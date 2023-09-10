Хоча більшість місць переживає лише одне чи максимум кілька «золотих століть», важко знайти місто, яке постійно і неодноразово опинялося в центрі історії. Стамбул… Розташований у приголомшливому місці на кордоні двох континентів, Стамбул є найбільшим і найбільш населеним містом Європи. Колишня столиця Східної Римської, Візантійської та Османської імперій, Стамбул за свою довгу та захоплюючу історію був відомий під різними назвами, включаючи Візантій та Константинополь. Якщо ви шукаєте найкращі місця для проживання у Стамбулі, ви потрапили за адресою.

Його значущість і вражаюча історія, що підживлюється його становищем на перехресті безлічі різних культур, релігій та народів, зробили Стамбул одним із найкрасивіших міст світу. Стамбул відомий своїми численними пам’ятками, включаючи візантійську церкву і мечеть Святої Софії, Блакитну мечеть, палац Топкапи, Великий базар, Галатську вежу і Цистерну Базиліка. Протягом десятиліть це турецьке місто є великим туристичним центром, який щорічно приймає понад 5 мільйонів туристів. Завдяки величезній та добре розвиненій туристичній індустрії Стамбул пропонує всілякі варіанти розміщення – від бутіків та розкішних готелів до невеликих, часто сімейних бюджетних готелів.

Якщо ви відвідуєте Стамбул з огляду визначних пам’яток або ділової поїздки, продовжуйте читати цю статтю, щоб дізнатися наш топ найкращих місць для проживання в Стамбулі для туристів.

Де зупинитись у Стамбулі для огляду найкращих місць міста

Найкращим районом для проживання у центрі Стамбула є Султанахмет. У цій частині Старого міста знаходиться чудовий готель Hagia Sofia Mansions Istanbul, Curio Collection by Hilton.

Як уже згадувалося вище, центр Стамбула – найкраще місце для туристів у турецькому мегаполісі. При цьому центр міста займає величезну площу і може бути розділений на безліч різних (офіційних та неофіційних) районів, кожен з яких має свій колорит та визначні пам’ятки. Ось деякі з найцікавіших районів:

Султанахмет – серце римського та середньовічного Константинополя – розташований на південному березі Золотого Рогу. Тут знаходиться безліч визначних пам’яток, включаючи палац Топкапи, Святу Софію, Блакитну мечеть, візантійський іподром та Цистерну Базиліка. У цьому історичному районі також розташовано багато найкращих готелів Стамбула, включаючи особняки Святої Софії в Стамбулі та готель Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet.

На північній стороні Золотого Рогу знаходиться район Бейоглу. Історично відомий як Пера, цей жвавий район є головним місцем розваг та нічного життя міста. У Бейоглу є 3 основні підрайони, про які варто згадати: Галата, площа Таксім та Джихангір.

У сусідньому районі Бешикташ знаходиться розкішний палац Долмабахче 19 століття та Морський музей. У цьому висококласному районі також розташовані деякі з кращих розкішних та бізнес-готелів Стамбула, включаючи Shangri-La Bosphorus та Raffles Istanbul.

Шишлі, розташований у глибині міста, — це ще один елітний район із активним нічним життям. Тут знаходиться музей Ататюрка та імператорський османський палац Іхламур Касри. З-поміж розташованих поруч визначних місць — The St. Regis Istanbul та Renata Boutique Hotel Sisli.

З іншого боку Босфору, в Азіатській частині Стамбула, знаходиться менш туристична частина міста. У цьому районі, що включає такі чудові райони, як Кадикей, Мода і Ускюдар, розташовані такі розкішні готелі, як Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel, а також деякі висококласні бюджетні та середні готелі, такі як My Dora Hotel.

Найкращі райони для туристів у Стамбулі: Район за районом

Історичний півострів (Султанахмет): Найкраще місце у Стамбулі для огляду історичних місць

У районі Султанахмет, розташованому в Фатісі, є найбільш відвідуваними туристами пам’ятки Стамбула і найкращий район для проживання в Стамбулі для огляду визначних пам’яток.

Чому це найкращий район для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Серце старого міста

Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО

Римські, візантійські та середньовічні будівлі

Гранд Базар

Свята Софія та мечеть Султана Ахмета

Палац Топкапи

Бутік-готелі та готелі класу люкс

Дуже зручне транспортне сполучення

Відмінний шопінг та їжа

Султанахмет – це історичне серце стародавнього Константинополя. Розташований на східному краю Фатіха, цей район, що охороняється ЮНЕСКО, займає більшу частину півострова на південь від Золотого Рогу і є домом для найвідоміших історичних та культурних пам’яток Стамбула. У цьому районі, зосередженому навколо Диван Йолу та площі Султанахмет, можна зупинитися за кілька хвилин ходьби від більшості визначних пам’яток, і тому це чудовий район для недовгого перебування у Стамбулі.

