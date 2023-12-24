Складено рейтинг 100 найкращих міст світу для туризму

100 найкращих міст світу для туризму названо у дослідженні Euromonitor International, яке представило «Індекс 100 найкращих міських напрямків 2023 року». Як пояснили укладачі рейтингу, Euromonitor використав 55 різних показників за шістьма ключовими категоріями. До них відносяться економічні та ділові показники, показники туризму та інфраструктура, політика та привабливість, здоров’я та безпека, а також стійкість. У першу десятку переважно потрапили міста Європи, і на першому місці цілком очікувано одне з найзнаменитіших у туристів європейців — Париж.

Париж був названий найкращим містом світу другий рік поспіль — як запевняють укладачі рейтингу, місто готове «зачарувати відвідувачів унікальним поєднанням історичної величі та сучасного динамізму, яке ще більше посилюється підготовкою до Олімпійських ігор 2024 року». Париж зайняв високе місце «завдяки винятковим показникам у галузі туристичної політики та привабливості, туристичної інфраструктури та ефективності туризму», також йдеться у заяві компанії.

Загалом із міст Європи сім увійшли до першої десятки і загалом 63 — до рейтингу загалом. У першій десятці опинилися Мадрид (3 місце), за ним слідують Амстердам (5), Берлін (6), Рим (7), Барселона (9) і Лондон (10).

Також у першу десятку увійшли Дубай (2 місце), Токіо (4 місце) і Нью-Йорк (8 місце). «Новичком» виявився лише Токіо — його попадання в десятку пояснили покращенням туристичної інфраструктури, ослабленням обмежень Covid-19 та ослабленням єни, що становить велику цінність для іноземних туристів.

Загалом перша десятка виглядає так: