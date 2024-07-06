Туристи кардинально змінюють напрямок свого відпочинку: замість Анталії та іншого Середземномор’я народ поїхав на альтернативні курорти. Однією з причин назвали спеку та лісові пожежі. Як пише видання guardian, згідно з новим опитуванням Європейської комісії з туризму (ETC), троє з чотирьох (76%) європейських мандрівників адаптують свою поведінку до кліматичної кризи.

При цьому з європейських туристів третина (33,7%) заявили, що уникають місць, де можливі екстремальні погодні явища, а 17,3% заявили, що уникають місць із екстремальними температурами. Майже кожен десятий (8,5%) заявив, що змінює місяці своїх подорожей, а кожен десятий мандрівник заявив, що переймається екстремальними погодними умовами.

У результаті південній Франції, Майорці і навіть Анталії респонденти віддали перевагу скандинавським країнам, насамперед Норвегії та Швеції. Також розсуваються і рамки сезонів — туристи воліють відпочивати у травні чи жовтні.

Додамо, що з Туреччини туристи тікають і з іншої причини. Як заявили самі турки, вона програє іншим напрямкам ще й за фінансовою складовою. “Ціни злетіли, туристи біжать”, – пишуть вони. Втім, це цілі, які явно не перетинаються, з тими, хто може собі дозволити змінити Майорку на Норвегію (одну з найдорожчих країн ЄС).