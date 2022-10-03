Мадейра – архіпелаг в Атлантичному океані, який входить до складу Португалії як автономний регіон. Він складається з двох населених островів — Мадейри та Порту Санту — і групи пустельних.

Острови стали частиною Португалії у 1420 році. Перші переселенці були зачаровані вічнозеленими лісами, тому назвали один із островів «Мадейрою», що означає «деревний острів».

На Мадейрі проживає близько 267 тисяч людей. Регіон славиться лавровими деревами, водоспадами, великою кількістю екзотичних фруктів і, звичайно ж, вином Мадера.

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Де знаходиться Мадейра

Острів розташований у північній частині Атлантичного океану на відстані 1000 км на південний захід від Португалії та 500 км від Африки. Центр регіону та головний морський порт Мадейри – місто Фуншал.

Добиратися з Лісабона до Мадейри найзручніше регулярними рейсами на літаку. Переліт займає трохи більше двох годин. Аеропорт знаходиться у Фуншалі та названий на честь найвідомішого «сина острова» — футболіста Кріштіану Роналду.

У туристичний сезон до острова можна доплисти на поромі, що відправляється з морського порту міста Портімао в Алгарве.

Клімат на острові

На Мадейрі є комфортний субтропічний клімат. Температура повітря, незалежно від сезону, знаходиться в діапазоні від 18 до 25 °C. Середньорічна температура – ​​20 °C. Через це Мадейру прозвали “островом вічної весни”.

Середня максимальна температура в цей період становить 23 ° C, вода прогрівається до 25 ° C, кількість сонячних годин на добу – дев’ять. Найтепліший місяць – серпень, у цей час температура повітря може досягати до 29 °C. Найхолодніший — лютий, коли температура опускається до 14 °С. Найдощовіші місяці — квітень, жовтень, листопад.

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Культура та дозвільні заходи

На національні та релігійні свята португальці влаштовують карнавали, ярмарки та феєрверки. Деякі національні свята, наприклад День свободи, який відзначають 25 квітня, або День праці — 1 травня, стають вихідними днями.

Щорічне Свято квітів відбувається у Фуншалі після Великодня. Свято присвячується зустрічі весни та початку цвітіння. Наступного дня починається головна хода квітів. Сотні учасників у карнавальних костюмах з живими квітами проходять містом під музику та з піснями.

Відкритий турнір з гольфу – це найбільше щорічне змагання з гольфу на Мадейрі. Турнір проводиться у березні на полі Санту-да-Серра.

Фестиваль Атлантичного океану триває весь червень. Це свято насичене культурними заходами, серед яких Музичний фестиваль, Міжнародний піротехнічний фестиваль та різноманітні вуличні шоу.

Фестиваль джазу проводиться у липні муніципалітетом Фуншала. У ньому беруть участь як місцеві музиканти, так і відомі виконавці із Португалії та інших країн. Під час фестивалю на вулицях панує пожвавлення, проводяться різноманітні розважальні заходи.

Ралі Вінью-Мадейра – наймасштабніша автомобільна гонка в регіоні. Ралі проходить у перші суботу та неділю серпня. У змаганнях беруть участь відомі спортсмени.

Свято вина відбувається на початку вересня, коли починається збирання винограду. У Фуншалі збирають виноград за давніми традиціями з музикою, танцями та святковими заходами.

Яхтінг. Навігація на острові триває цілий рік. Яхтсменам не доводиться чекати на сприятливий сезон, щоб вийти в Атлантичний океан.

На Мадейрі багато зручних портів, головний з яких Фуншал. Яхти, які заходять до порту, дотримуються традиції: кожен екіпаж залишає мітку на стіні причалу. Перший напис з’явився 30 років тому. Деякі яхтсмени вказують назву судна та дату, інші малюють мурали.

Мадейра – популярне місце для реєстрації яхт. Серед головних переваг португальського прапора не лише зручні порти та марини, а й низькі податки.

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Природні пам’ятки

Вічнозелені лаврові ліси – унікальний природний ландшафт острова Мадейра. Це найбільший і найдавніший лавровий ліс, що зберігся до наших днів. У ньому виростають і мешкають унікальні види рослин та тварин. З 1999 року цей ліс внесено до списку ЮНЕСКО.

Мис Сан Лоренцо – найсхідніша точка острова. Ця природна визначна пам’ятка острова є заповідною зоною. Місце відоме дивовижними ландшафтами. На мисі є оглядові майданчики, звідки у ясну погоду можна побачити острови-заповідники Дезерташ, які входять до складу архіпелагу Мадейри.

Оглядовий майданчик на мисі Кабо Жирао знаходиться на південному узбережжі острова на висоті 560 м над Атлантичним океаном. Це мальовнича природна скеля з евкаліптовими лісами та водоспадами.

Піку-Руйву – найвища гірська вершина острова Мадейра, яка знаходиться на висоті 1862 м. Дістатись до неї можна популярним туристичним маршрутом гірським хребтом від сусідньої вершини Піку-ду-Аріейру.

Ботанічний сад Мадейри розташовується на терасах гірського схилу за 3 км від центру Фуншала. У саду виростає понад 2000 екзотичних рослин з усього світу. Поруч із садом знаходиться музей, де можна вивчити рослинний та тваринний світ острова, а також тут можна відвідати парк папуг.

Вулканічні печери біля міста Сан-Вісенте на північному березі острова утворилися під час виверження вулкана приблизно 890 тисяч років тому. У підземеллі організовано туристичні екскурсії.

