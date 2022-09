Португалія 1 одне з найдивовижніших місць у Західній Європі. Країна розташована на південному заході континенту, в ній багато тепла та сонця. Температура повітря навіть зимовими ночами рідко опускається нижче за 0 градусів. Число сонячних днів на рік наближається до 300.

Португалія з обох боків омивається водами Атлантичного океану. Саме завдяки океану кожен у країні має кілька кліматичних зон. І кожен може вибрати найкомфортніше місце проживання. На півдні Португалії клімат м’якший, а сонячних днів більше. Чим далі від океану, тим спекотнішим стає літо і холодніша зима. Навіть узимку сніг у цій країні можна побачити рідко та в основному в горах.

Експерти розповіли, що таке енерготуризм і де готуються зимувати європейці

Чим відома Португалія

Португалія 1 це багата історія та культура, кулінарія та виноробство, прекрасна середньовічна архітектура. Наразі Португалія проходить стадію активного економічного зростання, яке розпочалося з моменту приєднання країни до єврозони. Активно збільшується інфраструктура, різко зростає якість медицини, освіти.

Уряд Португалії працює над створенням інноваційного середовища для комфортного інвестиційного клімату. Один із заходів щодо залучення інвестицій 1 видача «золотих віз» іноземним інвесторам. Поселення Португалії дозволяє вільно переміщатися з однієї країни ЄС до іншої. Через п’ять років інвестори можуть отримати паспорт країни та без візи відвідувати 186 країн світу.

Розповідаємо докладно про всі аспекти життя Португалії.

Португалія для життя

Екологія 1 предмет гордості Португалії. У рейтингу Центру екологічної політики та права при Єльському університеті Португалія займає 26 місце серед більш ніж 260 країн світу. Вона розташована між Канадою та США. Країна відома величезною кількістю екологічно чистих пляжів – вони відзначені блакитним прапором. У 2019 році їх було 352: 317 на узбережжі океану та 35 на берегах річок.

За рівнем безпеки Португалія посідає друге місце серед країн Європи. Це підтверджує рейтинг Global Peace Index, який є Інститутом економіки та світу. Місцеві 1 привітні та законослухняні громадяни. Населення Португалії чудово ставляться до гостей та іммігрантів та завжди готові прийти на допомогу.

Україномовна діаспора. У Португалії живуть великі іноземні діаспори, тому приїжджі за бажання зберігають рідне середовище спілкування. Наприклад, зараз у Португалії мешкає близько 5 тис. росіян, 15 тис. білорусів, 11 тис. молдаван та 45 тис. українців. Більшість із них влаштувалися в Лісабоні, Порту та Алгарві. У Лісабоні є Православна церква та Перша слов’янська школа.

Рівень життя. Португалія – ​​одна з найпопулярніших країн серед людей, які хочуть переїхати до теплих країв. Причина — відносно невисока вартість життя та податкові пільги, які вони там отримують. Докладніше про це розповімо у розділі «Вартість життя в Португалії». У країні високий рівень медицини та освіти.

Португалія для бізнесу

У країні створено сприятливі умови для бізнесу. Тут можна відкрити компанію протягом години, заповнивши єдиний документ.

Існує спеціальна програма для інвесторів Golden Residence Permit, за допомогою якої можна за два місяці отримати дозвіл на проживання для всієї родини, у тому числі для батьків. Складати іспити на знання мови та історії не потрібно. Інвестори обирають одну із шести опцій інвестування в економіку країни. Найпопулярніша опція 1 покупка нерухомості.

Ринок нерухомості Португалії приваблює інвесторів усього світу високою прибутковістю та ліквідністю об’єктів. Лише минулого року вартість квадратного метра у країні зросла на 8%. Основна частина покупок припадає на французів, британців, швейцарців, німців та бразильців. Найпопулярніші регіони для інвестицій у нерухомість 一 Лісабон, Порту, Кашкайш, Алгарве.

Евора: Винний туризм, доступна нерухомість та 300 сонячних днів на рік

Португалія для відпочинку

Португалія має багату історію, неповторний стиль архітектури. У відносно невеликій країні 15 об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Живучи в Португалії, можна кожних вихідних присвячувати огляду нової визначної пам’ятки, міста або музею. Програми вистачить на кілька років. Перегляньте перелік об’єктів ЮНЕСКО.

У Португалії люблять фестивалі, кожен регіон славиться особливими заходами. Що важливо 1 національний колорит. Епоха Великих географічних відкриттів наклала відбиток культуру країни, зокрема її свята. Тому багато ходів нагадують барвисті карнавали Бразилії.