Можливо, найвідоміша туристична пам’ятка Стамбульського півострова, Свята Софія, вважається вершиною візантійської релігійної архітектури. Збудована у 537 році до н.е. на фундаменті язичницького храму як патріарший собор Константинополя, вона була найбільшою християнською церквою східної Римської імперії. Після падіння міста він був перетворений на мечеть, потім на музей, а нещодавно знову на мечеть. Споруда поєднує у собі поздовжню базиліку та центральну будівлю з 32-метровим куполом. Його інтер’єр прикрашений прекрасними візантійськими фресками та мозаїками.

За кілька метрів від неї знаходиться чудова мечеть Султана Ахмета. Відома також як Блакитна мечеть, ця ікона ісламської архітектури славиться своїм багато прикрашеним інтер’єром, викладеним більш ніж 20 000 керамічних плиток ручної роботи у стилі Ізнік. Також у цьому районі знаходиться палац Топкапи. Цей величезний палацовий комплекс, що колись служив офіційною резиденцією султанів, сьогодні є музеєм, у якому виставлені скарби імперії Османа.

Гранд Базар, один з найбільших та найстаріших критих ринків у світі, є домом для близько 4 000 кіосків, які торгують традиційними турецькими ремеслами, від килимів та килимових виробів до ламп, кераміки та ювелірних виробів.

Галата та Каракей: Найкраще місце для гурманів та любителів мистецтва

Легко відомі завдяки своїй вежі, Галата та Каракей є цікавими районами, повними невеликих магазинів, кафе та ресторанів.

Чому саме цей район є найкращим для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Галатська вежа

Захоплююче життя

Молоді, енергійні райони

Добре пов’язаний громадським транспортом

Чудовий вид на півострів Султанахмет

Палац Топкапи

Відмінний вибір готелів

Дуже зручне розташування у центрі міста

Історично Галата була окремим містом, розташованим на порозі могутнього Константинополя, де знаходився головний єврейський квартал міста. У середні віки Галата стала колонією Генуезької республіки. Основні визначні пам’ятки району, цитадель та Галатська вежа, були побудовані за часів генуезького правління.

Розташована на північ від Золотого Рогу і з’єднана з Історичним півостровом мостами та поромами, сьогодні Галата є частиною більшого району Бейоглу, до якого також входить сусідній район Каракей.

Домінантою горизонту району є Галатська вежа – оборонна споруда заввишки 67 метрів, побудована в 1348 для захисту генуезької колонії Константинополя. Найвища будівля в місті на момент завершення будівництва, Галатська вежа служила багатьом цілям протягом своєї багатовікової історії: військова сторожова вежа, пожежна охорона, в’язниця, а зараз музей, місце проведення заходів та туристична пам’ятка.

Крім однойменної вежі, в районі Галата розташовано безліч історичних та релігійних пам’яток, включаючи візантійську церкву Сан-Доменіко (нині мечеть Арап), церкву Святого Бенуа, церкву Святих Петра та Павла та австрійську середню школу Святого Георгія. Будучи історично єврейським районом Стамбула, Галата також є місцем розташування багатьох синагог, а саме синагоги Зюльфаріс, Ашкеназі, Італійської та Неві Шалом, а також Музею турецьких євреїв.

Тим часом близький Каракей перетворився з жвавого портового району в середні віки на головний фінансовий район міста в 19 столітті. У той час як більшість банків та офісів перемістилися на північ, у Левент, Каракей перетворився на культурний та розважальний центр, де знаходяться такі установи, як SALT Galata, процвітаючий художній простір у колишній штаб-квартирі Османського банку.

Сьогодні і Галата, і Каракей вважаються творчими центрами міста та хіпстерськими районами. Вони заповнені невеликими кафе, барами, ресторанами міжнародної та традиційної кухні, а також одними з найвищих бутік-готелів Стамбула.

Для пересування по району є безліч можливостей, включаючи поромні станції, лінію фунікулера та кілька зупинок трамваю (T1-T2) та метро (M2).

Таксім: найкраще місце для нічного життя

Таксім – це жвавий район нічного життя, шопінгу та ресторанів у районі Бейоглу, в центрі якого знаходиться площа Таксім.

