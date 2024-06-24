На курортах Єгипту туристи почали заражатися смертельно небезпечною хворобою 17 століття

На курортах Єгипту туристи почали заражатись смертельно небезпечною хворобою 17-го століття. Йдеться все про ту ж лихоманку денге. Цього разу європейські ЗМІ пишуть про попередження в Італії: на сайті, присвяченому питанням здоров’я туристів, який підтримує місцеве МЗС, було заявлено, що з 10 червня в Італії було зареєстровано три випадки денге, і всі вони, ймовірно, завезені італійцями, які у травні відпочивали на курорт Шарм-ель-Шейх. Туристам також нагадали, що лихоманка Денге — потенційно смертельна інфекція, що розповсюджується комарами, і, ймовірно, саме її в 1700-х роках називали «костоломною лихоманкою» через сильний біль, який вона викликає в м’язах і суглобах.

Туристам нагадали основні симптоми денге. Загалом вони дуже схожі на грип – чим хвороба та підступна. Вони включають високу температуру, сильний головний біль і біль за очними яблуками, також болять м’язи та суглоби, опухають гланди — і, що вже не надто характерно для грипу, з’являється висипка у вигляді плоских або трохи піднятих плям, може вражати великі ділянки тіла.

Основний ризик лихоманки в тому, що має більш важку форму, яка «запускається» через кілька діб. У ній вже починаються випадки кровотечі з ясен або з носа, а також кров у блюванні та калі, задишка, внутрішні крововиливи та сильне падіння тиску. На цій стадії пацієнтові необхідна якнайшвидша госпіталізація, інакше наслідки можуть бути трагічними — нагадаємо історію британського туриста, який так і помер у Таїланді через тяжку форму гарячки, а мати стала ініціатором інформаційної кампанії проти денге.

При цьому для Єгипту, принаймні для його «червономорських курортів», на відміну від Таїланду, денге ніколи не була ендемічною. Передбачається, що небезпечні комарі, що «мігрують», — лихоманку переносить лише конкретний їхній вигляд — спочатку потрапили у води Нілу, а потім почали поширюватися. І виживають навіть на курортах – базово в пустелі – лише завдяки тому, що в готелях рясно поливають газони, кущі та пальми. У готелях борються з комарами та регулярно обкурюють рослинність, але перемогти не можуть.

Але є й другий варіант, сумніший для європейських мешканців. Що комарі акліматизувалися й у Італії. Нагадаємо, «завізними» варіантами денге вважають і у Франції — де взагалі зафіксовано спалах у 500 хворих. Стверджується, що багато хто повернувся з Гваделупи чи Мартініки, з якими країна має старі колоніальні зв’язки.

Але є ризик, що вже гарантовано комарі, що потрапили до Європи — переносники денге рухаються на північ. У Європі комарі-переносники денге з 2000 року вторглися до 13 європейських країн, а 2023 року локальне поширення хвороби спостерігалося у Франції, Італії та Іспанії. В Італії спостерігалося значне зростання — перший випадок виявили 2020 року і справа дійшла до 67 випадків 2023 року. «Випадки лихоманки денге, яку більшість людей вважають тропічною хворобою, зростають у неендемічних країнах. Майже половина населення світу зараз може наражатися на ризик зараження денге», — запевняють європейські дослідники. Що ж до популярних азіатських країн, які активно відвідують наші туристи — це не лише Таїланд, а й острів Балі — там також фіксують «зону ризику» за денгом для туристів.