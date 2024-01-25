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Опубліковано рейтинг найкращих міст світу 2024 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Опубліковано рейтинг найкращих міст світу 2024 року
Unsplash

Time Out опублікував свій рейтинг “50 найкращих міст світу – 2024”, за результатами якого перше місце дісталося Нью-Йорку, передає DailyMail.

Наголошується, що Нью-Йорк є містом, в яке з найбільшим задоволенням перебралися городяни з інших місць. Друге місце у рейтингу посів Кейптаун, слідом йдуть Берлін, Лондон і Мадрид.

Рейтинг формувався на основі глобального опитування тисяч городян, які оцінювали якість та доступність їжі, культурного та нічного життя у своїх містах. Ці дані були об’єднані з думками понад 100 досвідчених авторів та редакторів Time Out із різних куточків світу.

Топ-50 найкращих міст світу Time Out 2024 виглядає так:

  1. Нью-Йорк
  2. Кейптаун
  3. Берлін
  4. Лондон
  5. Мадрид
  6. Мехіко
  7. Ліверпуль
  8. Токіо
  9. Рим
  10. Порту, Португалія
  11. Париж
  12. Мумбаї
  13. Лісабон
  14. Чикаго
  15. Манчестер
  16. Сан-Паулу, Бразилія
  17. Лос-Анджелес
  18. Амстердам
  19. Лагос
  20. Мельбурн
  21. Неаполь
  22. Сінгапур
  23. Маямі
  24. Бангкок
  25. Ліма, Перу
  26. Будапешт
  27. Пекін
  28. Дубай
  29. Монреаль
  30. Глазго
  31. Сідней
  32. Буенос-Айрес
  33. Куала-Лумпур, Малайзія
  34. Маніла, Філіппіни
  35. Сеул, Південна Корея
  36. Ханой, В’єтнам
  37. Сан Франциско
  38. Барселона
  39. Абу Дабі
  40. Новий Орлеан
  41. Філадельфія
  42. Остін
  43. Бостон
  44. Аккра, Гана
  45. Марсель
  46. Тайбей
  47. Стамбул
  48. Осака
  49. Гонконг
  50. Ванкувер

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