Чому це найкращий район для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Суперцентр

Відмінне нічне життя та кухня

Площа Таксім

Дуже зручне транспортне сполучення

Близько до Галати та Султанахмету

Культурний центр Ататюрка

Різноманітна пропозиція готелів

У міру розширення Стамбула центр міста перемістився на північ від Історичного півострова до Бейоглу, на північ від Золотого Рогу.

Розвиток цього району, зосередженого навколо однойменної площі, почався ще в 18 столітті, у період пізньої Османської імперії, коли він служив головним міським резервуаром та центром розподілу води (Таким у перекладі турецького означає «розподіл»). Наприкінці 19 століття концепція розподілу набула нового життя з відкриттям першої лінії підземної залізниці і планами зробити площу Таксим центральною станцією мережі стамбульського метрополітену.

З 1928 року, коли було відкрито пам’ятник Республіці роботи П’єтро Каноніка, площа Таксім стала головним громадським простором Стамбула, де відбуваються місцеві свята, заходи та громадянські протести.

В даний час Таксім вважається серцем сучасного Стамбула та основним місцем громадського харчування та нічного життя. Від площі починається Істікляль Каддесі, довгий пішохідний проспект з десятками магазинів, ресторанів, кафе, барів та міжнародних мереж швидкого харчування.

Культовий центр Ататюрка, розташований на площі, є багатоцільовим культурним центром та оперним театром. Відвідвачі готелю можуть насолоджуватися туром по визначним місцям міста: мечеть Таксім, парк Таксім Гезі, Стамбульський музей мадам Тюссо та Стамбульський музей кіно.

Загалом, Таксім — один із найбільш відвідуваних районів міста як місцевими жителями, так і туристами. У цьому районі також розташовані багато 5-зіркові готелі міста, включаючи The Marmara Taksim, Sofitel Istanbul Taksim та Gezi Hotel Bosphorus, а також широкий спектр бюджетних та середніх готелів.

Пера та Бейоглу: Історичний район на європейській стороні Стамбула

Розташована на північ від Золотого Рогу, Пера пропонує поглянути на велич Стамбула 19 століття.

Чому саме цей район є найкращим для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Серце європейської частини міста

Архітектура 19-го та початку 20-го століть

Історичний трамвай

Дуже зручне транспортне сполучення

Істікляль Каддесі

Чичек Пасаджі

Наслідуючи Істікляль Каддесі на південь, між Галатою і Таксімом, ви потрапите в історичний район Пера.

Спочатку це був незалежний район поруч із містом Галата, але зараз історичний район Пера є частиною (а іноді використовується для позначення всього району) Бейоглу.

Традиційно Пера була дипломатичним кварталом Стамбула, і багато з її первісних величних палаців та особняків, включаючи колишні посольства Італії, Великобританії, Швеції та Нідерландів, використовуються (як консульства) і донині.

Історична трамвайна лінія Т2 проходить вздовж вулиці Істіклал Каддесі, яка також усіяна будинками у стилі неокласицизму, витончених мистецтв та модерну, що надає цьому району яскраво вираженої європейської атмосфери початку століття. На Чичек-Пасаджі (Сіте-де-Пера), торгової галереї кінця XIX століття, спроектованої на зразок міланської Галереї Вітторіо Емануеле II, розташовано безліч історичних кафе, ресторанів та бутіків.

Інші культурні пам’ятки цього району включають Музей Пера, художній заклад, присвячений орієнталізму в мистецтві 19 століття, Стамбульський музей сучасного мистецтва та історичну лазню Галатасарай.

Далі на захід, уздовж узбережжя Золотого Рогу, знаходяться інші важливі пам’ятки Стамбула, включаючи Музей Рахмі М. Коч, присвячений автомобілям та транспорту, Айналикавак Касри османської епохи та лазні на площі Кизилай.

Бейоглу дуже добре пов’язаний з рештою Стамбула завдяки розвиненій мережі громадського транспорту, що включає станції метро, трамваї та фунікулери, пороми та автобуси.

Бешикташ: Найкраще місце для романтичного відпочинку у Стамбулі

Бешикташ – це чарівний і багатий район з видом на Босфор, палацами, парками та Рибальським ринком.

Чому саме цей район є найкращим для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Палац Долмабахче

Рибальський ринок

Романтичний вид на Босфор

Розкішні та бутік-готелі

Гарні ресторани

Поромний вузол

Waterside Beşiktaş – один із найстаріших районів Стамбула. Він розташований на північний схід від Бейоглу, на європейській стороні.

У Бешикташі розташовані одні з найрозкішніших житлових кварталів міста, він також є важливим діловим, торговим, освітнім та історичним районом, а з вікон відкривається мальовничий вид на протоку Босфор.

