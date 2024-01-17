Стало відомо в яких країнах Європи найлегше отримати громадянство

Канадське імміграційне агентство CanadaCIS опублікувало список країн у Європі, в яких найпростіше отримати громадянство. Докладніше розповідає SchengenVisaInfo.

За даними дослідження, у період з 2009 по 2021 рік Швеція визнана найсприятливішою країною для надання громадянства, незалежно від членства в ЄС. Приблизно кожен десятий заявник схвалює Швецію.

Також до списку увійшли такі країни, як Нідерланди, Ісландія та Португалія. Причому в Португалії громадянство набувають 6,6 відсотка жителів країн третього світу. Тобто кожен третій із п’ятдесяти заявників стає володарем португальського паспорта.

У дослідженні зазначені й ті країни, де приїжджим із країн третього світу найскладніше отримати громадянство. Виявилося, що Естонія надає статус лише 0,5 відсотка заявників. Більше того, чоловікам частіше відмовляють у отриманні паспорта, ніж жінкам. А також непросто стати громадянином Латвії, Чехії та Литви.

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