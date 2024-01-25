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НімеччинаТуризм

Берлін продовжує безкоштовний вхід на 60 визначних пам’яток

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи в Берліні тепер можуть безкоштовно відвідувати 60 музеїв

Берлін продовжує безкоштовний вхід на 60 пам’яток. Йдеться про Берлін, який, згідно з публікаціями у німецькій пресі, продовжив ще на два роки дні безкоштовного відвідування для понад 60 музеїв міста.

Про це заявив берлінський сенатор з культури Джо Чіало. Вдень для безкоштовних відвідувань залишається перша неділя кожного місяця. Він також заявив, що безкоштовний вхід до музеїв було забезпечено на наступні два роки завдяки «нещодавно прийнятому подвійному бюджету», який охоплює 2024-2025 роки.

До цих музеїв входять найбільш популярні у туристів берлінські музеї – такі як Старий музей, Національна галерея, Галерея живопису в Берліні і т. д. При цьому в звичайні дні вхід у той же Старий музей коштуватиме 12 євро.

Тож туристам нагадали, що найближчий безкоштовний музейний день буде 4 лютого 2024 року. Далі туристи зможуть безкоштовно відвідати музеї у наступні дати: 3 березня 2024 р., 7 квітня 2024 р., 5 травня 2024 р., 2 червня 2024 р., 7 липня 2024 р., 4 серпня 2024 р., 1 вересня 2024 р. , 6 жовтня 2024 р., 3 листопада 2024 р. та 1 грудня 2024 р.

Однак туристів попередили, що якщо вони в ці дні бажають відвідати найпопулярніші музеї, особливо на Музейному острові, їм рекомендується перед відвідуванням зареєструватися, щоб отримати безкоштовне місце. Як правило, бронювання йдуть за часом та онлайн, бронювання відкривається приблизно за тиждень, при цьому місця швидко заповнюються.

До речі, у німецьких ЗМІ також не забули згадати, що в той час, як Берлін зберігає програми безкоштовного відвідування музеїв, інші популярні пам’ятки відмовляються від безкоштовного входу. Як приклад, вони згадують Стамбул, де собор Святої Софії знову став платним для туристів, причому заплатити їм доведеться 25 євро. Нагадаємо, що запровадження плати викликало «хаос, заворушення та обурення» (читайте тут).

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