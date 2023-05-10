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ТаїландТуризм

У Таїланді можуть запровадити податок на виїзд з країни для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді можуть запровадити податок на виїзд з країни для туристів

Як повідомляє видання Bangkok Post, влада Таїланду може ввести податок на виїзд з країни для своїх громадян та іноземців з постійною посвідкою на проживання.

Уточнюється, що податковий департамент королівства на своєму сайті зараз проводить опитування місцевого населення на цю тему. Обговорення цього питання триватиме до 17 травня.

Передбачається, що збір за виїзд із країни повітряним шляхом становитиме 1 000 батів, наземним чи морським транспортом – 500 батів.

Податок хочуть запровадити з метою отримання доходів державою, а також скорочення витрат жителів країни за кордоном.

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