На фінському кордоні у росіян почали конфісковувати готівку

У суботу росіянин повертався автомобілем через пункт Ваалімааа-Торфянівку. Після паспортного контролю до машини підійшли співробітниці митниці, і турист сам поцікавився, чи хочуть вони оглянути автомобіль. У відповідь у нього запитали, скільки грошей він щастить і попросили пред’явити. Після того, як росіянин показав вміст гаманця, митниці вилучили всі купюри в євро і сказали, що вивезення готівкової валюти в РФ заборонено.

Гроші запропонували або передати на кордоні комусь, хто їде до Фінляндії, або залишити і забрати потім на цьому пункті пропуску, оскільки термін зберігання не обмежений.

Фіни послалися на пункт Митних правил, який забороняє вивезення європейської валюти до Росії, окрім тих випадків, коли це робиться для власного користування. Оскільки сума не позначена, все вирішується на розсуд митників.