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Візовий центр Фінляндії офіційно оголосив про нові правила для росіян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Візовий центр Фінляндії офіційно оголосив про нові правила для росіян

З 1 вересня Фінляндія офіційно ускладнить життя російським туристам новими візовими правилами. Згідно з інформацією Візового центру країни, роль якого виконує візовий оператор VFS Global, Фінляндія тепер прийматиме заяви на туристичні візи лише один раз на тиждень і лише у чотирьох візових центрах у чотирьох містах.

У привілейованому становищі опинилися туристи з Москви, Петербурга, а також Мурманська та Петрозаводська.

У результаті, як зазначають експерти, щомісяця для російських туристів буде відкрито близько 2 тис. слотів на подачу туристичних віз. При цьому візові заяви можна подавати лише у відповідній меті поїздки категорії. У того, хто спробує обійти це правило, забронювати слот в інші дні та подати документи на туристичну візу, документи просто не ухвалять.

Першим днем ​​прийому документів на візи за новими правилами стане понеділок, 5 вересня. Як заявляють експерти, вільних слотів для запису вже немає.

При цьому колись заяви на фінську візу приймали у 23 візових центрах у різних містах Росії. Що буде з рештою 19 — поки що незрозуміло.

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