50 популярних європейських страв: Що спробувати на відпустці у Європі

Традиційно новорічну відпустку багато заможних людей проводять у Європі. Безумовно, один із важливих пунктів відпускної програми – вибір незвичайних страв із різних національних кухонь.

Для того щоб ви заощадили час і не борознили інтернет у пошуках того, які страви скуштувати в Європі, ми підготували для вас короткий путівник.

5 страв, які потрібно скуштувати в Німеччині

Німецька кухня далеко не дієтична, тому приготуйтеся до ситних обідів та вечерь з м’ясними стравами, смачною випічкою та пивом.

Айнтопф (Eintopf). Ситний густий суп з м’ясом, різними овочами та прянощами

Айсбайн (Eisbein). Знаменита свиняча рулька з хрусткою скоринкою, порцією картоплі та квашеної капусти.

Берлінський рулет. Рум’яний бекон зі свинячою корейкою та чорносливом, гарніром із зеленого горошку, картоплі та шкварок

Зауербратен (Sauerbraten). Маринована у вині та оцті яловичина, підсмажена в олії з овочами, імбиром, яблуками, родзинками та буряковим сиропом.

Роте грютце (Rote Grütze). Десерт із свіжих ягід з додаванням крохмалю під збитими вершками або ванільним соусом

5 страв, які потрібно скуштувати у Фінляндії

Фіни пишаються своєю випічкою, якою у них неймовірна кількість. І все це буквально тане в роті.

Карельські пиріжки (Karjalanpiirakka). Тістечка з житнього тіста з рисом, ячменем, картоплею, морквою та підливою з вершкового масла з рубаним яйцем.

Калакукко (Kalakukko). Пиріг з начинкою з риби та сала

Рагу з оленини. Малокалорійне та корисне м’ясо з картопляним пюре та соусом з брусниці або журавлини

Лапландський сир (Leipäjuusto). М’який та солодкуватий «хлібний сир» з додаванням оленього, козячого молока, який їдять із варенням з морошки.

Корвапуусті (Korvapuusti). Традиційна плюшка з корицею – ідеальний десерт під кавою.

5 страв, які потрібно скуштувати в Італії

Італійці звикли ставитись до кухні як мистецтва. У кожному регіоні безліч традиційних страв, скуштувати які можна лише тут.

Фріттата (Frittata). Італійський омлет з сирною, овочевою, ковбасною, м’ясною начинкою

Качукко (Cacciucco). Густий суп із різноманітних морепродуктів з додаванням томатної пасти, червоного вина

Мінестроні (Minestrone). Овочевий суп з бобами, овочами, пастою, рисом

Оссобуко (Osso Buco). Найвідоміша страва з міланської кухні. Гомілка телятини обсмажена на оливковій олії з різним гарніром

Каннолі (Сannoli). Сицилійська вафельна хрумка трубочка з маскарпоне, сиром, рікотті та сиропом

5 страв, які потрібно скуштувати в Іспанії

Іспанська кухня вільно поводиться з овочами, рибою, м’ясом, поєднуючи їх в одній страві або окремо.

Сальморехо (Salmorejo). Холодний томатний суп з білим хлібом, дрібно нарізаним хамоном, вареним яйцем

Крокетас (croquetas). Обсмажені в маслі колобки із соусу бешамель із куркою, овечим сиром, броколі та ще мільйоном різних начинок

Тріска (Bacalao). До цієї риби іспанці ставляться майже з поклонінням і готують дивовижно. Спробуйте, наприклад, тріску в соусі пиляння.

Мадридське рагу. Має складний склад: нут, курка, копчена ковбаса, шинка, кров’яна ковбаса, фрикадельки, капуста, цибуля, зелені боби, рис, бекон, часник

Торт “Сантьяго” (Tarta de Santiago). Традиційний галісійський десерт з мигдалем та лимонами

5 страв, які потрібно скуштувати у Франції

Знайомитись із французькою кухнею можна місяцями! Але якщо у вас в запасі лише кілька днів, зверніть увагу на такі страви.

Конфі з качиних ніжок (Confit de canard). Класична страва – тушковане качине м’ясо з овочевим гарніром

Півень у вині (Coq au Vin). М’ясо півня, яке тушкується у вині з беконом та овочами

Фуа Гра (Foie Gras). Знаменита гусяча печінка, яку подають як окремо, так і у складі гарячих страв, ескалопів, медальйонів

Цибулевий суп (Soupe à l’oignon). Страва національного масштабу! Шедевр із цибулі, яловичого бульйону та хлібної кірки

Парфе (Parfait). Ніжний десерт із збитих вершків із цукром та ваніллю

5 страв, які потрібно скуштувати в Португалії

Перш ніж дегустувати страви, спробуйте кілька сортів португальської кави. Це тема для окремої статті.