Найбільшою пам’яткою цього району, безперечно, є палац Долмабахче. Палац Долмабахче, площа якого становить близько 45 000 м2, є найбільшим палацом у Туреччині. Цей потужний і розкішний комплекс служив адміністративним центром імперії Османа аж до скасування халіфату в 1924 році. Після заснування Турецької Республіки він використовувався як літня резиденція. Президент Мустафа Кемаль Ататюрк помер тут 1938 року.

Інші визначні пам’ятки Бешикташа включають жвавий Рибальський ринок, павільйон Іхламур та Морський музей. Мальовничий парк Йилдиз, розташований між палацами Йилдиз та Чираган, є однією з найпопулярніших зелених зон міста.

У районі Бешикташ також є важливий поромний вузол, що з’єднує різні райони Азіатської сторони. З-поміж додаткових цікавих місць, які цей готель має в місті Стамбула, включаючи Four Seasons Hotel Istanbul в Bosphorus, Swissotel The Bosphorus, Shangri-La Bosphorus і Çırağan Palace Kempinski.

Джихангір: Космополітичний та богемний район для проживання у Стамбулі

Розташований неподалік Галати і Таксіма, район Джихангір відомий тим, що в ньому процвітає художня і богемна спільнота.

Чому це найкращий район для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Дуже центральний

Богемне та артистичне середовище

Мечеть Джихангір

Хороша транспортна розв’язка завдяки трамваям та фунікулерам

Космополітична турецька та іноземна спільнота

Найкращий район для любителів котів

Названий британською газетою «Гардіан» одним із п’яти найкращих місць у світі для життя, Джихангір — це квартал у районі Бейоглу.

Він розташований у південно-східній частині Бейоглу, між Галатою, Каракею та Таксимом, і був одним із основних районів, де наприкінці 19 століття селилися немусульманські (переважно європейські) громадяни. І до цього дня в цьому районі проживає значна кількість експатріантів. Таким чином, Джихангір — один із найрізноманітніших і найкосмополітичніших районів Стамбула.

У цьому районі розташовано безліч кафе, художніх галерей та невеликих магазинів, і він, як і раніше, зберігає богемну та художню атмосферу.

Можливо, найважливіше те, що цей район відомий своїми кішками! Джихангір відомий колоніями вуличних кішок, яких доглядають місцеві жителі.

Серед визначних пам’яток цього хіпстерського району Стамбула – мечеть Джихангір і Райдужна драбина.

Шишли: найкраще місце для шопінгу та ділових мандрівників

Шишлі, де зосереджені торгові центри і блискучі хмарочоси, є найсучаснішим виглядом Стамбула.

Чому це найкращий район для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Найкращий район для ділових мандрівників

Мечеть Шишлі

Торговий центр Cevahir İstanbul

Дуже зручне транспортне сполучення

Музей Ататюрка

Розкішні магазини та готелі

Розташований у глибині міста та оточений вищезгаданими районами Бешикташ та Бейоглу, Шишлі є одним із головних торгових та ділових районів Стамбула.

Забудований в основному наприкінці 19-го та на початку 20-го століття, Шишлі був переважно житловим районом та районом середнього класу. Все змінилося в 1970-х роках, коли вздовж головних проспектів почали з’являтися нові офісні вежі та комерційні об’єкти, перетворивши деякі райони, такі як Мечідієекей та Есентепе, на Центральний діловий район міста.

Нішанташі, розташований у південній частині Шишлі, є одним із найрозкішніших житлових та торгових районів Стамбула, де зосереджена велика кількість магазинів модного одягу, універмагів, кафе, пабів, ресторанів та нічних клубів.

У Шишлі також знаходиться стамбульський торговий центр Cevahir İstanbul, найбільший у Європі та другий за величиною у світі. Інші визначні пам’ятки цього району включають Музей Ататюрка та палац Іхламур.

Левент: Новий фінансовий та діловий район Стамбула

Башта Левент – чудовий район Стамбула для ділових мандрівників і тих, хто не проти виявитися далеко від центру міста.

Чому це найкращий район для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Відмінний район для ділових мандрівників

Стамбул Сапфір

Бізнес-готелі

Зручне транспортне сполучення

Левент, де розташовані одні з найвищих хмарочосів у Європі, є перспективним фінансовим районом Стамбула.

Левент, що входить до складу муніципалітету Бешикташ, розташований приблизно за 8 кілометрів на північ від площі Таксім, на Європейській стороні.

