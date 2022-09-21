Щоразу, приїжджаючи до Іспанії чи Португалії ви губитеся у великій кількості сувенірної продукції? Хочеться привести для себе, друзів, рідних щось незвичайне, а під руку трапляються банальні магніти, кухлі, футболки… Ми підкажемо, на що звернути увагу.

10 сувенірів з Іспанії

Хамон – найперше, що спадає на думку зі списку сувенірів, які можна привезти з Іспанії. Однак свинячий сиров’ялений окіст став уже банальним «загальним місцем». Так само як і вино, сир, оливкова олія, кастаньєти. Думаємо, їх ви оберете і без наших порад. Ми ж пропонуємо вам ознайомитись зі списком не найочевидніших сувенірів, на яких варто звернути увагу, якщо ви приїхали до Іспанії на відпочинок та хочете звідти привезти рідним та друзям щось на згадку.

1. Іспанський віяло

Класичний сувенір, який можна використовувати за призначенням літніми вечорами. В Іспанії виготовлення та розпис віял – ціле мистецтво. Найбільш мистецькі виготовляють вручну. Коштують 5-50 євро.

2. Винний бурдюк

І все ж таки про вино… Якщо плануєте привезти його з Іспанії, купіть у спеціалізованому магазині шкіряний бурдюк. Він коштує 30–40 євро. У чоловічій компанії оцінять. Плюс унікальний смак вина збережеться.

3. Еспадрільєс

Національне літнє взуття – дуже легке, якісне, натуральне. Матеріалом є бавовна або парусину. Особливість – у підошві, яку виготовляють із скручених джгутів, а також незвичайному декорі. Пара коштує від 5 євро.

4. Кераміка з Андалусії

Понад 1000 років в Андалусії виготовляють керамічний посуд та декори найвищого рівня. Ціна – від 10 євро. У місті Міхас працюють лавочки, які пропонують ексклюзивну кераміку ручної роботи від знаменитих майстрів.

5. Перли з Майорки

Острів Майорка, розташований у Середземному морі, славиться виробами зі штучних перлів, які виготовляють тут же. Звертайтеся до спеціальних брендових магазинів. Вартість прикрас – від 30 євро.

6. Ковдра з Галісії

У Галісії виготовляють і килими, і різні плетені декори – вишивку, мережива. Але зверніть увагу на ковдри ручної роботи з розкішними візерунками, що виготовлені з вовни місцевих овець. Ковдра не займе багато місця в багажі і вдома знадобиться. Купівля коштуватиме 35 євро.

7. Порцеляна з Валенсії

Незрівнянна прикраса для дому. Виробництвом фарфорових статуеток, ляльок, декору, посуду у Валенсії займаються вже понад 100 років. Попросіть продавця добре запакувати покупку – такий сувенір дуже крихкий. А коштують вони від 20 євро.

8. Поррон із Барселони

Можливо, ви бачили в іспанських фільмах, як герої п’ють вино прямо зі глека з дуже вузьким і довгим шийкою. Вино ллється в рот тонким струмком. Це каталонський глечик – поррон. Щоб пити з нього так само, потрібні навички. Але можна просто ставити на стіл – і виглядає незвичайно, і наповнювати келихи зручно. Вартість – 3-5 євро.

9. Бананове варення з Канар

Якщо побуваєте на Канарських островах, то ніяк не оминете місцеву кухню. Вона унікальна та багато в чому будується на тропічних фруктах. Обов’язково привезіть звідти незвичайний для країв сувенір – баночку варення з бананів. Люди старшого покоління та діти точно оцінять! Насолода коштує 2-5 євро.

10. Зацукровані фіалки з Мадриду

Це незвичайні делікатесні насолоди ручної роботи. Вартість – 120 євро/кг. Придбати їх можна в мадридському магазині La Violeta (площа Каналехас, з 10:00 до 20:30, перерва з 14:00 до 16:30), де ви знайдете й іншу продукцію на основі фіалок: варення, мило, парфуми.

