50 популярних європейських страв: Що спробувати на відпустці у Європі

Традиційно новорічну відпустку багато заможних людей проводять у Європі. Безумовно, один із важливих пунктів відпускної програми – вибір незвичайних страв із різних національних кухонь.
Для того щоб ви заощадили час і не борознили інтернет у пошуках того, які страви скуштувати в Європі, ми підготували для вас короткий путівник.
5 страв, які потрібно скуштувати в Німеччині
Німецька кухня далеко не дієтична, тому приготуйтеся до ситних обідів та вечерь з м’ясними стравами, смачною випічкою та пивом.
- Айнтопф (Eintopf). Ситний густий суп з м’ясом, різними овочами та прянощами
- Айсбайн (Eisbein). Знаменита свиняча рулька з хрусткою скоринкою, порцією картоплі та квашеної капусти.
- Берлінський рулет. Рум’яний бекон зі свинячою корейкою та чорносливом, гарніром із зеленого горошку, картоплі та шкварок
- Зауербратен (Sauerbraten). Маринована у вині та оцті яловичина, підсмажена в олії з овочами, імбиром, яблуками, родзинками та буряковим сиропом.
- Роте грютце (Rote Grütze). Десерт із свіжих ягід з додаванням крохмалю під збитими вершками або ванільним соусом
5 страв, які потрібно скуштувати у Фінляндії
Фіни пишаються своєю випічкою, якою у них неймовірна кількість. І все це буквально тане в роті.
- Карельські пиріжки (Karjalanpiirakka). Тістечка з житнього тіста з рисом, ячменем, картоплею, морквою та підливою з вершкового масла з рубаним яйцем.
- Калакукко (Kalakukko). Пиріг з начинкою з риби та сала
- Рагу з оленини. Малокалорійне та корисне м’ясо з картопляним пюре та соусом з брусниці або журавлини
- Лапландський сир (Leipäjuusto). М’який та солодкуватий «хлібний сир» з додаванням оленього, козячого молока, який їдять із варенням з морошки.
- Корвапуусті (Korvapuusti). Традиційна плюшка з корицею – ідеальний десерт під кавою.
5 страв, які потрібно скуштувати в Італії
Італійці звикли ставитись до кухні як мистецтва. У кожному регіоні безліч традиційних страв, скуштувати які можна лише тут.
- Фріттата (Frittata). Італійський омлет з сирною, овочевою, ковбасною, м’ясною начинкою
- Качукко (Cacciucco). Густий суп із різноманітних морепродуктів з додаванням томатної пасти, червоного вина
- Мінестроні (Minestrone). Овочевий суп з бобами, овочами, пастою, рисом
- Оссобуко (Osso Buco). Найвідоміша страва з міланської кухні. Гомілка телятини обсмажена на оливковій олії з різним гарніром
- Каннолі (Сannoli). Сицилійська вафельна хрумка трубочка з маскарпоне, сиром, рікотті та сиропом
5 страв, які потрібно скуштувати в Іспанії
Іспанська кухня вільно поводиться з овочами, рибою, м’ясом, поєднуючи їх в одній страві або окремо.
- Сальморехо (Salmorejo). Холодний томатний суп з білим хлібом, дрібно нарізаним хамоном, вареним яйцем
- Крокетас (croquetas). Обсмажені в маслі колобки із соусу бешамель із куркою, овечим сиром, броколі та ще мільйоном різних начинок
- Тріска (Bacalao). До цієї риби іспанці ставляться майже з поклонінням і готують дивовижно. Спробуйте, наприклад, тріску в соусі пиляння.
- Мадридське рагу. Має складний склад: нут, курка, копчена ковбаса, шинка, кров’яна ковбаса, фрикадельки, капуста, цибуля, зелені боби, рис, бекон, часник
- Торт “Сантьяго” (Tarta de Santiago). Традиційний галісійський десерт з мигдалем та лимонами
5 страв, які потрібно скуштувати у Франції
Знайомитись із французькою кухнею можна місяцями! Але якщо у вас в запасі лише кілька днів, зверніть увагу на такі страви.
- Конфі з качиних ніжок (Confit de canard). Класична страва – тушковане качине м’ясо з овочевим гарніром
- Півень у вині (Coq au Vin). М’ясо півня, яке тушкується у вині з беконом та овочами
- Фуа Гра (Foie Gras). Знаменита гусяча печінка, яку подають як окремо, так і у складі гарячих страв, ескалопів, медальйонів
- Цибулевий суп (Soupe à l’oignon). Страва національного масштабу! Шедевр із цибулі, яловичого бульйону та хлібної кірки
- Парфе (Parfait). Ніжний десерт із збитих вершків із цукром та ваніллю
5 страв, які потрібно скуштувати в Португалії
Перш ніж дегустувати страви, спробуйте кілька сортів португальської кави. Це тема для окремої статті.