У Левенті знаходиться найвищий хмарочос Стамбула та Туреччини – 54-поверховий Istanbul Sapphire. У цьому районі також розташовано безліч нових, орієнтованих на бізнес готелів місцевих та міжнародних мереж.

Станції метро Levent та 4. Левент (М2) обслуговують діловий район та прилеглі до нього квартали.

Зовнішній Фатіх: Найдешевший район для проживання у Стамбулі

Розташований між Стіною Костянтина і Феодосія, Зовнішній Фатіх пропонує колекцію історичних районів і визначних пам’яток, розташованих далеко від вторинних стежок.

Чому це найкращий район для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Місцева атмосфера

Дешеві готелі

Стіна Феодосія

Поруч із історичним півостровом

Як ми вже згадували, район Фатіх охоплює історичну частину Стамбула, яка приблизно відповідає продовженню обнесеного стіною Константинополя.

У його східній частині, на Історичному півострові (Султанахмет), знаходяться найвідоміші релігійні, історичні та туристичні пам’ятки міста, а район між оригінальною стіною та Феодосійською стіною, Зовнішній Фатіх, має місцевий колорит, дешевші готелі та ресторани, а також безліч власних туристичних пам’яток.

Константинопольські стіни вважаються останньою великою фортифікаційною системою давнини та одним із найскладніших оборонних комплексів, які колись були збудовані. Зведені між II і V століттями нашої ери, ці укріплення неодноразово рятували місто і закріпили за ним репутацію неприступної фортеці аж до XV століття, коли в 1453 він упав перед османським султаном Мехмедом II.

Більшість визначних пам’яток у Зовнішньому Фатіху можна знайти поряд зі стінами. На його північно-західному кінці, неподалік Золотого Рогу, знаходяться руїни приголомшливого Палацу Багрянородних, палацу кінця XIII століття і зразка світської архітектури пізньої Візантії, що найбільш зберігся до наших днів. Неподалік знаходиться церква Святого Спасителя — середньовічна грецька православна церква, нещодавно перетворена (вдруге) на мечеть. Історичний музей «Панорама 1453» розповідає про історію падіння (або, швидше, завоювання) Константинополя османами, а музей «Підземелля Едікуле» пропонує заглянути до королівської в’язниці 15 століття.

Крім достатку готелів середнього та бюджетного рівня, ще однією перевагою вибору Фатіха для відпочинку в Стамбулі є його зручне транспортне сполучення. Його південну частину перетинає приміська лінія Marmaray, яка з’єднується з лініями метро M1 та M2 та кількома поромними лініями на станції Yenikapı. Крім того, трамвайний маршрут T1 проходить через середину району, а T4 пропонує кілька зупинок вздовж Феодосійського району стіни.

Азіатська сторона: Незвіданий Стамбул

Азіатська частина Стамбула, що часто залишається поза увагою туристів, може запропонувати багато цікавого.

Чому саме цей район є найкращим для проживання у Стамбулі, Туреччина:

Місцева атмосфера

Всі види готелів

Зв’язок за допомогою метро та порома

Перебуваючи між Європою та Азією, Стамбул є єдиним двоконтинентальним мегаполісом у світі. Азіатська, або Анатолійська сторона, розташована через Босфор, насправді є величезною колекцією окремих невеликих районів. Хоча цей великий район пропонує таку ж різноманітність і захоплюючість, як і його європейський побратим, ця частина Стамбула часто залишається поза увагою відвідувачів.

З кількома туристичними пам’ятками, включаючи розкішний палац Бейлербейї, мечеть Шемсі Паша 16 століття та мальовничу Дівочу вежу, азіатська частина Стамбула також відрізняється своєю атмосферою.

Азіатська сторона також є домом для двох найцікавіших районів Стамбула: Кадик і Мода.

Кадикей, який веде свою історію від грецького поселення Халкідон і 685 року до нашої ери, відомий своїми звивистими вуличками, ринками, міським мистецтвом та торговими вулицями. Район, де знаходиться Антикварна вулиця (Tellalzade Sk.), є місцем, що приваблює мисливців за антикваріатом та любителів економних покупок. Проспект Багдат вважається Єлисейськими полями Стамбула, де ви знайдете розкішні дизайнерські бренди поряд з відомими магазинами високої моди.

Moda, з іншого боку, відомий своїм громадським харчуванням. Тут знаходяться одні з найавтентичніших турецьких ресторанів та пекарень у місті, і саме тут можна скуштувати типовий турецький сніданок та каву.

Анатолійська та європейська сторони пов’язані мережею стамбульського метро та приміських поїздів, а вся прибережна зона усіяна десятками поромних станцій.