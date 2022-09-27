У сьогоднішній статті ми розмірковуємо про те, яку країну в Європі можна назвати ідеальною для переїзду. Для порівняння візьмемо Мальту, Іспанію та Португалію.

Що може перешкодити переїзду до Європи?

Перш ніж вибрати країну, необхідно замислитися над тим, на якій офіційній основі ваша сім’я проживатиме в ній. Оформлення віз для цього однозначно не підійде, оскільки діють обмежений час і підходять далеко не всім членам сім’ї. Отже, потрібен більш довгостроковий і ґрунтовний статус, наприклад, дозвіл на проживання (ВНЖ) або постійний дозвіл на проживання (ПМП).

Порівняно з отриманням громадянства (зокрема, Мальти чи Кіпру) ці статуси вимагають менше витрат та підходять для забезпечених сімей.

Швидко і легко оформити дозвіл на проживання в Європі можна далеко не у всіх країнах. Отримати ВНЖ у Франції, Німеччині, Бельгії, Нідерландах і більше Швеції, Норвегії, Данії буде вкрай проблематично, а процес займе довгі роки. Причому все може закінчитися фіаско, оскільки позитивний результат вам ніхто не гарантує, навіть якщо ви купите нерухомість, відкриєте бізнес або влаштовуєтеся на роботу в одній із цих країн.

Ми рекомендуємо звернути увагу на європейські країни, де діють державні програми для інвесторів. Якщо дотриматися всіх умов, то ви без затримок, за 5-6 місяців отримаєте посвідку на проживання для всієї вашої родини.

Де в Європі простіше набути офіційного статусу?

Мальта

Тут діють одразу 3 державні програми, що називається, на будь-який смак. Інвестор має право вибрати будь-яку з них.

ВНЖ Мальти. Ви отримуєте статус за сплату прибуткового податку в розмірі 15% (ви стаєте податковим резидентом країни), а також зобов’язуєтесь орендувати нерухомість на Мальті вартістю близько 9 тисяч євро на рік (можливий варіант із покупкою).

Ви отримуєте статус за сплату прибуткового податку в розмірі 15% (ви стаєте податковим резидентом країни), а також зобов’язуєтесь орендувати нерухомість на Мальті вартістю близько 9 тисяч євро на рік (можливий варіант із покупкою). ПМП Мальти. Для оформлення необхідно інвестувати у цінні папери 250 тисяч євро плюс купити нерухомість щонайменше на 350 тисяч. Можливий варіант із орендою. Орендувати нерухомість у цьому випадку необхідно на 5 років. При цьому вартість оренди на рік повинна починатися від суми 10-12 тисяч євро.

Для оформлення необхідно інвестувати у цінні папери 250 тисяч євро плюс купити нерухомість щонайменше на 350 тисяч. Можливий варіант із орендою. Орендувати нерухомість у цьому випадку необхідно на 5 років. При цьому вартість оренди на рік повинна починатися від суми 10-12 тисяч євро. Громадянство Мальти. Щоб отримати одразу паспорти, ви повинні зробити безповоротний внесок 650 тисяч євро до національного фонду, купити цінні папери на 150 тисяч плюс купити житло на суму від 350 тисяч євро. Як варіант можна орендувати об’єкт вартістю від 16 тисяч євро на рік.

Іспанія

Ця країна пропонує відразу 5 варіантів інвестицій в обмін на отримання посвідки на проживання для всієї родини.

Купівля житлової, комерційної нерухомості чи землі у сумі від 500 тисяч євро;

Купівля акцій компаній, які є резидентами Іспанії, у сумі від 1 млн євро;

Депозитний вклад до одного з банків Іспанії на 1 млн євро;

Купівля державних облігацій на 2 млн. євро;

Відкриття компанії та створення робочих місць.

Португалія

Португальський уряд пропонує максимум варіантів інвестицій з країн, які ми порівнюємо, основні з них пов’язані з нерухомістю.

Купівля нерухомості на суму від 500 тисяч євро;

Придбання мінімум на 350 тисяч євро об’єктів віком понад 30 років, які потребують реконструкції;

Купівля акцій компаній-резидентів Португалії від 1,5 млн. євро;

Купівля паїв у інвестиційних фондах від 500 тисяч євро;

Інвестиції у наукові дослідження від 500 тисяч євро;

Інвестиції у відновлення національної спадщини від 250 тисяч євро;

Інвестиції у бізнес від 500 тисяч євро із створенням від 5 робочих місць;

Відкриття компанії та створення 10 робочих місць.

З 2022 року житлову нерухомість дозволено купувати лише у внутрішніх областях країни, а також в автономних регіонах – на Мадейрі та Азорських островах. Більше не можна отримати ВНЖ у Португалії за купівлю житлової нерухомості у великих та прибережних містах, популярних серед туристів – Лісабоні, Кашкайші, Порту та інших. На комерційну нерухомість обмеження не поширюються.

