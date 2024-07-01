Всі розділи
ГоловнаІспаніяПомочився в морі — отримай штраф у 750 євро: як в Іспанії...
ІспаніяТуризм

Помочився в морі — отримай штраф у 750 євро: як в Іспанії планують штрафувати туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Помочився в морі — отримай штраф у 750 євро: як в Іспанії планують штрафувати туристів

Помочився в морі – отримай штраф у 750 євро – на популярному іспанському курорті планують збільшити штраф для туристів, що мочаться у море. Його введуть на популярному іспанському курорті Марбелья відповідно до суворіших літніх правил для відпочивальників. Щоправда, як на популярному курорті планують виявляти туристів, що пісяють, як і раніше незрозуміло.

Як пише іспанська преса, такі заходи будуть введені на 25 пляжах курорту Малага — з туристів, що пісяють, візьмуть штраф у 750 євро, замість 300 євро, які належали за законодавством 2004 року. Наразі ці плани збільшення штрафів схвалила міська рада Марбельї в рамках зусиль щодо обмеження збитків, спричинених великим потоком туристів у літній сезон. Але нова пропозиція має пройти громадські консультації, перш ніж вона стане законом.

«Як і раніше незрозуміло, як чергові рятувальники виявлятимуть відпочивальників, винних у тому, що мочаться у воду для стягнення штрафу», – додають при цьому іспанські ЗМІ. Можливо, дістанеться лише тим, хто випорожнюється на очах у оточуючих.

До речі, це не єдине, за що з туристів знімуть штраф. Також туристам заборонять бронювати шезлонги рушниками, проводити масові заходи без попереднього дозволу, вигулювати собак поза територією пляжів, куди їм дозволено доступ, і навіть грати з м’ячем у воді. Куріння на пляжах у цій конкретній частині Іспанії поки не заборонили, але за недопалки та інше сміття у піску оштрафують.

Зазначимо, що на інших пляжах в Іспанії та заборони жорсткіші та штрафи вище. У Віго (Галісія) з 2022 року діє штраф у 750 євро за публічне сечовипускання на пляжі. Але лідирує популярний Бенідорм — там, наприклад, заборонено курити — і здеруть за це 2 тис. євро., заборонено залишатися на пляжі з півночі до 7 ранку — за романтику доведеться заплатити до 1200 євро, а використання мила та шампуню під час прийняття душу може спричинити штраф у розмірі 500 євро. Туристів попереджають, що подібні правила щодо використання мила та шампуню, а також куріння стали звичайним явищем по всій Іспанії.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Турок похвалився, на який обман ведуться лише українські туристи

Туреччина
«Українці, народ довірливий, є пара хитрощів, на які ведеться...

Туристам назвали 17 симптомів смертельного вірусу в Європі, який почав вбивати 40% пацієнтів

ЄС
17 симптомів смертельного вірусу в Європі назвало у своєму...

Топ-10 найнебезпечніших країн для жінок-туристок

Бразилія
У соціальних мережах часто рекламуються туристичні напрями, які здаються...

Туристам дали цінні поради, включаючи «правило 24 години» перед вильотом

LifeStyle
Вирушаючи в подорож, важливо пам'ятати не тільки про квитки...

У Таїланді через спеку почало розколюватися скло у автомобілів

Таїланд
Спека, що встановилася в Таїланді, небезпечна не тільки для...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму