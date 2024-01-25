Опубліковано рейтинг найкращих міст світу 2024 року

Time Out опублікував свій рейтинг “50 найкращих міст світу – 2024”, за результатами якого перше місце дісталося Нью-Йорку, передає DailyMail.
Наголошується, що Нью-Йорк є містом, в яке з найбільшим задоволенням перебралися городяни з інших місць. Друге місце у рейтингу посів Кейптаун, слідом йдуть Берлін, Лондон і Мадрид.
Рейтинг формувався на основі глобального опитування тисяч городян, які оцінювали якість та доступність їжі, культурного та нічного життя у своїх містах. Ці дані були об’єднані з думками понад 100 досвідчених авторів та редакторів Time Out із різних куточків світу.
Топ-50 найкращих міст світу Time Out 2024 виглядає так:
- Нью-Йорк
- Кейптаун
- Берлін
- Лондон
- Мадрид
- Мехіко
- Ліверпуль
- Токіо
- Рим
- Порту, Португалія
- Париж
- Мумбаї
- Лісабон
- Чикаго
- Манчестер
- Сан-Паулу, Бразилія
- Лос-Анджелес
- Амстердам
- Лагос
- Мельбурн
- Неаполь
- Сінгапур
- Маямі
- Бангкок
- Ліма, Перу
- Будапешт
- Пекін
- Дубай
- Монреаль
- Глазго
- Сідней
- Буенос-Айрес
- Куала-Лумпур, Малайзія
- Маніла, Філіппіни
- Сеул, Південна Корея
- Ханой, В’єтнам
- Сан Франциско
- Барселона
- Абу Дабі
- Новий Орлеан
- Філадельфія
- Остін
- Бостон
- Аккра, Гана
- Марсель
- Тайбей
- Стамбул
- Осака
- Гонконг
- Ванкувер