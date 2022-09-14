Фрілансери та віддалені працівники можуть отримати дозвіл на проживання в Португалії, хоча в країні немає спеціальної візи для цифрових кочівників, Digital Nomad Visa.

Щоб стати власником карти ВНП, необхідно отримати візу D7 для фінансово-незалежних осіб, візу D2 для індивідуальних підприємців або купити нерухомість у Португалії.

Віза фрілансера – це довгострокова віза, яка дозволяє іноземцю приїхати в іншу країну, щоб жити там і віддалено працювати. Такі візи ще називають візами для цифрових кочівників або Digital Nomad Visa.

Головна вимога для отримання візи фрілансера – підтвердження платоспроможності. Заявнику необхідно надати витяг з банківського рахунку з достатньою для проживання сумою або підтвердити регулярний дохід з-за кордону.

Вимоги до мінімального рівня доходу фрілансеру відрізняються у кожній країні: у Нідерландах він становить 1304 € на місяць, в Угорщині – 2000 €, у Німеччині – 3430 €.

Віза D7 Португалії – альтернатива візі для фрілансерів. На неї можуть претендувати іноземці, які отримують пасивний дохід за межами країни у розмірі від 705 євро на місяць.

ВНП у Португалії через візу D7: фрілансерам, які отримують дохід за межами країни

Віза D7 до Португалії — це імміграційна віза, яка дозволяє заявнику приїхати до країни і одразу подати документи на дозвіл на проживання. Разом із карткою ВНП іноземець може отримати дозвіл на роботу, і за необхідності влаштуватися в португальську компанію.

Заявники. Візу D7 можуть отримати фінансово незалежні особи або іноземці, які отримують регулярний пасивний дохід. Наприклад, дивіденди чи дохід від здачі житла у найм. Візу також видають фрілансерам та співробітникам компаній, які працюють за договором підряду за межами Португалії.

Основний заявник може включити до візи членів сім’ї:

чоловіка або чоловіка, який перебуває з ним в офіційному або цивільному шлюбі;

дітей віком до 18 років;

дітей віком від 18 до 21 років, якщо вони не працюють і не перебувають у шлюбі;

батьків — своїх, подружжя чи чоловіка — якщо вони фінансово залежать від основного заявника.

Умови одержання. Заявникам необхідно підтвердити платоспроможність: щомісячний дохід з-за кордону має перевищувати мінімальний розмір заробітної плати у Португалії. У 2022 році він становить 705 євро.

Вимоги до розміру доходу змінюються, якщо заявник приєднує до заявки членів сім’ї:

збільшується на 30% – за кожну дитину;

на 50% – за чоловіка чи чоловіка і кожного з батьків.

Заявнику також необхідно купити чи орендувати нерухомість. Для подання документів на візу підійде об’єкт у будь-якому районі Португалії: наприклад, у Лісабоні, Порту, Алгарві або на островах Мадейрі або Азорах.

Арендувати нерухомість у Лісабоні та Порту дорожче, ніж в інших регіонах. Середня вартість оренди апартаментів з трьома спальнями для великої родини в Лісабоні складе 1900 євро на місяць, у Порту – 1300 євро на місяць, а в Бразі – 875 євро.

Розрахунок мінімального доходу для отримання візи D7 для сім’ї із шести осіб

Завителі Розмір мінімального доходу Основний заявник 705 € Дружина 352 € Дитина, 6 років 211 € Мати подружжя 352 € Батько дружини 352 € Разом 1973 € на місяць,

або 23 676 € на рік

Не потрібно декларувати мільйони, щоб отримати візу D7 та посвідку на проживання в Португалії. Достатньо підтвердити мінімальний дохід – від 705 € на місяць або 8500 € на рік.

Умови отримання візи D7 прості та зрозумілі. Для отримання карти ВНП мені не знадобилося проходити перевірку на благонадійність та складати іспит на знання португальської мови.

Основні етапи отримання візи D7 та ВНП у Португалії для фрілансерів:

Отримати NIF – індивідуальний номер платника податків у Португалії. Він знадобиться, щоб відкрити рахунок у банку або укласти договір на оренду житла. NIF можна отримати віддалено через податкового представника у Португалії. Відкрити рахунок у португальському банку. Заявнику необхідно перерахувати з цього приводу суму, достатню для проживання сім’ї протягом року. Купити чи орендувати житло. У разі оренди житла процес вибору нерухомості та укладання договору займає кілька днів, у разі купівлі – від двох місяців. Зібрати та подати документи на візу D7 до консульства. Заявник отримує візу протягом 60 днів після подання документів. В’їхати до Португалії за візою D7 та подати документи на ВНП до Імміграційної служби. Отримати карту ВНП у Португалії.

Основний список документів:

заяву, заповнену друкованими латинськими літерами;

закордонний паспорт, дійсний протягом 3 місяців після закінчення строку дії візи;

кольорові фотографії розміром 3,5×4,5 см;

медична страховка, що діє, строком на 4 місяці;

довідка про відсутність судимості, видана у країні походження чи тривалого проживання заявника;

згоду заявника на перевірку відсутності судимості імміграційною та прикордонною службами Португалії;

договір оренди чи купівлі житла у Португалії;

витяг з банківського рахунку за 6 місяців, щоб підтвердити наявність достатніх коштів для життя в країні;

свідоцтво про укладання шлюбу;

квитанції про сплату зборів;

свідоцтво про присвоєння номера платника податків у Португалії – NIF.

Пенсіонерам необхідно надати документ, що підтверджує розмір пенсійних виплат.

Термін дії:

Візу D7 видають на 4 місяці, за цей час заявнику необхідно подати документи на отримання картки ВНП. Перша карта ВНП діє два роки. Потім її можна продовжити ще на три роки, а після цього подати документи на ПМП чи громадянство країни.

Особливі вимоги. Фрілансерам, які отримали резидентську візу через візу D7, необхідно проживати у Португалії не менше 183 днів на рік.

ВНП у Португалії через візу D2: для фрілансерів та індивідуальних підприємців, готових зареєструвати бізнес

Віза D2 в Португалії — це імміграційна віза для фрілансерів, самозайнятих та підприємців. Заявник має право подати заяву на ВНП, коли зареєструє бізнес або статус індивідуального підприємця.

Заявники. Подати документи можуть заявники з країн, які не належать до Європейського Союзу або Європейської зони. Іноземцю необхідно підтвердити намір створити чи перевести існуючий бізнес до Португалії.

У заявку можна включити членів сім’ї — чоловіка чи дружину, дітей та батьків, якщо вони фінансово залежать від основного заявника.

Умови одержання. Заявнику необхідно виконати три основні умови:

Купити або орендувати нерухомість, щоб підтвердити адресу реєстрації у Португалії. Підтвердити фінансову незалежність, тобто наявність достатніх коштів для життя в країні з розрахунку 705 євро на місяць на основного заявника. Як і під час отримання візи D7, вимоги до мінімального рівня добробуту змінюються, якщо до заявки приєднують членів сім’ї. Отримати статус самозайнятого, зареєструватися як індивідуальний підприємець або створити компанію.

Основний список документів:

заяву, заповнену друкованими латинськими літерами;

закордонний паспорт, дійсний протягом 3 місяців після закінчення строку дії візи;

кольорові фотографії розміром 3,5×4,5 см;

медична страховка, що діє, строком на 4 місяці;

довідка про відсутність судимості, видана у країні походження чи тривалого проживання заявника;

згоду заявника на перевірку відсутності судимості імміграційною та прикордонною службами Португалії;

договір оренди чи купівлі житла у Португалії;

витяг з банківського рахунку за 6 місяців, щоб підтвердити наявність достатніх коштів для життя в країні;

довідка про виконання обов’язку щодо сплати податків;

свідоцтво про присвоєння номера платника податків у Португалії – NIF;

довідка про реєстрацію в системі соціального забезпечення;

підтвердження реєстрації компанії чи договір надання послуг у разі самозайнятості.

Термін дії. Імміграційну візу D2 видають на 120 днів. За цей час заявнику необхідно подати документи на отримання посвідки на проживання. Карту ВНП видадуть на один чи два роки.

Особливі умови. Іноземцям, які отримали резидентську візу через візу D2, необхідно мешкати в країні не менше 183 днів на рік.

ВНП у Португалії за інвестиції: для тих, хто хоче отримати посвідку на проживання та зберегти свободу пересування

У Португалії діє державна програма ВНП за інвестиції. Іноземці можуть отримати дозвіл на проживання, виконавши умови однієї з восьми інвестиційних опцій. Мінімальні витрати на участь у програмі становитимуть 250 000 €.

ВНП за інвестиції не зобов’язує інвестора проводити в країні 183 дні, щоб підтримувати статус — достатньо 7 днів на рік. Це означає, що інвестор може вибирати, де жити — у Португалії чи в іншій країні, не ризикуючи втратити статус.

Заявниками можуть стати інвестори віком від 18 років, без судимостей та заборгованостей у Португалії. Під час обробки заявці на ВНП звертають увагу на джерело походження інвестицій: заявку приймуть, якщо гроші отримані за межами Португалії.

Разом з інвестором у програмі можуть взяти участь:

чоловік чи дружина;

діти віком до 18 років;

діти від 18 до 26 років, які фінансово залежать інвестора, живуть разом із батьками чи навчаються у вузі;

батьки інвестора або подружжя молодше 65 років.

Умови одержання. Купівля житлових та комерційних об’єктів – найпопулярніша опція серед іноземних інвесторів. З січня до червня 2022 року Португалія видала 1384 «золоті візи», з яких 506 — за купівлю нерухомості.

Для участі у програмі підходять об’єкти вартістю:

від 350 000 €, якщо вони збудовані більше 30 років тому або розташовані в районах реновації;

від 500 000 € – для інших об’єктів житлової або комерційної нерухомості.

З січня 2022 року інвестори не можуть купувати житлову нерухомість у Лісабоні, Порту та популярних прибережних районах, таких як Кашкайш та Сетубал. Для покупки в цих містах і регіонах доступу тільки комерційна нерухомість – частки в готелях, гостьові будинки, приміщення під магазини та ресторани.

Основні етапи отримання ВНП у Португалії за інвестиції:

Пройти попередню перевірку. Сертифікований Anti Money Laundering Officer проводить перевірку на благонадійність, щоб заздалегідь виявити ризики та знизити ризик відмови до 1%. Приїхати до Португалії, щоб вибрати нерухомість, відкрити рахунок у банку та отримати NIF. Укласти договір купівлі-продажу та отримати свідоцтво про право власності. Зібрати та подати документи на ВНП, здати біометричні дані. Отримати карту ВНП у Португалії. Розгляд заявки займає від 4 до 6 місяців із дати подання оригіналів документів. Коли схвалення отримано, інвестор отримує карти ВНП протягом 2 тижнів.

Основний список документів:

закордонний паспорт;

тимчасова віза;

медична страховка;

ІПН;

договір купівлі-продажу нерухомості;

довідка про перехід прав власності на об’єкт;

довідка про доходи та суми податку;

довідка про відсутність податкових заборгованостей;

Довідка про несудимість;

заяву на перевірку кримінальної історії у Португалії.

Термін дії. Карту ВНП продовжують кожні два роки. Процедура схожа на початкову подачу заяви: потрібно зібрати ті ж самі документи, подати в електронному вигляді, здати біометрію та оригінали, отримати нові карти ВНП.

Особливі умови. Щоб зберегти посвідку на проживання, інвестор та члени його сім’ї щороку проводять у Португалії не менше семи днів на рік.

Нерухомість, куплену для участі у програмі, можна буде продати лише через п’ять років.

ВНП у Португалії для фрілансерів: порівняння умов набуття статусу

Показник Віза D7 Віза D2 Золота віза Мінімальний розмір інвестицій 0 € 0 € 250 000 € Термін отримання Від 2 місяців Від 4 до 6 місяців Від 4 до 8 місяців Вимоги до проживання у країні, на рік Від 183 днів Від 183 днів 7 днів Можливість приєднання членів сім’ї Так Так Так Можливість отримати особливий податковий статус Так Ні Так

Які податки сплачують фрілансери у Португалії

Іноземці, які отримали ВНП у Португалії через візу D7 або візу D2, мають проводити в країні щонайменше 183 дні на рік для збереження статусу. Цього терміну в Португалії достатньо, щоби стати податковим резидентом країни.

Податок на прибуток. Фізичні особи – податкові резиденти Португалії сплачують прибутковий податок за прогресивною шкалою. Ставка становить від 14,5 до 48% в залежності від суми річного доходу, до неї також входить дохід від діяльності як індивідуальний підприємець.

Особливий податковий статус можуть отримати фрілансери та самозайняті, які працюють на португальські компанії. Власники статусу сплачують прибутковий податок за фіксованою ставкою 20% і 0% — на світовий дохід.