«Нарядні» заходи Португалії

Свято Дата Місце найяскравішого карнавалу День свободи 25 квітня Лісабон День Незалежності 1 грудня Лісабон День парасольок Весь липень Агеда Середньовічний фестиваль З середини липня до середини серпня Образив Бум-фестиваль психоделічної музики Раз на два роки у 20-х числах липня Озеро Іданья-а-Нова

Не можна не згадати фаду (fado). Це жанр народної пісні. Залежно від регіону фаду виконують як чоловіки, так і жінки. Останні, як правило, одягнені у довгу сукню та чорну традиційну шаль. Виконується фаду переважно під гітару, але іноді й під фортепіано.

Кулінарія та виноробство Португалії

Ще одна безперечна перевага Португалії – велика кількість нових морепродуктів. Смажених на грилі черепашок, катаплану, сибас, дорад, мідії, крабів, креветок подають у будь-якому ресторані країни.

Ще одна унікальна страва 一 bacalhau (бакалао). У перекладі з португальської це означає тріска, проте насправді під бакалао розуміється пласка, сушена та дуже солона риба. Португальці кажуть, що існує 365 рецептів страв з бакалао, і в кожній родині їх смак неповторний.

Португальське бакалао можна порівняти з українським борщем. Існують сотні рецептів страви, і в кожній родині її готують за своєю.

Португалія знаменита своїми винами 1 червоними, білими, рожевими та зеленими. Проте унікальними є міцні португальські напої. Це мадера (madeira), яка виготовляється на однойменному португальському острові з різних сортів винограду і може бути сухою та десертною.

Згідно з легендою, португальський купець відправив дубові бочки з вином покупцю на кораблі, але вирішив повернути його назад. За час плавання вино, що плескалося в бочці, набуло специфічного смаку, і купець почав спеціально виробляти його на своїй виноробні, відтворивши там умови морської качки.

Другий знаменитий весь світ португальський напій 1 портвейн (porto). Свою назву він отримав від португальського міста Порту, на околицях якого розташовані виноробні.

Португальська влада уважно стежить за якістю виробленого ними напою. Наприклад, щоб випустити портвейн класу вінтаж (Vintage), треба отримати два документа.

Підтвердження від дев’яти найбільших виноробень, що портвейн зроблено з винограду «видатного» року врожаю. Сертифікат в Інституті вина Дору та Порту (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto).

У всіх виноробнях Португалії є дегустаційні зали, де можна дізнатися про історію напоїв, подивитися, як вони виробляються. І, звичайно, скуштувати їх на смак.

50 популярних європейських страв: Що спробувати на відпустці у Європі

Який регіон Португалії вибрати

Особливості регіонів Португалії

Регіон Португалії Особливості для проживання Лісабонський Тут знаходиться столиця. Це науково-технічний, промисловий, освітній та медичний центр країни. Одночасно регіон 1 центр водного спорту. Поруч проходять відомі у всьому світі маршрути, улюблені професійними яхтсменами. Існує відповідна інфраструктура. У регіоні розташовані найкращі пляжі для серфінгу, відкрито багато спортивних шкіл. Північний Другий за економічним значенням регіон країни – її промисловий центр. Також відомий університетами, медичними клініками. Найпрохолодніший регіон Португалії не підходить для пляжного відпочинку. Вирізняється розвиненою інфраструктурою для яхтингу. Центральний Регіон поєднує близькість до ділового центру країни та близькість до природи. Тут розташовані провідний університет країни та відома на весь світ клініка, фахівці якої борються із проявами хвороби Паркінсона. Регіон відрізняється різноманітністю природних пейзажів, а його пляжі є високими хвилями, що цінують серфінгісти. Алентежу Найбільший регіон Португалії, центр виноробства та сільського господарства. Регіон обирають для проживання ті, хто цінує близькість до природи, тишу та високий рівень екології. У регіоні є відомий університет, працює найбільша лікарня Португалії. Пляжний відпочинок тут не популярний через сильний вітер з Атлантики. Алгарве Регіон відрізняється м’яким кліматом, майже весь бізнес у регіоні пов’язаний з туризмом. Алгарве можна порівняти з Рів’єрою 1 різноманітна берегова лінія, велика кількість готелів і казино, аквапарків. Уздовж регіону проходить південна гілка португальського яхтингу. Тут є відомий університет, працює безліч медичних клінік із високим рівнем сервісу, відкриті термальні джерела. Мадейра Повз острова проходить гольфстрім, тому в регіоні дуже м’який клімат. Як і в Алгарві, бізнес на Мадейрі пов’язаний із туризмом. Тут є власний університет, багато медичних клінік. Відстань від материка диктує спокійніший спосіб життя. Мадейра славиться вишуканими ботанічними садами. На острові кам’янисті пляжі. Азорські острови Найменший регіон Португалії відрізняється мінливим кліматом. Інфраструктура тут набагато бідніша, ніж в інших регіонах. Можна сказати, що сьогодні це найнеосвоєніший регіон країни.

