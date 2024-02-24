Названі туристичні місця, які не можна буде відвідати у 2024 році

Експерти представили список туристичних місць, які не можна буде відвідати у 2024 році. Серед них — визначні пам’ятки, музеї та галереї, готелі та ресторани.

Так, у столиці Франції Парижі туристам у 2024 році не буде доступний Центр Жоржа Помпіду — один із головних у Європі музеїв сучасного мистецтва та промислового дизайну. У центрі розпочинається масштабна реконструкція, яка триватиме до 2030 року.

Також собор Паризької Богоматері все ще закритий. Його відновлення продовжиться, як припускають, до грудня цього року.

У Копенгагені (Данія) ресторан Noma, який не раз ставав найкращим закладом у світі, оголосив про припинення своєї діяльності. Із 2025 року його власники хочуть запустити новий гастрономічний проєкт.

У Берліні (Німеччина) закрився Пергамський музей, включений до комплексу Музейного острова. Рідкісні експонати цього музею неможливо буде побачити до 2027 року через реконструкцію будівлі.

Наприкінці 2023 року Тайвань втратив свою природну пам’ятку — там зруйнувалася скеля Слоновий хобот. Від неї відкололася кам’яна брила і впала в море.

У Токіо (Японія) на ремонт закрився готель Park Hyatt — перший у країні готель 5*, збудований у європейському стилі 1994 року. Саме у його барі на даху знімалися сцени фільму «Труднощі перекладу». Ремонтні роботи продовжаться до 2025 року.

У Мілані (Італія) купили приватною особою виноградник Леонардо да Вінчі, колись доступний для туристів. Його власником став французький мільярдер Бернар Арно, голова LVMH. Інформації про те, чи виноградник відкриється для відвідувачів знову, поки не надходило.