Лавові басейни Порту-Моніш – це купальні, створені потоками застиглої вулканічної лави. Природні утворення перетворили на упорядковані басейни. Температура води у лавових басейнах незалежно від сезону знаходиться в межах 20-22 °С.

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Історичні пам’ятки

Муніципальна площа Фуншала викладена мозаїчною чорно-білою бруківкою. На площі розташовано двоповерховий палац ратуші. Вона була побудована у 1758 році.

Палац Монте збудовано у 1897 році. Він розташований на висоті 550 м-коду над рівнем моря в оточенні тропічного саду площею 7 га. У палаці працює музей, де можна переглянути галерею скульптур із Зімбабве, а також виставку мінералів із шахт Південної Америки.

Статуя Христа заввишки 14 м була встановлена ​​в 1928 на скелястому мисі Понта-ду-Гаражау на південно-східному узбережжі острова Мадейра. На цьому місці в 1419 висадилися першовідкривачі острова – мореплавці Жуан Гонсалвеш Зарку і Трістан Тейшейра.

Кафедральний собор — католицький храм звели у 1486—1514 роках та освятили на честь Успіння Богородиці. Це найстародавніша релігійна будівля на Мадейрі, яка збереглася з часів колонізації острова.

Монастир Святої Клари у Фуншалі заснував Жоау Гонсалвеш де Камара наприкінці 15 століття. Тут утримували дочок місцевих аристократів до заміжжя. З 1943 року монастир став Національною пам’яткою Португалії.

Фортеця Сан-Тіагу заснували 1614 року. Це колишня військова фортеця у старому центрі Фуншала. З моменту останньої реконструкції 1992 року використовується як культурний заклад.

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Ринок нерухомості Мадейри

На Мадейрі витрати на нерухомість порівняно низькі. Навіть у головному місті архіпелагу — Фуншалі — оренда та купівля апартаментів обходиться у півтора-два рази дешевше, ніж у Лісабоні.

У серпні 2022 року середня вартість 1 м² португальської нерухомості складає 2400 €, вартість 1 м² житла на Мадейрі – 2250 €. Вартість об’єктів на архіпелазі в середньому зростає на 2,5% на місяць.

За купівлю житлової або комерційної нерухомості на Мадейрі можна отримати дозвіл на проживання в Португалії. Для цього потрібно взяти участь у державній програмі – Golden Residence Permit Program.

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Освіта на Мадейрі

Португальські дитячі садки приймають малюків віком від чотирьох місяців до п’яти років. Їхнє завдання — підготувати дитину до школи.

У державних садках оплата обмежується щомісячними зборами на харчування дитини на суму 40 €. Середні витрати на відвідування приватного дитсадка в Кашкайші становлять від 350 € на місяць.

Найкращі приватні садки в регіоні — Ясла та дитячий садок при міжнародній школі обміну та Дитячий садок при міжнародній школі Мадейри.

У Португалії діти йдуть до школи із шести років. Базова дев’ятирічна освіта є обов’язковою. Якщо батьки оформили посвідку на проживання, дитина вступає до державної школи на загальних підставах. Витрати на приватну школу в середньому становлять 4000 євро на рік.

Вищу освіту на острові можна здобути у Державному університеті Мадейри, який входить до двадцяти найкращих вузів Португалії та випускає щорічно до 5000 студентів. Вартість навчання складає від 900 € на рік на програмах бакалаврату та від 2000 € на рік на програмах магістратури.

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Охорона здоров’я на Мадейрі

Лікарня доктора Неліо Мендонса у Фуншалі — одна з найкращих державних лікарень Португалії. Тут працюють лікарі 33 спеціальностей, проводяться складні хірургічні операції. Служба невідкладної допомоги лікарні працює цілодобово.

На Мадейрі знаходиться понад 20 медичних центрів у маленьких містах, а також є центри із платними медичними послугами.

У 2021 році розпочалося будівництво нової Центральної лікарні Мадейри. Це буде медичний комплекс заввишки шість поверхів, який вміщатиме 607 осіб для знаходження у стаціонарі.

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Як отримати ВНЖ у Португалії та переїхати на Мадейру

Португалія видає посвідку на проживання за інвестиції з кінця 2012 року. За 10 років резидентами країни стали близько 30 тисяч осіб.

Щоб отримати ВНЖ, інвестори можуть:

купити нову нерухомість – від 500 000 €;

придбати об’єкт старше 30 років під реставрацію – від 350 000 €;

перевести капітал до Португалії – від 1 500 000 €;

купити паї інвестиційних фондів – від 500 000 €;

інвестувати в наукові проекти – від 500 000 €;

підтримати культуру та мистецтво Португалії – від 250 000 €;

інвестувати в бізнес та створити п’ять робочих місць – від 500 000 €;

відкрити компанію та створити 10 робочих місць — сума мінімальних інвестицій не встановлюється.

Якщо купити об’єкт у регіоні з низькою щільністю населення, то сума інвестицій у опції з нерухомістю знижується на 20%. У цьому випадку учасники програми ВНЖ можуть купити об’єкт під реставрацію вартістю від 280 000 €, нові об’єкти від 400 000 €.

Нерухомість дозволяється продати через п’ять років, а значить інвестор зможе повернути вкладені інвестиції. За бажання нерухомість можна здавати в оренду та отримувати додатковий дохід.

Популярність набирає опція із покупкою паїв в інвестфондах. Це фінансові компанії, які збирають гроші інвесторів та вкладають їх у обрані активи: житлову чи комерційну нерухомість, португальські компанії, промислові об’єкти чи європейський фондовий ринок.

Інвестувати потрібно щонайменше на п’ять років, але частіше гроші повертають через 6—10 років.

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