Лісабонський регіон

Якщо ви оберете для постійного проживання Лісабонський регіон, то зможете об’єднати всі переваги життя поряд зі столицею та близькість до прекрасних пляжів та визначних пам’яток світового рівня.

Саме в Лісабоні розташовані найкращі виші країни. Це найбільший ВНЗ Португалії та четвертий за величиною вищий навчальний заклад Піренейського півострова 1 Лісабонський університет (Universidade de Lisboa). Тут же знаходиться Португальський католицький університет, який входить до топ-10 найкращих університетів країни. Докладніше про освітні заклади розповідаємо у розділі «Освіта у Португалії».

У регіоні є наукове містечко. При Лісабонському університеті відкрито 106 дослідницьких центрів та лабораторій у галузі телекомунікацій, біо- та нанотехнологій, робототехніки, плазми та ядерного синтезу, молекулярної медицини. Цей фактор може стати визначальним для сімей, які хочуть влаштуватися в Португалії та вирощують інженерів та науковців у галузі технічних наук.

Тут знаходяться найкращі медичні заклади країни. Це спеціалізована клініка неврології та нейрохірургії CNS, клініка фізіотерапії та функціональної реабілітації Fisiogaspar, багатопрофільний лікувальний заклад Lusíadas Lisboa. Головні напрямки роботи останнього 1 акушерство та гінекологія, лікування безпліддя, онкологія, офтальмологія, педіатрія, кардіологія, ортопедія та хірургічне лікування ожиріння.

На півночі від Лісабона розташоване містечко під назвою Ерісейра (Ericeira). Це найпопулярніше серед серферів місце у країні. Тут близько 40 пляжів, життя на них кипить цілий рік.

Експерти розповіли, як фрілансерам отримати ВНЖ у Португалії

Кашкайш (Cascais) та Ішторіл (Estoril) називають Португальською Рів’єрою – саме тут можна знайти казино, вілли та дорогі ресторани. Узбережжя Кошти та Капаріки (Costa da Caparica) відоме прекрасними піщаними пляжами з чудово розвиненою інфраструктурою. У Сезимбрі (Sesimbra) проводиться карнавал, який нітрохи не поступається за своєю видовищністю карнавалу в Ріо-де-Жанейро.

І, звичайно, Лісабонський регіон це з рай для любителів яхтингу. Уздовж атлантичного узбережжя пролягають основні водні маршрути, які віддають перевагу професійним яхтсменам. Вхід до Лісабона здійснюється по річці Тагус. Причалів, портів і марин тут більш ніж достатньо.

На околицях Лісабона безліч королівських палаців, середньовічних замків, фортів та найбільших музеїв Європи. Наприклад, у Белені знаходиться приголомшливий мармуровий монастир ієронімітів, стіни якого нагадують мережива. У Келуші – королівський палац, який називають португальським Версалем. У Мафрі – один із найграндіозніших палаців у Європі. Містечко Сінтра відоме на весь світ завдяки своїй унікальності, а його історичний центр внесено до списку Світової Спадщини ЮНЕСКО.

У Лісабонському регіоні розташована більшість виробничих підприємств країни – це заводи нафтопереробної, хімічної, сталеливарної, автомобілебудівної, електронної, целюлозно-паперової, харчової промисловості, виробництва будматеріалів. Усі основні бізнес-активності також сконцентровані у столиці.

Північний регіон Португалії

Столиця самого Північного регіону — друге за величиною, але одне з найцікавіших та найкрасивіших міст країни Порту. Порту розташовано 16 вищих навчальних закладів, таких як Університет Порту, Політехнічний інститут, Вища школа мистецтв і т.д. Ще два університети перебувають у Бразі. Так що отримати хорошу освіту, проживаючи в цій частині країни, не важко.

У столиці португальської півночі є й відомі медичні клініки. Наприклад, Центр лікування безплідності CETI, експертний центр ортопедії та травматології Espregueira Mendes, Клініка променевої терапії (CRP), лікарня Lusíadas Porto.

Регіон відомий своєю унікальною природою – горами, гірськими річками, водоспадами та озерами. У долині річки Доуру розташовані виноградники і виробляється відомий у світі напій 1 портвейн (Porto). Тут же знаходяться стародавні міста, наприклад, Гімараєш, який у 2013 році був визнаний культурною столицею Європи, релігійним центром Португалії Брага.

Португальська північ не дуже підходить для пляжного відпочинку. Тут дещо прохолодніше, ніж у південній частині країни. Вода в океані прогрівається максимум до 21 градуса. Пляжі в основному кам’янисті.

Для дітей у Порту є океанаріум, планетарій, інтерактивний музей пригод та чарівна книгарня «Лелло» – улюблене місце автора Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Основні туристичні маршрути пов’язані з відвідуванням стародавніх міст регіону та оглядом найкрасивіших гірських пейзажів.

