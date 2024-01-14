Туристи в Берліні тепер можуть безкоштовно відвідувати 60 музеїв

Туристи в Берліні можуть безкоштовно відвідувати 60 музеїв що першої неділі місяця. Акцію було тимчасово припинено через пандемію коронавірусу, але тепер відновлено. Рішення про продовження програми та її фінансування на наступні два роки було ухвалено сенатором з культури Берліна Джо Кьяло.

Повідомлялося, що ця виняткова пропозиція дозволяє не лише місцевим мешканцям, а й туристам вивчення культури німецького міста. У списку музеїв, доступних для відвідування, представлені як великі та популярні, такі як Altes Museum, Gemäldegalerie та Пергамський музей, так і невеликі, на кшталт Werkbundarchiv, Музею декоративного мистецтва та музею Knoblauchhaus. Музеї пропонують експозиції з різних тем: мистецтво, дизайн, релігія, історія, природа, повсякденна культура, історія міста та технології. Недільні музейні дні у Берліні передбачають розвагу для кожного.

На сайті недільних музеїв говорилося, що у 2023 році «Музейна неділя» привернула вражаючу кількість відвідувачів. За цей час там побували 750 000 осіб, що на 35% більше, ніж попередній рік. Особливо популярною стала програма серед молоді.

Незважаючи на захоплюючі ідеї безкоштовного відвідування, для гарантованого доступу до найпопулярніших місць, таких як Altes Museum, Gemäldegalerie та Pergamon Museum. Тому важливо заздалегідь забронювати квиток. Наприклад, охочим потрапити на захід «музейну неділю», організатори порадили робити броню за тиждень до події.

А от тим, хто надає перевагу вільному підходу, турбуватися про бронювання не варто. Багато музеїв приймають туристів без попереднього запису.

Наступна недільна музейна пригода запланована на 4 лютого 2024, тобто, через три тиждні.

Розклад «музейної неділі» у 2024 році: