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З 26 січня Норвегія скасовує карантин для невакцинованих туристів

Гліб Парфененко
Норвегія скасовує карантин для невакцинованих туристів

Норвезька влада скасовує вимогу про карантин для невакцинованих пасажирів, які прибувають до Норвегії. Міра набирає чинності о 00:00 26 січня 2022 року.

За даними нашого посольства в Осло, громадяни, які зараз піддаються карантину при в’їзді в країну, звільняються від нього з півночі 26 січня 2022 року, повідомило Міністерство закордонних справ.

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Зберігається вимога про попередню онлайн-реєстрацію для всіх, хто подорожує до Норвегії, незалежно від їх статусу вакцинації. Для невакцинованих мандрівників зберігається вимога щодо надання негативного результату тесту на COVID-19, взятого протягом 24 годин до в’їзду до Норвегії (або посадки на літак), та тестування при перетині кордону.

З 26 січня 2022 року карантин для членів сім’ї людини, у якого доведено зараження вірусом, може бути замінений на щоденне тестування на COVID-19.

Якщо громадянам України потрібна допомога, вони можуть звернутися в українську дипломатичну місію в Осло за телефоном: +47 22 83 55 60, а також позаурочною гарячою лінією: +47 96 86 98 01.

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