І, звичайно, у Порту, як і в інших розташованих на узбережжі містах країни, чудово розвинена інфраструктура яхтингу: тут є безліч марин, яхт-клубів та спеціалізованих навчальних центрів.

Північний регіон — один із найбільш промислово розвинених у країні. Тут розташовані найбільші текстильні, взуттєві, меблеві підприємства. У Бразі виробляють електроніку.

Центральний регіон Португалії

Вибираючи для постійного проживання Центральний регіон, особливо південну його частину, ви отримуєте можливість поєднувати всі принади проживання в екологічно чистому, спокійному місці з близькістю до столиці Лісабону.

Найбільшими містами Центрального регіону Португалії є Коїмбра та Лейрія. У Коїмбрі є сім вузів, у тому числі один із найдавніших університетів Європи Universidade de Coimbra. Він вважається провідною освітньою установою країни і входить до трійки найкращих вишів португаломовних держав. Університет відомий якістю освіти на юридичному, медичному та математичному факультетах.

У місті Торреш Ведраш (Torres Vedras) на півдні Центрального регіону розташована знаменита клініка CNS, яка спеціалізується на боротьбі із хворобою Паркінсона, нейродегенеративними захворюваннями, інсультами та наслідками травм центральної нервової системи.

Узбережжя Центрального регіону популярне серед любителів серфінгу будь-якого рівня. безліч серф-спотів і шкіл, щорічно проходять міжнародні змагання з серфінгу. Наприклад, біля містечка Назаре (Nazaré) у зимовий період хвилі сягають 30 метрів.

Центральний регіон Португалії відрізняється різноманітністю природних пейзажів, історичних та культурних пам’яток. Там розташований найвищий у країні гірський масив Serra da Estrela (Серра та Ештрела) з льодовиковими озерами, гірськими річками. Тут можна покататися на лижах і сноуборді або просто пограти в сніжки.

Знаменитий на весь світ стародавнє місто Обідуш – багато років тому його піднесли на весілля королеві.

Є у мешканців центральної Португалії і предмет гастрономічної гордості – тут виготовляють знаменитий сир Ештрела (Estrela). Він захищений спеціальним знаком Європейського Союзу D.O.P та вважається одним із чудес португальської кухні.

Алентежу

Якщо ви хочете жити на природі, пити найсмачніше вино, є м’ясне рагу, сир з овечого молока, маслини та оливкова олія, зверніть увагу на Алентежу – найбільший регіон Португалії. На нього припадає майже третина її території. Приблизно половина регіону розташована далеко від океану. Алентежу відомий своїми нескінченними виноградниками, оливковими плантаціями, пробковими дубами. Саме сюди приїжджають любителі аграрного туризму з усього світу.

Столиця Алентежу – місто Евора. Там розташований відкритий ще в 1559 Університет (Universidade de Évora). Він входить до топ-10 найкращих університетів Португалії. В Еворе знаходиться одна з найбільших у країні лікарень Hospital do Espírito Santo de Evora.

Евора визнана ЮНЕСКО об’єктом Світової спадщини. У місті ще з середньовіччя збереглося безліч церков, є навіть колони римського храму.

В Алентежу відчувається вплив арабської культури. Більшість будинків місцевих жителів білого кольору з блакитною окантовкою. Місцева кухня також більше нагадує арабську, ніж європейську. Поринути в арабську культуру можна в заснованому ще за часів Юлії Цезаря місті Бежа. Особливо якщо приїхати на фестиваль «Овібєжа», відвідати місцевий ринок, послухати виступи музикантів.

Крім аграрного, в Алетенжу активно розвиваються й інші види туризму: польоти на парапланах та повітряних кулях, картинг, серфінг. Пляжний відпочинок не дуже популярний через досить сильний вітер на узбережжі Атлантики.

Алгарве

Алгарве – найпівденніший регіон Португалії. На заході та на півдні він омивається водами Атлантичного океану. В Алгарві найм’якший клімат – як правило, температура взимку не опускається нижче +16 градусів вдень та +9 вночі. Влітку вдень близько +28 градусів, а вночі близько +20 градусів.

Всі види бізнесу у Алгарві так чи інакше пов’язані з туризмом. Тут купують нерухомість і просто приїжджають на відпочинок безліч європейців із Великобританії, Німеччини, Франції, Італії.

Столиця Алгарве – місто Фару. У Фару розташований Університет Universidade do Algarve, який входить до топ-20 найкращих навчальних закладів Португалії. Кваліфіковану медичну допомогу можна отримати у численних лікарнях, таких як Centro Hospitalar do Barlavento, Hospital Particular HDF, Hospital Distrito de Faral, Clinica Luisiadas тощо. У горах Бусако є термальні джерела Лусо (Termas do Luso).

