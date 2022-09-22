359 іноземців отримали золоту візу Португалії у червні 2022 року. З них 155 – інвестори. Це найкращий місячний показник програми ВНЖ у Португалії за останні два роки.

Загалом Португалія видала 1384 карти ВНЖ інвесторам та членам їхніх сімей із січня по червень 2022 року. Загальні інвестиції за програмою склали близько 316,2 млн євро.

Розповідаємо, громадяни яких країн найчастіше беруть участь у програмі ВНЖ Португалії та у що вони інвестують.

Golden Residence Permit Program – інвестиційна програма Португалії – діють з 2012 року. За 10 років португальський ВНЖ за інвестиції отримали 28 859 іноземців, з них 10 903 особи – інвестори, а 17 956 – члени їхніх сімей.

Статистику програми ВНЖ у Португалії щомісяця публікує Імміграційна служба країни, або SEF. У звітах міститься інформація:

про кількість виданих карток ВНЖ;

національності інвесторів;

обраних опціях інвестування;

суми інвестицій.

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Скільки ВНЖ видала Португалія у 2022 році

649 інвесторів отримали посвідку на проживання в Португалії з січня по червень 2022 року. Разом із ними карти ВНЖ отримали 735 членів їхніх сімей. Загальна кількість учасників за перше півріччя 2022 року зросла на 21% порівняно зі статистикою за аналогічний період 2021 року.

Американські інвестори отримали найбільше золотих віз: Португалія видала їм 124 карти ВНЖ із січня по червень 2022 року. Це новий рекорд для учасників із США. Для порівняння за весь 2021 американці отримали лише 99 карт ВНЖ.

Китайські інвестори — на другому місці за кількістю учасників: 105 осіб подали заяву та отримали португальський ВНП за перші шість місяців 2022 року.

До топ-5 країн, громадяни яких отримали посвідку на проживання в Португалії, також увійшли:

Бразилія – 45 інвесторів;

Індія – 44 інвестори;

Туреччина – 27 інвесторів.

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Скільки та у що інвестували учасники програми

Близько 316,2 млн євро склав дохід від програми ВНЖ у Португалії за перше півріччя 2022 року. Це приблизно на 25% більше, ніж прибуток за аналогічний період минулого року.

506 інвесторів із 649 купили нерухомість, щоб отримати португальську золоту візу. При чому більшу популярність користувалася опція з покупкою об’єктів під реставрацію.

Програма ВНЖ у Португалії пропонує дві опції з можливістю інвестувати у нерухомість:

Від 500 000 € в об’єкти первинного або вторинного ринку нерухомості, молодше 30 років, які не потребують реставрації. Цю опцію обрали 234 інвестори. Від 350 000 € до об’єктів старше 30 років під реставрацію. Таку нерухомість купили 272 інвестори.

На 20% менше можна інвестувати, якщо купити об’єкт у регіоні із низькою щільністю населення. У цьому випадку об’єкти під реставрацію мають коштувати від 280 000 €, решта – від 400 000 €.

Повернення інвестицій – головна перевага опцій із купівлею нерухомості. Інвесторові дозволяється продати об’єкти після п’яти років володіння. Так він зможе повернути вкладені гроші та заробити на різниці у вартості.

124 інвестори купили паї в інвестиційних фондах Португалії. Це фінансова компанія, яка збирає гроші інвесторів та вкладає їх у обрані активи: житлову чи комерційну нерухомість, португальські компанії, промислові об’єкти чи європейський фондовий ринок.

Мінімальна сума інвестицій по опції – 500 000 €. Інвестувати потрібно щонайменше на п’ять років, але частіше гроші повертають через 6—10 років.

16 інвесторів перевели від 1,5 млн євро до місцевих банків, щоб отримати ВНЖ у Португалії. Два заявники обрали опцію підтримки португальської культури та мистецтва, а ще один створив 10 робочих місць.

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Що отримують інвестори з ВНЖ у Португалії

Вид на проживання у Португалії для всієї родини. Разом із інвестором брати участь у програмі ВНЖ можуть члени його сім’ї:

чоловік чи дружина;

діти віком до 26 років;

батьки віком від 65 років.

Португалія – європейська країна з розвиненою економікою та високим рівнем життя. Резиденти мають право приїжджати до Португалії у будь-який час, а також постійно жити, працювати та навчатися в країні.

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Безвізові поїздки країнами Шенгену. Португалія входить до Євросоюзу, тому її резиденти вільно подорожують Шенгенською зоною і можуть залишатися в будь-якій державі регіону до 90 днів у півріччя.

Можливість вести бізнес у європейській країні, отримувати прибуток від здачі нерухомості в оренду, зберігати капітал у європейських банках.

Оптимізацію оподаткування. Новий резидент Португалії може отримати податкові канікули на 10 років та спеціальний податковий статус Non-habitual resident.

Можливість набуття громадянства Португалії. Через п’ять років володіння карткою ВНЖ інвестор та його родина зможуть подати заяву на громадянство Португалії. Паспорт дає ще більше можливостей для подорожей: португальці без віз відвідують 187 країн, зокрема США, Велику Британію та Австралію.

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