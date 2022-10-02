Щороку дослідні компанії публікують рейтинги найкращих міст. 2021 року такий огляд опублікувала компанія Resonance Consultancy. До нього потрапили 100 міст-мільйонників, у яких приємно жити та працювати.

Розповідаємо, які країни обирають заради високого рівня життя, безпеки, нових можливостей для бізнесу та майбутнього дітей.

Експерти оцінювали міста за 6 категоріями параметрів:

Місце: безпека, пам’ятки, кількість сонячних днів на рік і кількість хворих на коронавірус. Інфраструктура: цікаві місця та музеї, куди можна відлетіти з аеропортів, наскільки престижні вузи розташовані в місті. Люди: відсоток мешканців із вищою освітою, доступність для імміграції. Процвітання: рівномірність розподілу доходів, безробіття, валовий міський продукт, кількість штаб-квартир компаній з Fortune 500. Культурне життя: заходи, нічні клуби, ресторани, можливості для шопінгу. Просування: кількість запитів у пошукових системах, відгуків на сайтах для туристів та хештегов у соціальних мережах.

У першій трійці виявилися популярними у туристів Лондон, Нью-Йорк та Париж. У топ-10 потрапили міста Європи, Азії та США.

Топ-10 міст світу у 2021 році

Лондон, Великобританія

Нью-Йорк, США

Париж, Франція

Москва, Росія

Токіо, Японія

Дубай, ОАЕ

Сінгапур

Барселона, Іспанія

Лос-Анджелес, США

Мадрид, Іспанія

Кожне з цих міст високо оцінили одразу за декількома параметрами. Наприклад, лідери рейтингу – Лондон та Нью-Йорк – користуються популярністю у туристів та пропонують багато можливостей для розваг. А Мадриду надали високі бали за культурне життя, пам’ятки та теплий клімат. Повний перелік учасників на сайті Resonance Consultancy.

Найкращі міста з лояльним ставленням до приїжджих

Переїхати до найкращих міст для проживання буває непросто через міграційну політику країн. Щоб отримати дозвіл на проживання, в більшості випадків потрібно мати вагому причину: наприклад, отримати запрошення на роботу в країні або укласти шлюб з її громадянином.

Деякі країни пропонують візи, посвідку на проживання або громадянство інвесторам. Щоб взяти участь в інвестиційній програмі, заявники вкладають певну суму у розвиток економіки обраної держави: вносять дотацію, відкривають бізнес, купують нерухомість.

Інвестиційні програми працюють у Португалії, Греції, Іспанії та Мальті. У США можна отримати візу за інвестиції. В Австрії та Швейцарії космополіти отримують дозвіл на проживання для фінансово-незалежних осіб: з ним можна жити в країні, але не можна працювати і вести бізнес.

З топа-10 міст для життя лише чотири доступні для переїзду за інвестиційною програмою: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мадрид та Барселона. Ми вибрали ще кілька міст у країнах, де космополіти можуть отримати посвідку на проживання чи візу за інвестиції. Розповідаємо, де комфортно жити, відпочивати та вести бізнес, а де вигідно купувати нерухомість.

Найчистіше та комфортне місто

Відень, столиця Австрії, посів 32-е місце у рейтингу найкращих міст. Вона багато в чому зберегла історичну подобу: городяни бережуть стару забудову. Також Відень славиться кав’ярнями, культурними подіями, музеями та університетами.

Відень посів перше місце в рейтингу міст із найкращою екологією. Тут багато парків, а місцеві жителі віддають перевагу громадському транспорту особистим автомобілям.

Відень стабільно посідає перші місця у рейтингах найкращих міст для життя. У 2018 та 2019 роках вона була визнана найкращою за версією The Global Liveability Index видання The Economist. А з 2010 по 2019 їй діставалося перше місце у рейтингу якості життя у містах, який складає компанія Mercer.

Австрія пропонує заможним людям отримати дозвіл на проживання для фінансово незалежних осіб. Інвестиції не потрібні, але слід підтвердити, що заявник і його сім’я мають достатньо грошей для проживання на території країни. Ця програма створена саме для тих, хто хоче переїхати: за її умовами, в Австрії потрібно проводити щонайменше 183 дні на рік.

Найкраще місто за якістю життя

Цюрих, фінансова столиця Швейцарії, посів 36 місце. Місто добре і для життя, і для роботи, і для ведення бізнесу.

Цюрих — доглянуте та безпечне місто. Тут є високий рівень життя, мало безробітних. А ще тут розташовані офіси кількох компаній із Global Fortune 500: наприклад, Migros, Credit Swiss, UBS Group AG.

Швейцарія, як і Австрія, пропонує дозвіл на проживання для фінансово незалежних осіб. Щоб отримати та підтримувати статус, потрібно щороку сплачувати акордний податок. Він становить 450 000 ₣. Також за правилами резиденти проводять у Швейцарії не менше 183 днів на рік.

Найкращі міста для ведення бізнесу

У 2020 році компанія Startup Genome представила звіт Global Startup Ecosystem 2020. У ньому рейтинг кращих міст світу для стартапів. На перших трьох позиціях розташувалися Сан-Франциско, Нью-Йорк та Лондон.

Сан-Франциско очолює рейтинг за рахунок знаменитої Кремнієвої долини — району, в якому розташовано багато високотехнологічних компаній.

У рейтингу найкращих міст світу Сан-Франциско розташувався на 14 місці. Експерти високо оцінили можливості для освіти та економіки міста. Також тут мешкає багато освічених людей та мігрантів, тому в місті досить високий культурний рівень, а приїжджим легше інтегруватися у суспільство.

