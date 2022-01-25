З 26 січня Норвегія скасовує карантин для невакцинованих туристів

Норвезька влада скасовує вимогу про карантин для невакцинованих пасажирів, які прибувають до Норвегії. Міра набирає чинності о 00:00 26 січня 2022 року.

За даними нашого посольства в Осло, громадяни, які зараз піддаються карантину при в’їзді в країну, звільняються від нього з півночі 26 січня 2022 року, повідомило Міністерство закордонних справ.

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Зберігається вимога про попередню онлайн-реєстрацію для всіх, хто подорожує до Норвегії, незалежно від їх статусу вакцинації. Для невакцинованих мандрівників зберігається вимога щодо надання негативного результату тесту на COVID-19, взятого протягом 24 годин до в’їзду до Норвегії (або посадки на літак), та тестування при перетині кордону.

З 26 січня 2022 року карантин для членів сім’ї людини, у якого доведено зараження вірусом, може бути замінений на щоденне тестування на COVID-19.

Якщо громадянам України потрібна допомога, вони можуть звернутися в українську дипломатичну місію в Осло за телефоном: +47 22 83 55 60, а також позаурочною гарячою лінією: +47 96 86 98 01.