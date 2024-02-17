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Туризм у Європі майже вийшов на допандемійні рівні

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Всесвітня туристична організація ООН видала приголомшливі цифри щодо туризму

Чотири роки тому пардемія коронавірусу повністю зупинила світовий туризм. І лише через 2,5 роки, у жовтні 2022 року, Іспанія останньою з країн Європи зняла COVID-обмеження на в’їзд.

У літній сезон 2023 року туристи ніби вирішили “відігратися” за три втрачені роки подорожей, а тому на популярних європейських напрямках можна було спостерігати небачені раніше за масштабами юрби туристів. Наприклад, у хорватському Дубровнику, визнаному переповненим містом минулого року, на кожного місцевого жителя припадало 36 туристів.

І тепер з’явилася офіційна статистика від Європейської туристичної комісії (ETC), яка підтверджує, що у 2023 році туризм у Європі майже вийшов на допандемійні рівні – в останньому кварталі 2023 року потік іноземних туристів до Європи був на 1,6% нижчим за показники 2019 року, тоді як кількість ночей, проведених іноземними туристами в Європі, і зовсім виявилося лише на 0,6% нижче за допандемійні рівні. При цьому 2024 року прогнозується подальше зростання.

“Високий попит на поїздки, що спостерігається у 2023 році, забезпечив значний імпульс європейській економіці та допоможе покращити баланси туристичних компаній, які сильно постраждали від обмежень на поїздки. Однак повернення до допандемічного рівня також чинитиме тиск на прискорення сталого переходу туристичної індустрії”, – прокоментував дані президент ETC Мігель Санс.

При цьому у звіті вказується, що великим попитом зараз користуються напрямки із гарним співвідношенням ціни та якості. Так, найбільше зростання кількості прибутків спостерігалося у Сербії (+15%), Португалії (+11%), Чорногорії (+10%), Туреччини (+9%) та Мальті (+8%).

А ось східноєвропейські напрямки, що межують із Росією, навпаки, все ще відстають у плані відновлення туризму: Литва (-32%), Латвія (-29%), Естонія (-27%), Фінляндія (-24%).

При цьому у звіті наголошується, що існує суттєвий розрив у плані темпів відновлення закордонних поїздок серед мешканців різних далеких напрямків. Так, число туристів з Китаю, що прибувають до Європи, в 2023 році було все ще на 67% нижче рівня до пандемії, порівняно із середнім показником на 22% менше для всіх інших далекомагістральних ринків.

Крім проблем із пропускною спроможністю, китайські мандрівники протягом минулого року, як і раніше, уникали ризику, більше схиляючись до поїздок усередині країни. Навпаки, на ринках Північної Америки спостерігається значне відновлення: дві третини європейських напрямів повідомили про зростання числа прибуття та/або ночівель зі США, тоді як більше половини відзначили те саме про Канаду.

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