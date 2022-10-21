Влада Іспанії просить дівчат плавати топлес у публічних місцях

Влада Іспанії запустила несподівану рекламну кампанію на заклик жінок плавати з оголеними грудьми. Вважається, що це започаткує важливу справу.

Ініціатива з’явилася, коли жінки почали скаржитися, що їм забороняють плавати топлес. «Сексуалізація жінок починається, коли вони молоді, і продовжується протягом усього життя. Те, що в деяких місцях ми повинні прикривати груди – це зайвий доказ цього», — йдеться у відео.

У ролику наголошується, що чоловіки на пляжі не так прикриваються, як жінки. До старту кампанії уряд Іспанії випустив інше відео, із закликом до літніх жінок та власниць фігури plus-size обов’язково ходити на пляж.

Такі гасла, як «будь-які тіла — пляжні тіла» і «літо теж наше», були наклеєні на відфотошоплені зображення, а в одному випадку навіть на фотографію жінки, яка перенесла мастектомію. Цей почин розкритикували за зайву ретуш. Тут і з’ясувалась проблема з тим, що жінкам не можна засмагати топлес.

«Ми хотіли спробувати боротися з дискримінацією, від якої страждають жінки, коли вони ходять топлес у деяких ситуаціях, наприклад, у басейні. Жінки повинні мати право на свободу вираження свого тіла. Ця дискримінація походить із сексуалізації жіночого тіла і починається з раннього віку, коли дівчатка одягнені в бікіні, навіть коли вони ще не досягли статевої зрілості. Ми сподіваємося, що ця кампанія це змінить», — поділився виконавчий директор Каталонського жіночого інституту Неус Посієлло в бесіді з DailyMail.