10 сувенірів із Португалії

Серед очевидних португальських сувенірів – портвейн, кава, сир, статуетки з португальським півнем Барселушем, декори на морську тематику. Проте ми пропонуємо звернути увагу до інші речі. У цій країні існує традиція ручної роботи: багато речей виготовляють не конвеєрним способом, а в майстернях. Якщо ви оберете час і походите невеликими магазинчиками, то будете здивовані результатом сувенірного шопінгу.

1. Сумка або гаманець із пробки

У Португалії поширений пробковий дуб, з якого народні умільці роблять справжні шедеври. Причому асортименти виробів із пробки вражає: капелюхи, парасольки, чохли, картини, декор. Якщо ви купите сумку, гаманець за 5-15 євро, вони стануть незвичайним сувеніром, який можна використовувати і на практиці.

2. Взуття ручної роботи

На півночі Португалії працює безліч фабрик, де можна придбати ексклюзивне літнє взуття ручної роботи. Особливо широкий вибір жіночих босоніжок. Чоловікам варто звернути увагу португальський бренд Carlos Santos. У невеликих магазинах можна витратити взуття 50-100 євро, у брендових – від 300 євро.

3. Солодощі

Безумовно, португальські насолоди – це обов’язковий подарунок, який слід привезти з цієї країни. Португальці знаються на них. Вибір колосальних виробів. Перед від’їздом на батьківщину придбайте, наприклад, традиційний португальський пиріг з апельсинами та мигдалем Bolo de laranja. Він коштуватиме 3-5 євро.

4. Азулежу

Суто португальський сувенір, до вибору якого слід підійти тонко. Взагалі азулежу – це керамічна плитка для оздоблення приміщень, та везти її додому не варто. Але в Португалії це національний бренд, тому тут продають різноманітні декори, панно із зображеннями візерунків азулежу. Виглядають чудово і коштують від 1 євро.

5. Екзотичні фрукти

Цим набором ви точно здивуєте рідних та друзів. Однак потрібно вибирати ті фрукти, які ви довезете додому. Зупиніться на черімойє, що у Португалії називають «аннона». Також купіть плоди монстери та абакаші. Витратите максимум 20 євро.

6. Алкоголь

Якщо цю тему все одно не оминути, то зверніть увагу на суто португальські напої: вишневий лікер з містечка Обідуш, Aguardente з витримкою 10-15 років, зелене вино Vinho Verde, кріплене вино Мушкател, сухе червоне вино Лабрадор. Коштує все це недорого – близько 2-5 євро за пляшку.

7. Прикраси із золота/срібла

Португальці майстри золотих та срібних прикрас. Суто національною вважається прикраса «Серце Віани», виконана у техніці філігрань. Формою нагадує серце з квіткою, облямовані язиками полум’я. Коштує в середньому 50 євро.

8. Спеції та морську сіль

Споконвічно португальська приправа – трава орегано. Її можна придбати окремо у сушеному вигляді за 3 євро/пакет. Або в суміші із сіллю – за 5 євро/пакет. Також не забудьте мішечок морської солі з Авейру. Насправді атлантична сіль, її застосовують як в їжу так і для косметичних процедур. Корисний сувенір коштуватиме 2-5 євро.

9. Посуд з Калдаш та Раїнья

У цьому невеликому містечку знаходиться фабрика, де виготовляють унікальний посуд. Більшість виробів виготовляють та розписують вручну. Якість відмінна, тому посуд звідси особливо цінують. Рекомендуємо придбати, наприклад, сирну тарілку. Можна витратити 10-15 євро. Щоб не купити підробку, звертайте увагу на емблему – жабка.

10. Скатертина, шаль, постільна білизна з Мадейри

Мадейра славиться своїм якісним, натуральним текстилем, прикрашеним вишивкою ручної роботи. Жінки можуть не втриматися і витратити в місцевих магазинах чимало грошей, але краще орієнтуватися на суму 150-300 євро.