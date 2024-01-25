Опубліковано рейтинг найкращих міст світу 2024 року

Time Out опублікував свій рейтинг “50 найкращих міст світу – 2024”, за результатами якого перше місце дісталося Нью-Йорку, передає DailyMail.

Наголошується, що Нью-Йорк є містом, в яке з найбільшим задоволенням перебралися городяни з інших місць. Друге місце у рейтингу посів Кейптаун, слідом йдуть Берлін, Лондон і Мадрид.

Рейтинг формувався на основі глобального опитування тисяч городян, які оцінювали якість та доступність їжі, культурного та нічного життя у своїх містах. Ці дані були об’єднані з думками понад 100 досвідчених авторів та редакторів Time Out із різних куточків світу.

Топ-50 найкращих міст світу Time Out 2024 виглядає так: