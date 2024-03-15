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Число ночівель туристів до ЄС у 2023 році було рекордним

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Число ночівель туристів до ЄС у 2023 році було рекордним
Photo by Jacek Dylag on Unsplash

Статистичне управління Євросоюзу (Eurostat) повідомляє, що туристи провели загалом 2.9 млрд ночей у готелях, хостелах та апартаментах у ЄС у 2023 році.

Цей показник збільшився на 61% щодо попереднього року та на 1.4% перевищив показник докризового 2019 року. Найбільше зростання відзначено на Мальті та Кіпрі — на 20%, і в Словаччині — на 16%.

Якщо враховувати тільки іноземний турпотік, то найбільше 2023 року він виріс у Чехії та Словаччині (на 29%), у Нідерландах та Румунії — на 23%. Кількість ночей, проведених у туроб’єктах внутрішніми туристами, у Греції збільшилася на 13%, у Словаччині – на 11%, у Болгарії – на 9%.

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