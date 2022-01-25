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С 26 января Норвегия отменяет карантин для невакцинированных туристов

Глеб Парфененко
Норвегія скасовує карантин для невакцинованих туристів

Норвежские власти отменяют требование о карантине для невакцинированных туристов, прибывающих в Норвегию. Мира вступает в силу в 00:00 26 января 2022 года.

По данным нашего посольства в Осло, граждане, сейчас подвергающиеся карантину при въезде в страну, освобождаются от него с севера 26 января 2022 года, сообщило Министерство иностранных дел.

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Сохраняется требование о предварительной онлайн регистрации для всех, кто путешествует в Норвегию, независимо от их статуса вакцинации. Для невакцинированных путешественников сохраняется требование о предоставлении отрицательного результата теста на COVID-19, взятого в течение 24 часов до въезда в Норвегию (или посадки на самолет), и тестирования при пересечении границы.

С 26 января 2022 г. карантин для членов семьи человека, у которого доказано заражение вирусом, может быть заменен на ежедневное тестирование на COVID-19.

Если гражданам Украины нужна помощь, они могут обратиться в украинскую дипломатическую миссию в Осло по телефону: +47 22 83 55 60, а также внеурочной горячей линии: +47 96 86 98 01.

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