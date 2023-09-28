“Цифрові кочівники” назвали найкращі місця світу для віддаленої роботи

Під час пандемії COVID-19 з’явилася нова мода – працювати віддалено. Хоча світ уже вилікувався від коронавірусу, деякі фахівці IT-сфери та суміжних професій все ще не хочуть виходити до офісів. Нещодавнє дослідження, проведене експертами з віртуальних приватних мереж ExpressVPN, пропонує 20 найкращих місць для життя віддалених співробітників та “цифрових кочівників”.

Найкращі регіони для життя експатів, як виявилося, розкидані різними куточками планети. Два з них перебувають у Європі.

“Завдяки тому, що багато держав модернізують технічну інфраструктуру та надають візи для цифрових фахівців, глобальна економіка створила стійку бізнес-модель для багатьох”, – зазначає Euronews.

То куди ж вирушити, щоб поєднати роботу та подорож? Ось список місць, які рекомендують для життя самі “цифрові кочівники”.

Мадейра, Португалія

У той час як в інших португальських містах, таких як Лісабон і Порту, спостерігається різке зростання цін і скупчення людей, Мадейра стає доступнішою альтернативою для “цифрових кочівників” та віддалених працівників з-за кордону. Помірний клімат та розташування на березі океану роблять острів привабливим для експатів, що прагнуть традиційної культури будинку та сучасної культури на робочому місці.

Завдяки недавньому оновленню інфраструктури Мадейра може похвалитися найвищою швидкістю інтернету в Португалії. Іноземні віддалені працівники можуть орендувати гібридні комплекси workation, що поєднують у собі житло та робочий простір. Вартість оренди квартири із двома спальнями становить близько 850 євро на місяць.

Таллінн, Естонія

Столиця Естонії розташована вздовж скелястого, але красивого узбережжя Балтійського моря. Клімат тут холодніший, ніж в інших містах списку, але розвинена цифрова інфраструктура приваблює віддалених працівників та “цифрових кочівників”.

Завдяки конкурентоспроможній швидкості інтернету та онлайн-доступу практично до всіх державних послуг Таллінн є доступною альтернативою більш дорогим і туристичним європейським містам.

Однією з основних переваг Естонії для експатів є гнучка візова політика. “Цифрові кочівники” можуть претендувати на статус електронного резидента, що дозволяє їм володіти та керувати бізнесом без необхідності фізичної присутності.

Бермудські острови

Бермудські острови привабливі для віддалених працівників та “цифрових кочівників”, які шукають пригод і готові повністю відмовитися від традиційного корпоративного середовища.

Хоча Бермудські острови, як і раніше, залишаються в першу чергу туристичним напрямком, відомим своїми пляжами з рожевим піском, вони також відрізняються гарною швидкістю інтернету та обладнаними коворкінг-просторами.

Крім того, податковий кодекс Бермудських островів не передбачає стягнення прибуткового податку із резидентів. Віддалені працівники можуть отримати сертифікат Work From Bermuda, що дозволяє їм працювати та жити на острові до одного року.

Чіангмай, Таїланд

Чіангмай, розташований у північних горах Таїланду, став найпопулярнішим місцем для молодих віддальників. У місті багато експатів, хоча спеціальних віз для “цифрових кочівників” у країні немає. Для того, щоб віддалені працівники могли отримувати будь-який дохід у країні, необхідно отримати державний дозвіл на роботу. Спеціальна туристична віза дозволяє мандрівникам перебувати в Таїланді до 270 днів.

“Цифровий кочівник” Марджолейн Ділвен так відгукується про свій досвід перебування в Таїланді:

“Коли ми були в Таїланді, інтернет завжди був бездоганний. Навіть коли ми знаходилися на невеликих островах на півдні Таїланду, у нас було досить хороше з’єднання для відеодзвінків та віддаленої роботи. Вартість життя в Таїланді значно нижча, ніж у США, а можливості місць для віддаленої роботи безмежні”.

Балі, Індонезія

Острів Балі в Індонезії, який часто називають “островом богів”, став популярним місцем для “цифрових кочівників”. Процвітаюча міжнародна спільнота та велика кількість коворкінг-центрів на Балі дозволяють іноземним працівникам легко відкрити бізнес, знайти житло та створити соціальну мережу в межах міста.

Крім того, на Балі планується запровадити візу для “цифрових кочівників”. Уряд острова та приватні інвестори значно покращили його цифрову інфраструктуру: у громадських місцях та коворкінгах широко поширений доступ до Wi-Fi.

Автор і засновниця журналу The Budget Savvy Bride Джессіка Бішоп згадує про свій досвід:

“Я живу цифровим кочовим життям, працюючи віддалено вже понад п’ять років. Я провела час у Південно-Східній Азії, Англії, Європі, США та Мексиці. Якість та вартість життя стали для мене головним фактором, який визначив вибір такого способу життя. Найбільше мені сподобалося на Балі: я провела там близько шести місяців, і, якщо не брати до уваги того, що часові пояси заважали, мені дуже сподобалося там працювати, і я б із задоволенням повернулася туди колись».

Проте робота на Балі подобається не всім.

Марджолейн Ділвен сказала: “Хоча я очікувала, що Балі буде чудовим місцем для віддаленої роботи, інтернет там виявився дуже поганим у порівнянні майже з усіма іншими країнами Південно-Східної Азії. Крім того, вартість життя не така вже й низька, якщо зупинятися в популярних” та більш туристичних районах”.

Бангалор, Індія

Шумне місто Бангалор називають індійською Силіконовою долиною завдяки його дружній до технологій економіці та місцевим працівникам з освітою. Віддалені працівники та “цифрові кочівники” можуть легко знайти свою нішу в діловому районі міста.

Клімат Бангалору відносно м’який у порівнянні з іншими регіонами Індії.

Для іноземних фахівців, які бажають працювати в Індії віддалено, країна пропонує довгострокову візу. Хоча спеціальної візової програми для “цифрових кочівників” не існує, традиційна робоча віза може бути продовжена терміном до п’яти років.