Pfizer розробила вакцину спеціально для Omicron

Pfizer та BioNTech оголосили, що розробили нову вакцину спеціально для варіанта COVID-19 Omicron.

Вони запускають клінічні випробування, щоб довести його безпеку та ефективність, а також те, яку імунну відповідь викликає препарат – як як початкова вакцина, так і як бустерна доза.

Також читайте: Омікрон не дає імунітету та не захищає невакцинованих людей від інших штамів COVID-19

Вакцину буде випробувано серед 1420 здорових дорослих у віці від 18 до 55 років, додали дві компанії, цитує CNN.

Дослідження було поділено на три групи: учасники першої когорти отримали дві дози поточної вакцини Pfizer не менше ніж за 90-180 днів до дослідження. Вони також отримають одну або дві дози специфічної вакцини проти Омікрону.

Учасники другої групи отримали три дози поточної вакцини Pfizer не менше ніж за 90-180 днів до дослідження. Вони отримають одну дозу нового препарату Омікрон.

Учасники третьої групи не отримували вакцину COVID-19. Вони отримають три дози специфічної вакцини Омікрону.

Нова вакцина буде вводитись у дозі 30 мкг, що відповідає нинішній вакцині проти COVID-19.

Чекайте на подробиці.

Нагадаємор, раніше DIP повідомляв що, “Сині нігті, губи або шкіра – одні з нових симптомів Omicron“.