Це найбільш своєрідний з усіх регіонів країни – саме тут найяскравіше відчувається змішання європейської та арабської культур. Алгарве – це нескінченні пляжі, які тягнуться зі сходу на захід від Монте-Горда до Лагуша. Їхня протяжність близько 150 км. На заході це напрочуд гарні скелі, а на півдні – пологий піщаний берег. Найвідоміші пляжі Дона Ана (Dona Ana) у Лагуші та Фалезія (Falésia) в Албуфейрі.

На південному узбережжі представлені всі види відпочинку: шикарні готелі та апартаменти, казино, дискотеки, тенісні корти, поля для гольфу, яхт-клуби, дайвінг-клуби та багато іншого. Найбурхливіше нічне життя кипить у курортних містах Албуфейра, Портімау, Віламора та ін.

У Алгарві є кілька великих аквапарків, морський зоопарк. Тут відбувається щорічний найбільший у світі фестиваль скульптури з піску. Найближчим часом поряд з узбережжям Алгарве з’явиться дайвінг-парк «Відродження океану» (The Ocean Revival Project) – військово-морський флот Португалії вже затопив там два військові кораблі «Олівейра та Карму» та «Замбезе».

Тут же, на півдні, проходить південна гілка португальського яхтингу – розташовані численні причали та підходи до портів, марини та центри обслуговування яхт.

Мадейра

Острівний регіон Португалії Мадейра розташований на південному заході від її материкової частини. Завдяки близькості Гольфстріму тут дуже м’який клімат: не буває ні сильної спеки, ні холоду, ні тривалих дощів.

Столиця Мадейри – Фуншал (Funchal) – розташована у південній частині острова. Це портове місто, поряд з яким припарковані яхти, стоять круїзні лайнери. Від набережної до найближчих гір можна піднятися канатною дорогою Funchal-Monte. Поруч із Фуншалом є кілька чудових ботанічних садів.

Бізнес на острові побудований навколо туризму та розваг. Добре розвинена інфраструктура. На Мадейрі є Університет University of Madeira, який входить до топ-20 вишів країни. У Фуншалі знаходиться лікарня імені доктора Неліу Мендонса зі знаменитим центром гіпербаричної медицини, у Монте – лікарня Мармелейруш.

Острів відомий своїми курортами та прекрасними готелями, проте пляжі тут переважно кам’янисті, іноді з вулканічним чорним піском з галькою. Дуже популярне купання у природних басейнах, утворених застиглою лавою.

Найкращі сувеніри, які варто привезти з Іспанії та Португалії

Азорські острови

Азорські острови – найменший регіон Португалії. Вони відомі мінливим кліматом – погода на островах може радикально змінюватись навіть протягом одного дня. Інфраструктура поки що розвинена погано: через невелику кількість туристів будівництво готелів почалося зовсім недавно.

Освіта у Португалії

Країна може похвалитися високим рівнем освіти. Середню освіту в країні можна здобути за 12 років як безкоштовно, так і на комерційній основі. В останньому випадку воно обійдеться в середньому €2500 на рік.

Вища освіта

У країні розташовано кілька найстаріших університетів Європи, відомі бізнес-школи та політехнічні університети. Усі вони чудово оснащені. Існують численні програми підтримки студентів. Ставлення до студентів з інших країн є дуже доброзичливим.

Вартість навчання в 10 найкращих вузах Португалії

Назва ВНЗ Місто Рік навчання на бакалавраті Рік навчання на магістратурі Університет Порту

(Universidade do Porto) Порту €1150 €4000 Лісабонський університет

(Universidade de Lisboa) Лісабон €3500 €7000 Коїмбрський університет

(Universidade de Coimbra) Коїмбра €8000 €8000 Університет Нуева де Лісабон

(Universidade Nova de Lisboa) Лісабон €2300 €2300 Католицький університет Португалії

(Universidade Católica Editora) Лісабон €6300 €6300 Університет Евори

(University of Evora) Евора €900 €4600 Університет Бейра Інтеріор

(Universidade da Beira Interior) Ковілья €5800 €5800 Політехнічний інститут Порту

(Polytechnic Institute of Oporto) Порту €3000 €3600 Університет Фернандо Пешоа

(Fe ando Pessoa University) Порту €5000 €5000 Університет Алгарве

(University of the Algarve) Фару €3500 €4000

Більшість вишів для вступу не потребують сертифікату про знання португальської мови — достатньо пройти співбесіду. Ті, хто недостатньо добре володіє мовою, спрямовані на лінгвістичні курси. Високий рівень підготовки у португальських вишах робить їх випускників затребуваними фахівцями у всіх країнах Євросоюзу.

Система вищої освіти складається із трьох циклів. Після закінчення першого 3-річного циклу студент отримує ступінь ліценціату (аналог бакалаврату). Ще за два роки він стає магістром. Тривалість третього циклу не обмежена, але зазвичай становить три роки. Наприкінці студент захищає дисертацію та отримує вчений ступінь доктора.

