В Іспанській столиці готуються перекривати вулиці: дуже багато туристів

Влада Мадрида, де туризм вже перевищив доковідні показники, активувала “чорний рівень” загрози через надто великий поток туристів у святковий сезон.

Як пише euronews.travel, вулиці столиці Іспанії тепер можуть бути перекриті через переповненість центру міста.

Як працюватимуть обмеження

Повідомляється, що поліція стежитиме за найбільш перевантаженими вулицями з неба за допомогою дронів. Як тільки приплив людей досягатиме максимуму, вулиці перекриватимуться – людям буде дозволено залишати територію, але не входити до неї.

При цьому обмеження торкнуться не лише пішоходів, а й транспорту – як громадського, так і приватного.

Які райони Мадриду можуть перекриватися

Хоча обмеження стосуються всієї території Мадрида, критичними точками є вулиці Пресіадос та Ель-Кармен, площа Пласа-дель-Селенке, а також ділянка вулиці Алькала поруч із площею Сібелес та Гран-Віа.

Варто зазначити, що перші обмеження вже почали діяти. Так, як мінімум, до 9 грудня з 18:00 до 21:00 перекривається станція метро Сіль у центрі Мадрида.

Як повідомляв DIP, раніше комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон попередили про величезний ризик терористичних атак у Європі на різдвяні свята.

При цьому синоптики закликали туристів бути готовими до неприємних сюрпризів через грудневі холоди в Європі.