Нью-Йорк розташувався на другому місці у рейтингу найкращих міст для життя. Його визнали першим за культурним життям і другим за просуванням і популярністю у туристів. А ще тут багато можливостей для роботи та бізнесу: місто зайняло четверте місце за кількістю офісів компаній із Global Fortune 500.

США пропонує інвесторам отримати два типи віз. EB5 – віза пасивного інвестора: потрібно вкласти від 900 000 $ в американську компанію, а брати участь у її роботі необов’язково. Віза E2 передбачає відкриття свого бізнесу на території країни. Сума інвестицій не визначена, але зазвичай вона становить від 100 000 доларів.

Щоб отримати візу E2, потрібно бути громадянином країни, яка підписала угоду з США. Наприклад, Гренади — держави у Карибському басейні. Там можна отримати паспорт за вкладення в економіку від 150 000 доларів.

Щоб отримати громадянство Гренади та візу E2 у США, інвестору потрібно вкласти від 250 000 доларів. Заявники одержують другий паспорт за 4-6 місяців. На оформлення візи потрібно від 2 до 5 місяців. Виходить швидше та дешевше, ніж віза EB5.

Лондон – перший у рейтингу найкращих міст для життя. Він посів перше місце за популярністю у туристів і друге місце з культурного життя.

Лондон відомий високим рівнем життя та можливостями для бізнесу. Це одна із ділових столиць світу: місто займає п’яте місце за кількістю офісів компаній із Global Fortune 500.

Також Лондон став другим із розвитку інфраструктури: тут розташовані знамениті музеї, парки, університети. Це робить його одним із найзручніших міст для життя.

Великобританія видає спеціальну візу Investor Visa заможним іноземцям, які вкладають у бізнес країни від 2 мільйонів фунтів стерлінгів. Візу видають на три роки. Вона дозволяє жити, вести бізнес та навчатися в країні.

Найкраще місто для відпочинку

Лісабон, столиця сусідньої Португалії, посів 53 місце у рейтингу. Це тепле та сонячне курортне місто. А ще безпечний: у Португалії низький рівень злочинності, а місцеві жителі дружелюбно ставляться до туристів.

У 2020 році Португалію визнали найкращою країною для відпочинку в Європі. Вона зібрала нагороди у 26 номінаціях премії World Travel Awards. Експерти відзначили не лише Лісабон, а й інші курорти: Порту, Алгарве, Мадейру та Азорські острови. Переїзд до Португалії підійде тим, хто обирає місце для життя біля моря.

Щоб оселитися в Португалії, космополіти отримують дозвіл на проживання за інвестиції. Найпопулярніша опція – купівля нової нерухомості на суму від 500 000 €: можна відразу купити будинок або квартиру для себе та сім’ї, щоб переїхати. Але й інші варіанти. Мінімальна сума інвестицій за програмою становить 250 000 €.

Найкраще місто для купівлі нерухомості

Барселона посіла восьме місце у рейтингу ста найкращих міст світу. Вона популярна у туристів: у місті багато пляжів, парків та пам’яток. А ще сонця: небо не затягнуте хмарами приблизно 260 днів на рік.

Барселона регулярно входить до топ-10 найкрасивіших місць для життя. У 2019 році туристичний сайт Flight Network поставив місто на 6-е місце із 50 у подібному рейтингу.

Пандемія коронавірусу сильно вдарила по ринку нерухомості Іспанії. Знижки на житло сягають 30%, з’являється все більше оголошень з відмітками про терміновий продаж. Наприкінці 2020 року середня вартість квадратного метра в країні становила 1391 євро. Влітку того ж року ціни були на рівні 1730 євро за квадратний метр.

Ціни на нерухомість відновляться, коли відкриються кордони та повернеться туристичний потік. Інвестори зможуть заробити на оренді та продажу об’єктів або вибрати вигідну пропозицію для себе.

Щоб переїхати до Барселони, можна взяти участь у програмі посвідки на проживання в Іспанії за інвестиції. Космополіти інвестують від 500 000 €. Одна з опцій – покупка нерухомості.

Місто з високим потенціалом

Афіни розташувалися на 29-му місці в рейтингу найкращих міст для життя та бізнесу. Укладачі рейтингу високо оцінили пам’ятки, музеї та нічне життя міста.

В Афінах найнижча вартість проживання в порівнянні з іншими європейськими країнами.

В Афінах приємно жити через теплий клімат і близькість до Егейського моря. Найспекотніший місяць – липень: середня температура вдень становить +32,5 ℃. Вода у морі у серпні прогрівається до +26,7 ℃. А ще у місті сонячно: за рік набирається близько 250 ясних днів.

Уряд Греції проводить економічні реформи, спрямовані на сталий розвиток та боротьбу з корупцією. Зусилля оцінило агентство Moody’s: наприкінці 2020 кредитний рейтинг країни підвищили до Ba3. А Єврокомісія прогнозує зростання ВВП Греції на 5% у 2021 році. Відновлення економіки країни призводить до зростання потенціалу столиці.

Греція видає посвідку на проживання за інвестиції. Мінімальна сума вкладень складає 250 000 €. Заявники купують нерухомість, орендують готелі або апартаменти у туристичних комплексах.

Найкращі міста для проживання в Європі та США

Кожне місто підходить для певних цілей: наприклад, оселитися в теплому місці біля моря, відкрити нову філію компанії, дати дітям якісну освіту.

Буває й по-іншому: місто обирають за коханням. Побачили раз — і захотіли якнайчастіше гуляти набережною, милуватися архітектурою чи пити каву в тому самому кафе. І той і інший спосіб по-своєму добрі.

Коли місто обране, залишається визначитися з шляхом для переїзду. У деяких країнах статус резидента можна отримати за інвестиції. Цей спосіб хороший тим, що не доводиться шукати вагомого приводу для переїзду — наприклад, шукати роботу та отримувати запрошення від роботодавця.