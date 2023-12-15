В Іспанській столиці готуються перекривати вулиці: дуже багато туристів

Влада Мадрида, де туризм вже перевищив доковідні показники, активувала “чорний рівень” загрози через надто великий поток туристів у святковий сезон.
Як пише euronews.travel, вулиці столиці Іспанії тепер можуть бути перекриті через переповненість центру міста.
Як працюватимуть обмеження
Повідомляється, що поліція стежитиме за найбільш перевантаженими вулицями з неба за допомогою дронів. Як тільки приплив людей досягатиме максимуму, вулиці перекриватимуться – людям буде дозволено залишати територію, але не входити до неї.
При цьому обмеження торкнуться не лише пішоходів, а й транспорту – як громадського, так і приватного.
Які райони Мадриду можуть перекриватися
Хоча обмеження стосуються всієї території Мадрида, критичними точками є вулиці Пресіадос та Ель-Кармен, площа Пласа-дель-Селенке, а також ділянка вулиці Алькала поруч із площею Сібелес та Гран-Віа.
Варто зазначити, що перші обмеження вже почали діяти. Так, як мінімум, до 9 грудня з 18:00 до 21:00 перекривається станція метро Сіль у центрі Мадрида.
Як повідомляв DIP, раніше комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон попередили про величезний ризик терористичних атак у Європі на різдвяні свята.
При цьому синоптики закликали туристів бути готовими до неприємних сюрпризів через грудневі холоди в Європі.