Вартість вищої, наукової та бізнес-освіти в Португалії

Рівень Вартість за рік навчання Бакалавр €1 000-6 500 Майстер €2 000-8 000 Докторантура €3,000-9,000 МВА €12 000-36 000

Мова викладання в португальських вишах

Навчання ведеться в основному португальською мовою. Однак знайти англомовні програми не важко. Особливо, якщо йдеться про технічні спеціальності: інформатику, інженерні та точні науки, факультети дизайну та технологій. Викладання англійською широко поширене в бізнес-школах.

Де вивчити португальську мову

У великих містах Португалії можна легко порозумітися англійською мовою. Але часто людина хоче «одним пострілом вбити двох зайців». Він планує вступити до португальської школи чи університету. І одночасно розраховує за кілька років отримати громадянство. Тоді є сенс вивчити державну мову.

Наприклад, майбутній студент разом із батьками отримав ВНЖ у Португалії за інвестиції або після оформлення візи D7. Через п’ять років він може подати заяву на громадянство, але треба буде складати іспит на знання португальської мови. Тоді мовна школа буде дуже доречною. Тривалість курсу 1 до 12 тижнів, його вартість 1 від €500 до €1500 на тиждень.

Якщо ви серйозно налаштовані влаштуватися в Португалії, вивчати мову необхідно. Ви обов’язково захочете познайомитися з країною ближче, а жителі провінції розмовляють лише португальською.

Літак ірландського бюджетного перевізника Ryanair, повний пасажирів, приземлився не в тій країні

Медицина у Португалії

Медичне обслуговування в Португалії платне для всіх, окрім незаможних громадян, дітей, вагітних, людей з тяжкими хронічними захворюваннями та пацієнтів кабінетів планування сім’ї.

Прийом у державній поліклініці коштує €5, отримання рецепту без прийому лікаря 1€3. Консультація спеціаліста у лікарні 1 від €20. Аналізи та дослідження оплачуються окремо. Знаходження у стаціонарі, операції, пологи тощо безкоштовні. Цілком платною є стоматологічна допомога.

Поліс добровільного страхування дозволить заощадити 50-75% вартості лікування. Базова вартість такого полісу для громадян 18-65 років становить €400 на рік, старше 65 років – €700 на рік.

Громадяни Португалії та власники ВНЖ, ПМЖ отримують спеціальну картку Cartão de utente SNS. З нею вони звертаються за медичною допомогою до державних лікувальних закладів. Пацієнти прикріплюються до сімейного лікаря в поліклініці, який у разі потреби направляє їх до вузьких спеціалістів до найближчої лікарні.

Крім державної, добре розвинена приватна медицина. Її рівень високий, а вартість не набагато дорожча за послуги державних установ.

Всесвітньо відомі медичні клініки Португалії

Назва Регіон, місто Спеціалізація CETI Північний регіон,

Порту Діагностика та лікування жіночої та чоловічої безплідності Espregueira Mendes Північний регіон,

Порту Спортивна медицина, ортопедична хірургія, фізична терапія та реабілітація Clinica de Radioterapia do Porto Північний регіон,

Порту Клініка променевої терапії раку CNS Північний регіон,

Порту Хвороба Паркінсона, нейродегенеративні захворювання, інсульти та наслідки травм центральної нервової системи Fisiogaspar Лісабонський регіон,

Лісабон Відновлення після операцій на опорно-руховому апараті Lusíadas Lisboa Лісабонський регіон,

Лісабон Акушерство та гінекологія, лікування безпліддя, онкологія, офтальмологія, педіатрія, кардіологія, ортопедія та хірургічне лікування ожиріння Lusíadas Porto Північний регіон,

Порту ЛОР, пластична хірургія, дитяча хірургія, урологія, ядерна медицина, ортопедія та травматологія

Банківські послуги

Банки Португалії пропонують клієнтам послуги, які ні в чому не поступаються за своєю якістю послугам інших банків Європи. У країні працюють 157 фінансових установ, у тому числі 31 філія іноземних банків.

70% активів банківської галузі зосереджено в руках п’яти найбільших банків:

Caixa Geral de Depositos,

Millennium BCP,

Santander Totta,

BPI,

Монтепіо.

Відкриття особового рахунку. Португальські банки мають порівняно невисокі розцінки на обслуговування, якісний та оперативний сервіс. Для приватних осіб відкриття рахунку в банку коштуватиме приблизно €100. Щомісячна комісія за обслуговування становитиме близько €6,5. Що отримує клієнт під час відкриття особистого рахунку?

Дебетові та кредитні картки

Можливість поповнювати рахунки через банкомат

Сервіс онлайн-банкінгу

Можливість здійснювати платежі через систему SEPA (Single Euro Payments Area, єдина зона платежів у євро).

Доступ до інших послуг банку пропонує відкриття поточного рахунку. Його вартість у 2,5 рази вища за 1 приблизно €250.

Депозит у португальському банку можна відкрити за різних умов. Ставка невелика 1 близько 0,8% річних. Існують і ощадні рахунки, що дозволяють зберігати кошти. Держава гарантує у разі банкрутства банку повернення депозиту у сумі €100 тис.

Відкриття бізнес-рахунку. Вартість відкриття бізнес-рахунку починається від €800 євро, за його обслуговування доведеться сплачувати близько €50 євро на місяць.

Іпотека та споживчий кредит. Ставка по іпотеці у Португалії від 2,4% річних, максимальний термін 140 років. Існують три основні умови іпотечних кредитів.

Вік позичальника до моменту повернення кредиту не повинен перевищувати 75 років. Початковий внесок 1 від 10% вартості житла. Страхування життя та здоров’я позичальника є обов’язковим.

За споживчий кредит на будь-які цілі терміном від 12 до 84 місяців і суму до €25 тис. доведеться платити близько 11% річних.

Банкомати. Гроші можна перевести в готівку в будь-якому банкоматі. Ліміт – €200 за операцію та €400 на добу. Комісія за зняття готівки у банкоматах однакова і залежить від вашого банку. Всі банкомати мають однаковий інтерфейс та меню англійською мовою.

Безготівкова оплата. У великих містах Португалії майже скрізь можна розплатитись банківською карткою Visa або MasterCard. Однак у невеликих кафе, сувенірних крамницях, громадському транспорті можуть знадобитися готівка або картка Multibanco.

Стало відомо скільки золотих віз Португалії видано з початку 2022 року

Вартість життя у Португалії

Португалія — одна з найдешевших країн Європи. Розкажемо про ціни докладно.

Харчування. Вартість обіду на двох у ресторані коштуватиме приблизно €80 євро, а за чашку капучино доведеться заплатити близько €3 євро.

Середні ціни у супермаркетах Португалії

Продукти Вартість Хліб €2 Місцевий сир (1 кг) €10 Яловичина (1 кг) €12 Місцеве вино (1 бут) €12 Молоко (1 л) €0,9 Яйця (12 шт) €2,8 Куряче філе (1 кг) €7,5 Рис (1 кг) €1,2 Апельсини (1 кг) €2

Комунальні витрати. У Португалії найнижчі тарифи на комунальні послуги. Так, власник вілли площею 966 кв. м. у престижному районі Фуншала (Мадейра) з чудовим видом на океан платитиме за електрику, опалення, кондиціювання, водопостачання близько €3 тис. на місяць. Дізнайтесь докладніше про те, скільки коштує утримання нерухомості в Португалії.

Зв’язок. У Португалії працюють три великі оператори зв’язку: MEO, Vodafone та NOS. Найкраще покриття мобільним зв’язком та мобільним інтернетом пропонує MEO, на другому місці Vodafone. Вартість хвилини розмови по мобільному телефону на передплаченому тарифі €0,17, безлімітний інтернет на швидкості 60 МБ/с коштуватиме приблизно €33.

Державне телебачення представлене дев’ятьма каналами, які ведуть мовлення португальською мовою. Однак підключити супутникове або онлайн-телебачення та дивитися програми з будь-яких країн, у тому числі і з України, не важко в будь-якому регіоні країни.

Розваги. Місяць занять у хорошому фітнес-клубі коштує близько €80, оренда тенісного корту у вихідні дні – до €35 за годину, квиток у кінотеатр – до €15.

Проїзд. Разовий квиток на проїзд у громадському транспорті коштує €1,6, проїзний квиток на місяць – €38. Виклик таксі коштуватиме €3,45, потім доведеться платити €0,5 за кожен кілометр. Вартість бензину в залежності від марки 1 близько €1,54.

Транспорт у Португалії

У Португалії чудова дорожня інфраструктура. Загальна протяжність автомобільних доріг 82,9 тис. км., їх 2992 км. – Автомагістралі (Autoestrada).

Вартість проїзду автомагістралями невисока. Наприклад, відстань за 250 км від Лісабона до Падерне можна проїхати за €2. Проїзд деякими мостами платний. Наприклад, за пересування на легковому автомобілі 17-кілометровим вантовим мостом Vasco da Gama над річкою Тежу на північ від Лісабона треба буде заплатити близько €3.

У країні високі, порівняно з Україною, штрафи за порушення правил дорожнього руху. За перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год доведеться віддати від €60 до €300, залежно від того, де сталося порушення: усередині населеного пункту або за його межами.

У континентальній частині Португалії три міжнародні аеропорти: у Фару, Лісабоні та Порту. Ще два розташовані на островах: один у Фуншалі на Мадейрі, а другий на Азорських островах.

