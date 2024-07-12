Британські туристки влаштували жіночий мордобій із тяганням за волосся по землі на популярному у туристів курорті

На Криті, популярному у туристів грецькому курорті, дві британські туристки влаштували бійку прямо посеред вулиці. На відеозаписі видно, як одна напівроздягнена жінка тягне іншу за волосся по землі. Про це повідомила газета Daily Star.

Інцидент стався у Малії, приблизно за 31 км від столиці острова Іракліону. Дві напівроздягнені дами затіяли мордобій через увагу чоловіка. Туристки, особи яких поки не встановлені, були одягнені у відверті вбрання: одна в чорний топ із глибоким V-подібним вирізом та міні-шорти, інша — у короткі сірі шорти та білий топ, що обтягує.

Якоїсь миті жінка в сірих шортах жбурнула свою суперницю на землю і почала тягати її за волосся. Коли та впала, її шорти задерлися так, що стало видно сідниці. На цьому жінка у білому не зупинилася і продовжувала бити свою суперницю, перш ніж піти.

Потім на кадрах було видно, як жінка в чорному збирається з силами, сідає на підлогу і виправляє свою зачіску і витирає кров з обличчя.

Втім, це не перший випадок моторошної поведінки британських туристок за кордоном. У травні на іспанському курорті Майорка дві інші британки також побилися. Одна з них, одягнена тільки в жилет і штани, вдарила іншу жінку і застосувала захват під час бійки в районі Кала д’Ор, заповненому барами та ресторанами. Хоча причина бійки була не ясна, очевидці вимагали шоу і підбурювали жінок.