Бушешаш (Bochechas). М’ясо чорної іберійської свині, тушковане у червоному вині або запечене на грилі

Восьминіг із рисом (Arroz de polvo). Соковите м’ясо восьминога з рисом, цибулею, помідорами, перцем, лавровим листком, петрушкою та спеціями

Калду Верде (Caldo Verde). Національний суп із зеленої капусти, картоплі, цибулі, часнику з оливковою олією та чоризо – гострою свинячою ковбасою, приправленою паприкою

Курка “Пірі-пірі” (Frango Piri-Piri). Особливо приготоване м’ясо птиці в пікантному соусі – хіт португальської кухні.

Паштел де Белен (Pastel de Belém). Тістечка з тіста, що є кошиками із заварним кремом, цукровою пудрою і корицею

5 страв, які потрібно скуштувати в Греції

Грецька кухня починається з аромату. Для приготування м’ясних та рибних страв тут використовують неймовірні поєднання прянощів.

Судзукакья (σουτζουκάκια). Найніжніші котлетки в соусі з додаванням вина, часнику та кіміно (молотого кмину)

Ахіносалату (αχινοσαλατα). Делікатесний салат з морських їжаків, заправлений оливковою олією та лимоном

Мусака (μουσακάς). Найбільш популярна грецька страва – овочева запіканка з фаршем, запашними прянощами, оливковою олією та кремом бешамель

Баранні реберця (παἶδάκἰα). Смажена на вугіллі бараняча корейка, замаринована у вині з додаванням спецій.

Молочний пиріг (Γαλακτομπούρεκο). Традиційні ласощі з використанням манки, вершків, цедри лимона

5 страв, які потрібно скуштувати в Норвегії

Якщо вам хочеться морських делікатесів та незвичайних страв, вирушайте до Норвегії!

Форікол (Fårikål). Одна з найзнаменитіших страв норвезької кухні. Тушкована ягнятина на кістки зі шматками капусти, чорним перцем, пшеничним борошном

Лютефіск (Lutefisk). Копчена тріска, зварена зі спеціями, подається з картоплею, свинячими шкварками, гороховим пудингом, козячим сиром та гірчицею

Фіскеболлар (Fiskebopllar). Рибні галушки з соусом із кислого молока, крохмалю, вина, бульйону та соку лимона

Бергенська юшка. Рибний суп зі свіжого лосося та тріски

Крумкаке (Крумкаке). Хрумке вафельне печиво з борошна, олії, яєць, цукру та вершків

5 страв, які потрібно скуштувати в Бельгії

Бельгія славиться власними кулінарними традиціями та стравами, які не можна скуштувати більше ніде.

Вітлуф (Witloof). Картопляна запіканка з цикорієм, соусом бешамель та плавленим сиром. Кожну картоплину загортають у тонку скибочку бекону.

Будьон блан (Boudin blanc). Особливі білі сосиски з молоком, які смажать на грилі або в олії, подають із картопляним пюре або яблучним компотом.

Стумп (Stoemp). Найніжніше картопляне пюре та інших коренеплодів із вершками, беконом, травами та спеціями

Ватерзою (Waterzooi). Традиційний суп (іноді рагу) з риби чи курки з овочами, вершками

Льєзькі вафлі. Їх готують з масляного тіста для бріоші та гранульованого цукру, що перетворюється на карамельну скоринку

5 страв, які потрібно скуштувати в Нідерландах

Саме звідси Петро І «завіз» знаменитий слабосолений оселедець (Haring) з картоплею, яке зараз чомусь вважається російською стравою.

Маринований оселедець (Gibbing). Своєрідний символ Нідерландів. Класична страва зі свіжомаринованого оселедця з цибулею та корнішонами

Стамппот (Stamppot). Картопляне пюре з капустою, морквою, цикорієм, квашеною капустою. Подають із ковбасками

Гюцпіт (Hutspot). М’ясне рагу з відвареною картоплею, морквою, цибулею

Гороховий суп (Snert). Густий традиційний суп із селери, цибулею-пореєм, морквою, свининою. Подають із копченими ковбасами та житнім хлібом

Поффертьєс (Poffertjes). Голландські оладки на основі гречаного борошна та дріжджів

З нашим путівником ви можете сміливо вирушати у новорічну подорож країнами Європи та дегустувати найзнаменитіші національні страви. Вдалих та смачних подорожей!