Пенсійна система та пенсіонери-іммігранти

Мешканці Португалії виходять на пенсію у 66 років. Можна вийти на пенсію і раніше за 1 у 60 років, але для цього треба мати стаж роботи не менше 40 років. Пенсії для громадян Португалії дуже скромні.

Цікаво, що уряд Португалії намагається залучити фінансово незалежних пенсіонерів із усього світу. У 2009 році прийнято закон, який дозволяє іноземним пенсіонерам власникам нерухомості оформити статус O residente nao habitual. Статус дозволяє не сплачувати податки у Португалії.

Щоб відповідати вимогам закону, треба проживати в країні не менше 183 днів на рік і довести постійне джерело доходу за межами Португалії. Це може бути пенсія, кошти від оренди житла. Через 10 років пенсіонер отримує ВНЖ та починає сплачувати такі ж податки, як жителі країни.

Податки у Португалії

Податкові резиденти Португалії фізичні особи (живуть у країні не менше 183 днів на рік) сплачують прибутковий податок, податок на прибуток, ПДВ, гербовий збір, податок на передачу майна.

Прибутковий податок стягується за прогресивною шкалою. Податкова база включає доходи від працевлаштування, комерційний або професійний дохід, інвестиційний дохід, дохід від нерухомості, збільшення чистої вартості активів і пенсію. Можна отримати податкове відрахування з витрат на лікування та освіту.

Ставка прибуткового податку у Португалії

Дохід Ставка податку До €7 000 14,5% €7 000-20 000 28,5% €20 000-40 000 37% €40 000-80 000 45% Більше €80 000 48%

З 2013 року з доходів, що перевищують мінімальну заробітну плату €750, стягується податкова надбавка на підтримку солідарності.

Податкова надбавка на підтримку солідарності

Дохід Ставка податку Більше мінімальної зарплати 3,5% €80 000-250 000 2,5% Більше €250 000 5%

Податок на нерухоме майно стягується муніципалітетом і становить від 0,3% до 0,8% його вартості. Існує також податок на передачу власності, ставки різняться залежно від типу власності.

Ставки податку на передачу власності

Житлова нерухомість 6% Актив у сільському районі 5% Актив у міському районі 6,5% Якщо покупець із країни з низьким оподаткуванням 10%

За різні види угод, у тому числі за укладання угод щодо придбання, оренди та суборенди нерухомості, доведеться заплатити гербовий збір. Його ставка залежить від типу операції та в середньому становить близько 0,5%.

Податкові пільги для іноземців

У Португалії передбачено пільгове оподаткування іммігрантів. Популярністю користуються два пільгові податкові статуси.

Non-habitual resident 一 дає право 10 років сплачувати прибутковий податок за фіксованою ставкою 20%. Це людина, яка набула статусу податкового резидента Португалії, тобто живе в країні понад 183 дні на рік. Він не був податковим резидентом Португалії п’ять років до оформлення статусу. Такий резидент не сплачує податок на дохід, який отримується за межами Португалії. O residente nao habitual 一 пільговий статус для іноземців-пенсіонерів, які приїхали жити до Португалії. Такі резиденти не сплачують податку доходи протягом 10 років. Докладно про цей статус розповідаємо у розділі «Пенсійна система та пенсіонери-іммігранти».

Стало відомо скільки золотих віз Португалії видано з початку 2022 року

Якість життя в Португалії: високий рівень за ключовими параметрами

Країна знаходиться на 21 місці у світі за тривалістю життя – її громадяни живуть у середньому 81,9 року. Це говорить про високий рівень медицини, екології, безпеки.

У 2020 році Португалія зайняла перший рядок у щорічному світовому індексі американського журналу International Living. Причина — найнижча вартість життя серед усіх країн Західної Європи, якісна охорона здоров’я, помірний клімат, безпека, чудове ставлення до іноземців, чудова їжа та вино.

Про високий рівень освіти у Португалії ми говорили. Вибір університетів великий, багато хто веде історію із середніх віків. Часто будівлі університетів є пам’ятниками архітектури. У вузів найбагатші історичні бібліотеки. Погодьтеся, приємно не просто здобути якісну освіту, але вчитися в атмосфері краси.

Легко вибрати комфортну кліматичну зону. Красою природи можна насолоджуватися майже скрізь. Для любителів серфінгу, яхтингу Португалія надає унікальні можливості.

Зрештою, у країні діє одна з найлояльніших програм ВНЖ за інвестиції. Беручи участь у ній, заможні люди вже за п’ять років можуть отримати громадянство Євросоюзу.

Це, у свою чергу, дає новий рівень свободи 1 вибір місця життя, роботи, навчання у будь-якій країні Євросоюзу. І найголовніше 1 свободу безвізових подорожей більш ніж до 160 країн. У тому числі країнами Шенгену, у Великобританію, Сінгапур, Гонконг. За електронними візами ви зможете відвідувати США, Австралію, Канаду.