Інвестиції та витрати на оформлення

З погляду витрат на оформлення статусу, на перший погляд, краще виглядає програма «ПМЖ Мальти», що вимагає 250 тисяч євро як інвестицій у державні облігації.

У той час як ВНЖ Португалії та Іспанії, в основному, коштуватимуть 500 тисяч євро, необхідних для покупки ліквідної нерухомості. Але на Мальті також потрібно орендувати чи придбати житло. Обійдеться це мінімум 10 тисяч на рік при оренді або 350 тисяч євро при покупці.

У всіх трьох випадках інвестиції мають зворотний характер: володіти активами потрібно 5 років, після чого їх можна продати. При цьому мальтійський уряд надає підтримку інвесторам під час продажу.

У Португалії та Іспанії вам доведеться повністю самостійно продати нерухомість.

Адміністративні витрати у всіх трьох програмах приблизно однакові та становлять близько 25-30 тисяч євро.

Терміни набуття статусу

За термінами оформлення лідирують Іспанія та Португалія – ​​заявки на ВНЖ тут розглядають у термін від 3 до 6 місяців. Самі карти готують упродовж місяця. На Мальті при оформленні ПМЖ тільки перевірка благонадійності триває 6 місяців. На цей час потрібно додати ще й термін виконання інвестицій — 2-3 місяці.

Скільки членів сім’ї можна включити до заявки?

Це найважливіше питання, яке хвилює всіх інвесторів.

Мальта ПМЖ Мальта ВНЖ Португалія ВНЖ Іспанія ВНЖ Інвестор Інвестор Інвестор Інвестор Дружина Дружина Дружина Дружина Діти віком до 25 років Діти віком до 27 років Діти віком до 26 років Діти віком до 26 років Батьки від 55 років Батьки

Як бачимо, тут також перемагає програма «ПМЖ Мальти», оскільки дозволяє включити до заявки дітей старшого віку і навіть батьків. Таким чином, це справді сімейна програма.

Пересування по Шенгену та проживання в ЄС

У цій «номінації» переможця немає, оскільки ПМЖ Мальти, ВНЖ Португалії та ВНЖ Іспанії дозволяють однаково вільно переміщатися без віз Шенгеном. Але не дають права проживати та працювати в інших країнах Євросоюзу. Для цього вам доведеться оформлювати громадянство Мальти чи громадянство Кіпру. Тоді вам відкриється практично весь безвізовий світ, включаючи Великобританію, Сінгапур, Гонконг, Канаду, США.

Чи потрібно обов’язково мешкати в країні?

За умовами програми Португалії її учасники зобов’язуються проводити у країні 7 днів на рік. Тобто, якщо ви не плануєте зараз постійно проживати в Європі, можете приїжджати всією сім’єю у відпустку на тиждень.

За програмою Іспанії країни потрібно проводити 1 день. Що ж до Мальти, то до власників ПМП за інвестиції взагалі не висувають таких вимог. Проживати у країні не обов’язково.

Перспектива отримати громадянство Євросоюзу

Після п’яти років карти ПМП Мальти залишаються у членів вашої родини у довічно користування. Якщо ви захочете отримати громадянство, необхідно подати документи і скласти іспит на знання англійської або мальтійської мови.

Схожі умови отримання європейського паспорта у Португалії. ВНЖ дозволяє вже через 5 років постійного проживання оформити тут громадянство, за умови, що ви знаєте португальську мову на базовому рівні А1.

ВНЖ Іспанії разом з постійним проживанням у країні протягом 10 років дають вам право після закінчення цього терміну подати заявку на громадянство.

Якість життя

Усі 3 країни приблизно однакові за рівнем життя та займають високі позиції у європейських та світових рейтингах. Наприклад, глобальна база даних Numbeo нещодавно опублікувала рейтинг якості життя у різних країнах світу у 2019 році. Іспанія зайняла в ньому 16-те місце, Португалія – 22-те, Мальта до списку не увійшла.

Експерти оцінювали купівельну спроможність мешканців, показники безпеки, рівень охорони здоров’я, вартість життя, ціну на нерухомість, середній час на дорогу, рівень забруднення та клімат.

Ми не візьмемося рекомендувати ту чи іншу країну, оскільки вибір часто залежить від особистих уподобань сімей. Мальта, Іспанія та Португалія – південні держави з дружньою культурою, високим рівнем безпеки, м’яким та теплим кліматом. Зазначимо, що Мальту обирають переважно люди, які хочуть пов’язати життя з Великобританією, оскільки на острові активно культивують британську культуру.

Хто переміг у порівнянні?

Ми не робитимемо однозначних висновків, оскільки програми всіх трьох країн вирішують різні питання та проблеми. Однак як універсальний варіант, який підійде більшості сімей і користується найбільшою популярністю, рекомендуємо звернути увагу на програму ПМЖ Мальти.