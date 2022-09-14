Евора – місто в південно-східній частині Португалії. Евора входить до складу історичної провінції Алту-Алентежу і є центром однойменного муніципалітету та округу.

Датою заснування португальського міста вважається 1166 рік. До цього Евора належала маврам і називалася Жабуру, а ще раніше була провінцією Римської імперії.

В Еворе постійно проживає 41 000 чоловік, але місто не можна назвати тихим. Тут розташований великий університет і багато туристів, завдяки чому нерухомість має попит цілий рік. Житло в Еворе часто купують інвестори, які хочуть отримати ВНП у Португалії.

Як дістатися до Евори

Евора розташована за 120 км на схід від Лісабона, на півдорозі до кордону з Іспанією. Добиратися зі столиці Португалії до Евори зручно автомобілем або високошвидкісним поїздом, який ходить 4 рази на день. Дорога в обох випадках займає близько 1,5 години.

В Еворе є невеликий аеропорт, який приймає лише літаки малої авіації. Найближчий аеропорт – Портела – знаходиться в Лісабоні.

Клімат у Еворі

В Еворе середземноморський клімат: спекотне та посушливе літо, тепла волога осінь, прохолодна, але м’яка зима.

Середньорічна температура становить 24°C, а сонячних днів на рік не менше 300. Найспекотніші місяці — липень і серпень, температура може досягати до 45°C.

У жовтні та листопаді дощі йдуть частіше, ніж у решту пори року. Найхолодніший — січень із середньомісячною температурою 9,2°C.

Ринок нерухомості Евори

Витрати на нерухомість у Еворі нижчі, ніж у великих містах Португалії. Купівля нерухомості в Еворе обійдеться в 2-3 рази дешевше, ніж у Лісабоні та Порту, а оренда – в 1,5-2 рази.

Нерухомість в Еворе часто орендують студенти та туристи. Навчальний рік триває з вересня до липня, а туристичний сезон із квітня до жовтня. Нерухомість цілий рік має попит.

Порівняння витрат на нерухомість в Еворе, Лісабоні та Порту

Стаття витрат Евора Порту Лісабон Комунальні послуги, за місяць за апартаменти площею 85 м² 118 € 110 € 118 € Оренда трикімнатних апартаментів у центрі міста, місяць 900 € 1300 € 1930 € Оренда трикімнатних апартаментів не в центрі, місяць 812 € 920 € 1190 € Купівля нерухомості у центрі міста, м² 2000 € 3415 € 5240 € Купівля нерухомості не в центрі міста, м² 800 € 1935 € 2875 €

За даними сайту Numbeo

Культура та дозвільні заходи

На національні та релігійні свята португальці влаштовують карнавали, ярмарки та феєрверки. Деякі національні свята, наприклад День свободи, який відзначають 25 квітня, або День праці — 1 травня, стають вихідними днями.

Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів (FIKE) щороку проводять у вересні. Фільми можна подивитись і в інший час — в Еворі є кінотеатр, де йдуть сеанси англійською мовою.

У Єворі два щорічні музичні фестивалі: фестиваль класичної музики (Festival Évora Classica) та фестиваль сучасної музики (Festival Alentejo).

У місті розвинена інфраструктура для занять спортом: є стадіон, спортивні майданчики, басейни та спортивні зали. У місті та передмістях облаштовані піші та вело маршрути.

Літня школа, стрибки з парашутом, планери доступні в аеропорту Евори. Там же раз на два роки проводять авіашоу.

Природні пам’ятки

Ліси пробкового дуба Монтадо, найбільші у Південній Європі, знаходяться в Алентежу. Ліси підтримує унікальну екосистему, яка дозволяє зберегти рідкісні та зникаючі види тварин та птахів. Також ліси поглинають вуглекислий газ і роблять повітря в Еворі та найближчих містах чистим та безпечним.

Виноградники та оливкові гаї. В Еворе розвинене сільське господарство: тут вирощують виноград, оливки, виготовляють сири. Регіон Евори відомий повнотілими червоними винами з автохтонних сортів: арагонеш, аринту, перикиту, рабу де овелля, рупейро, тамареш, трінкадейра.

Історичні пам’ятки

ЮНЕСКО визнав історичний центр Евори об’єктом всесвітньої спадщини. Згідно з описом ЮНЕСКО Евора є «містом-музеєм, коріння якого сягає римських часів». Про Римську імперію в місті нагадують фортечний мур, храм Діани і Римські лазні, побудовані в період з 1 по 3 століття нашої ери.

Історичні пам’ятки Евори:

Еворський собор — один із найцікавіших готичних пам’яток Португалії, збудований у 1280 році;

— один із найцікавіших готичних пам’яток Португалії, збудований у 1280 році; Акведук Агуа-де-Прата , довжиною 8 км – другий за протяжністю акведук у країні, збудований у 1537 році;

, довжиною 8 км – другий за протяжністю акведук у країні, збудований у 1537 році; Церква Святого Франциска, в якій розташована Капела кісток. Будівлю звели у 15 столітті на місці храму, зведеного орденами Францисканців.

Будівлі в історичній частині міста вибілені, прикрашені плиткою азулежу та балконами, які викували у період з 16 по 18 століття. Землетрус 1755 року зруйнував багато міст Португалії, але не торкнувся Евора, тому місцева архітектура унікальна. Пізніше їй надихалися під час будівництва португальських міст у Бразилії.

Освіта

Португальські дитячі садки приймають малюків віком від чотирьох місяців до п’яти років. Їхнє завдання — підготувати дитину до школи. Середні витрати на відвідування приватного дитячого садка в Еворе становлять від 340 євро на місяць.

У Португалії діти йдуть до школи із шести років. Базова дев’ятирічна освіта є обов’язковою. Якщо батьки оформили посвідку на проживання, дитина вступає до державної школи на загальних підставах. Витрати на приватну школу в середньому становлять 4000 євро на рік.

Вищу освіту можна здобути в Університеті Евори. Цей вуз щорічно входить до десятки найкращих вузів Португалії. Вартість навчання складає від 2500 € на рік на програмах бакалаврату та від 4000 € на рік на програмах магістратури.

Охорона здоров’я

В Еворе знаходиться кілька державних та приватних лікарень, серед яких Hospital do Espírito Santo de Évora – одна з найбільших лікарень у Португалії.

За даними Numbeo, охорона здоров’я Евори знаходиться на дуже високому рівні. Місцеві жителі високо оцінюють швидкість надання послуг, якість обладнання та доброзичливість персоналу.

Як отримати ВНП у Португалії та оселитися в Еворе

ВНП під час купівлі нерухомості. Іноземці отримують посвідку на проживання в Португалії за інвестиції в економіку країни, для цього інвесторам пропонують на вибір сім опцій. Найбільший попит має купівля нерухомості під реставрацію на суму від 350 000 € або нових об’єктів на суму від 500 000 €.

Вимоги до вартості нерухомості в Еворе знижено на 20%: вважається, що це регіон із низькою щільністю забудови. Мінімальна вартість об’єкта для участі у програмі становить 280 000 €, якщо інвестор купує нерухомість під реновацію, та 400 000 € – для нових об’єктів.