм.

Європа закликає Фінляндію посилити правила в’їзду для туристів з Росії, які використовують Гельсінкі як транзитний пункт. Північна країна має намір порушити це питання на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Чехії. Минулого тижня Фінляндія заявила, що з 1 вересня у 10 разів обмежить кількість туристичних віз, які видаються громадянам Росії. Причина — невдоволення вільним пересуванням росіян на тлі бойових дій.

Також буде цікаво: На фінському кордоні у росіян почали конфісковувати готівку