- Бушешаш (Bochechas). М’ясо чорної іберійської свині, тушковане у червоному вині або запечене на грилі
- Восьминіг із рисом (Arroz de polvo). Соковите м’ясо восьминога з рисом, цибулею, помідорами, перцем, лавровим листком, петрушкою та спеціями
- Калду Верде (Caldo Verde). Національний суп із зеленої капусти, картоплі, цибулі, часнику з оливковою олією та чоризо – гострою свинячою ковбасою, приправленою паприкою
- Курка “Пірі-пірі” (Frango Piri-Piri). Особливо приготоване м’ясо птиці в пікантному соусі – хіт португальської кухні.
- Паштел де Белен (Pastel de Belém). Тістечка з тіста, що є кошиками із заварним кремом, цукровою пудрою і корицею
5 страв, які потрібно скуштувати в Греції
Грецька кухня починається з аромату. Для приготування м’ясних та рибних страв тут використовують неймовірні поєднання прянощів.
- Судзукакья (σουτζουκάκια). Найніжніші котлетки в соусі з додаванням вина, часнику та кіміно (молотого кмину)
- Ахіносалату (αχινοσαλατα). Делікатесний салат з морських їжаків, заправлений оливковою олією та лимоном
- Мусака (μουσακάς). Найбільш популярна грецька страва – овочева запіканка з фаршем, запашними прянощами, оливковою олією та кремом бешамель
- Баранні реберця (παἶδάκἰα). Смажена на вугіллі бараняча корейка, замаринована у вині з додаванням спецій.
- Молочний пиріг (Γαλακτομπούρεκο). Традиційні ласощі з використанням манки, вершків, цедри лимона
5 страв, які потрібно скуштувати в Норвегії
Якщо вам хочеться морських делікатесів та незвичайних страв, вирушайте до Норвегії!
- Форікол (Fårikål). Одна з найзнаменитіших страв норвезької кухні. Тушкована ягнятина на кістки зі шматками капусти, чорним перцем, пшеничним борошном
- Лютефіск (Lutefisk). Копчена тріска, зварена зі спеціями, подається з картоплею, свинячими шкварками, гороховим пудингом, козячим сиром та гірчицею
- Фіскеболлар (Fiskebopllar). Рибні галушки з соусом із кислого молока, крохмалю, вина, бульйону та соку лимона
- Бергенська юшка. Рибний суп зі свіжого лосося та тріски
- Крумкаке (Крумкаке). Хрумке вафельне печиво з борошна, олії, яєць, цукру та вершків
5 страв, які потрібно скуштувати в Бельгії
Бельгія славиться власними кулінарними традиціями та стравами, які не можна скуштувати більше ніде.
- Вітлуф (Witloof). Картопляна запіканка з цикорієм, соусом бешамель та плавленим сиром. Кожну картоплину загортають у тонку скибочку бекону.
- Будьон блан (Boudin blanc). Особливі білі сосиски з молоком, які смажать на грилі або в олії, подають із картопляним пюре або яблучним компотом.
- Стумп (Stoemp). Найніжніше картопляне пюре та інших коренеплодів із вершками, беконом, травами та спеціями
- Ватерзою (Waterzooi). Традиційний суп (іноді рагу) з риби чи курки з овочами, вершками
- Льєзькі вафлі. Їх готують з масляного тіста для бріоші та гранульованого цукру, що перетворюється на карамельну скоринку
5 страв, які потрібно скуштувати в Нідерландах
Саме звідси Петро І «завіз» знаменитий слабосолений оселедець (Haring) з картоплею, яке зараз чомусь вважається російською стравою.
- Маринований оселедець (Gibbing). Своєрідний символ Нідерландів. Класична страва зі свіжомаринованого оселедця з цибулею та корнішонами
- Стамппот (Stamppot). Картопляне пюре з капустою, морквою, цикорієм, квашеною капустою. Подають із ковбасками
- Гюцпіт (Hutspot). М’ясне рагу з відвареною картоплею, морквою, цибулею
- Гороховий суп (Snert). Густий традиційний суп із селери, цибулею-пореєм, морквою, свининою. Подають із копченими ковбасами та житнім хлібом
- Поффертьєс (Poffertjes). Голландські оладки на основі гречаного борошна та дріжджів
З нашим путівником ви можете сміливо вирушати у новорічну подорож країнами Європи та дегустувати найзнаменитіші національні страви. Вдалих та смачних подорожей!