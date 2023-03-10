Ще одна Європейська країна дозволила жінкам купатися топлес

Жінкам у Берліні дозволили купатися топлес: столична влада усунула нерівність після звернення однієї з “постраждалих”, передає Süddeutsche Zeitung.

За інформацією видання, офіційної заборони на купання без верхньої частини купальника для представниць жіночої статі ніколи не було, але тепер дискримінація усунена на рівні влади.

“З відповідною заявою виступив департамент сенату Берліна з питань юстиції, різноманіття та боротьби з дискримінацією, — розповідає джерело. – У майбутньому будуть застосовуватись правила купання “гендерно справедливим” чином”.

За даними адміністрації сенату, передісторією офіційної заяви є задоволена скарга невідомої 33-річної німкені омбудсмену, який відповідає за закон про боротьбу з дискримінацією.

“Взимку персонал басейну в Берліні, в Каульсдорфі, зажадав від громадянки прикрити груди. Коли вона відмовилася, її вигнали з громадського місця. У своїй скарзі вона вказала, що внутрішні правила лазневих закладів не містять будь-яких ґендерних застережень, а наказують лише носіння”. стандартних купальних костюмів”. Тепер, після розпорядження влади, у плавальних закладах без верху можуть плавати і “жінки, і люди з жіночими грудьми”, – йдеться у повідомленні.

Купання топлес поки що не є чимось само собою зрозумілим для німецьких жінок. Місто Геттінген у Нижній Саксонії стало одним із перших муніципалітетів, у якому минулого року дозволили плавати без верху як чоловікам, так і жінкам.

Ще одне велике європейське місто, де жінкам вже давно можна плавати топлес, — Барселона.